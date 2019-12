El lateral Allen Yanes se une a Comunicaciones FC tras su paso por New York Red Bulls II

Comunicaciones FC hizo oficial este martes 24 de diciembre la incorporación de Yanes, de 22 años, mediante un comunicado que difundió en sus redes sociales.

El anuncio lo hace el club tan solo dos días después de haber sido eliminados en semifinales por el CSD Municipal.

Yanes es un lateral de 22 años que mide 1.83 metros y que ha jugado en New York Red Bulls II, de la United Soccer League (USL); en Antigua GFC (en donde salió campeón) y ha sido seleccionado nacional de Guatemala.

Este es el mensaje que el nuevo jugador crema envió a la afición.

En julio de 2018, los New York Red Bulls II hicieron oficial la contratación de Yanes en donde participó durante toda la temporada.

Join us in welcoming @NYRBII's newest signing, @AllenYanes, from @AntiguaOficial 🇬🇹

📝 | https://t.co/wGC1UPSTx0#NYRBII pic.twitter.com/Yk2FcdHpfC

— New York Red Bulls II (@NYRBII) July 11, 2018