El nuevo equipo de Rubio Rubín: firmó con El Paso Locomotive FC de la USL

Rubio Rubín tiene nuevo destino en el fútbol estadounidense. El delantero guatemalteco fue anunciado como refuerzo del El Paso Locomotive FC de la United Soccer League, donde continuará su carrera en el balompié norteamericano durante 2026.

El atacante de 29 años había quedado como agente libre hace un mes tras su salida del Charleston Battery, pero rápidamente despertó el interés de El Paso Locomotive FC por su rendimiento en la temporada pasada. El técnico Ray Saari expresó su satisfacción por la incorporación del guatemalteco.

"Estamos muy contentos de incorporar a Rubio Rubín a nuestra organización. Es un excelente delantero que ha demostrado constantemente que tiene las cualidades y la mentalidad ganadora que se requieren para ser un delantero de élite en la USL Championship. Su técnica, inteligencia y esfuerzo lo convierten en la pieza clave de nuestro grupo", declaró el estratega.

Durante la temporada 2025, Rubio Rubín disputó 22 partidos con el Charleston Battery, anotando cuatro goles y brindando tres asistencias. El guatemalteco fue uno de los protagonistas en la ofensiva del club, lo que llamó la atención de su nuevo equipo.

En su carrera profesional, el delantero acumula 273 partidos con diferentes clubes, registrando 41 goles y 31 asistencias. Rubín debutó profesionalmente con el FC Utrecht en agosto de 2014 y también ha jugado para el Club Tijuana, Querétaro y el Real Salt Lake de la MLS.

El Paso Locomotive FC debutará en la temporada 2026 el sábado 7 de marzo cuando reciba a Colorado Springs Switchbacks FC en el Southwest University Park. Será la primera oportunidad para que Rubio Rubín se presente ante su nueva afición en su nuevo hogar deportivo.

Referente de la Selección de Guatemala

Rubio Rubín debutó con la Selección Nacional de Guatemala en 2022 bajo la dirección de Luis Fernando Tena. Desde entonces, ha disputado 41 partidos con la bicolor, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos durante el proceso de eliminatorias mundialistas.

Su continuidad en Estados Unidos le permitirá mantenerse activo de cara a futuros compromisos con la selección. Guatemala enfrentará a Canadá en partido amistoso el próximo 17 de enero en Estados Unidos, encuentro donde se verá si Rubín entra en los planes de Tena