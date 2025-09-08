El Salvador vs Surinam rumbo al Mundial 2026: ¿Qué resultado le conviene a Guatemala?

La Selección de El Salvador recibirá a su similar de Surinam este lunes 8 de septiembre en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, en la segunda jornada de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rumbo a la Copa del Mundo 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

El cuadro salvadoreño llega a la segunda fecha de las clasificatorias mundialistas luego de una importante victoria en suelo guatemalteco, donde los dirigidos por el director técnico colombiano Hernán "el Bolillo" Gómez derrotaron 1-0 a la Azul y Blanco en el estadio Cementos Progreso, a pesar de que la Selecta llegaba como la más débil.

Por su parte, los Suriboys, como se conoce al combinado de Surinam, también consiguieron un buen resultado en la primera jornada, al empatar 0-0 con Panamá en la ciudad de Paramaribo. Tomando en consideración que la Roja es el rival más fuerte del grupo y el hecho de que haya dejado puntos en el camino beneficia a los demás.

Ante este panorama, las selecciones de El Salvador y Surinam se enfrentarán nuevamente en estas eliminatorias mundialistas, debido a que ambos integraron el Grupo F de la segunda ronda y empataron 1-1 en la última jornada, resultado que les permitió clasificar a la fase final: los caribeños en primer lugar y los cuscatlecos en segundo puesto.

¿Qué resultado le conviene a Guatemala?

El encuentro entre las selecciones de El Salvador y Surinam se disputará este lunes 8 de septiembre a las 18.30 horas de Guatemala, una hora antes del compromiso entre la Bicolor y la Roja. De esa manera, la Selección de Guatemala tendrá una idea de lo que ocurra en San Salvador al momento de que ruede el balón en la Ciudad de Panamá.

A pesar de que solo se ha disputado una jornada en las eliminatorias mundialistas, ya puede anticiparse lo que le conviene o no a Guatemala, tomando en consideración los próximos partidos de la Azul y Blanco. Dadas las circunstancias, a los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena les favorece que cuscatlecos y caribeños empaten.

¿Por qué a Guatemala le conviene el empate?

A la espera de lo que ocurra en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 19.30 horas, en la Ciudad de Panamá, a la Selección de Guatemala le conviene que El Salvador y Surinam se repartan los puntos, sobre todo porque, si la Bicolor pierde este lunes 9 de septiembre, quedará a solo dos puntos del tercer lugar, ocupado por los caribeños.

Sin embargo, si El Salvador o Surinam salen victoriosos de San Salvador, los centroamericanos podrían llegar a seis unidades o los caribeños alcanzar los cuatro puntos, mientras que, con una hipotética derrota en la Ciudad de Panamá, Guatemala quedaría en la última posición sin haber sumado y los canaleros, a su vez, con cuatro unidades.

Grupo A: Con victoria de El Salvador y Panamá

El Salvador: 6 puntos

Panamá: 4 puntos

Surinam: 1 punto

Guatemala: 0 puntos

Aunque la Selección de Guatemala esté, hipotéticamente, solo a un punto del tercer lugar, una victoria de El Salvador la distanciaría a seis unidades de la primera posición. Esto beneficiaría directamente a los cuscatlecos y perjudicaría a la Azul y Blanco, que quedaría más lejos del puesto que otorga la clasificación directa a la Copa del Mundo.

Grupo A: Con victoria de Surinam y Panamá

Panamá: 4 puntos

Surinam: 4 puntos

El Salvador: 3 puntos

Guatemala: 0 puntos

Con una victoria caribeña en la ciudad de San Salvador, Guatemala sería la única selección sin triunfo en la última ronda de las eliminatorias mundialistas. Este panorama sería complejo para la Bicolor, considerando que los dirigidos por Luis Fernando Tena deberán disputar sus próximos dos encuentros como visitante: en Panamá y Surinam.

Grupo A: Con victoria de Panamá y empate en San Salvador

Panamá: 4 puntos

El Salvador: 4 puntos

Surinam: 2 puntos

Guatemala: 0 puntos

Aunque el panorama sería similar al de una victoria de Surinam en San Salvador, un empate entre caribeños y centroamericanos permitiría que Guatemala quedara a solo dos puntos del tercer lugar y a cuatro unidades del primero y segundo. Con cuatro partidos por disputar, dos ante los Suriboys, la Bicolor aún podría depender de sí misma.