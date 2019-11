El Tin Herrera se perderá el resto de la fase de clasificación

Agustín Herrera espera volver para la fase final del torneo si los albos acceden. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

Mauricio El Mago Tapia le hace honor en estos momentos a su sobrenombre ya que prueba insistentemente encontrar un jugador que pueda sustituir la rentabilidad de Agustín Herrera.

El Tin Herrera se perderá la fase final de a clasificación del torneo Apertura 2019 debido a que un desgarro muscular lo tiene detenido y la evolución de su lesión no es la mejor.

“Herrera no está recuperado ni creo que vaya estar para terminar la etapa de clasificación. No evoluciona como debería y no es bueno ni para él ni para nosotros que tomemos en cuenta a un jugador que no está en plenitud de condiciones”, afirmó Tapia.

Herrera se lesionó en el juego de ida de la fase semifinal de la Liga Premier Centroamericana contra el hondureño Real España.

La lesión del tin llega en un momento crucial para los blancos que se juega el boleto directo a la ronda semifinal pero tiene muy pegado a equipos como Municipal, Guastatoya, Antigua GFC y Cobán Imperial.

“Queremos que se recupere bien porque es un jugador importante para nosotros en una parte en el que no tenemos muchos recambios. El único jugador que lo puede suplantar es chinchilla como centro delantero. Creemos que lo convenientes es que se recupere bien”, agregó Tapia

El entrenador espera contar con el artillero en la fase final del certamen y encontrar el ansiado titulo blanco.

“No quiero enviar un mensaje entre línea que no es. Me preocupó el momento en el que se lastimó, ahora no me tiene que preocupar porque lo que quiero es encontrar soluciones y por más que me preocupe por Agustín no lo tengo”.

