“En casa podemos sacar el resultado”, dice Pinto, jugador de Comunicaciones, tras el duelo ante Antigua

Comunicaciones salió del partido de ida de los cuartos de final del torneo Clausura con sensaciones encontradas: golpeado por un arranque adverso, pero fortalecido por la reacción que le permitió reducir la desventaja. Como visitante, el cuadro crema perdió 3-2 ante Antigua GFC, aunque dejó la serie a un solo gol y el boleto a semifinales abierto para el duelo de vuelta del sábado, cuando se disputará en territorio albo.

El encuentro, jugado en el estadio Pensativo de la ciudad colonial, comenzó con intensidad. Antigua impuso ritmo, presión y profundidad desde los primeros minutos, al aprovechar desajustes defensivos y una versión imprecisa de Comunicaciones, ese dominio se reflejó en el marcador, con una ventaja que parecía encaminar a los coloniales a una victoria amplia.

En una serie de eliminación directa, el contexto pesa tanto como el juego. Comunicaciones entendió que, incluso en una noche adversa, un gol puede cambiar la historia. Cuando el partido se inclinaba a favor del rival, el equipo ajustó líneas, mejoró en la recuperación y administró mejor la pelota. Así encontró espacios para descontar y firmar el 3-2, resultado que lo mantiene con vida en la serie.

Esa lectura también la compartió uno de los defensores cremas, quien reconoció que el equipo pagó caro el inicio, pero valoró la reacción en el cierre. “Nos fuimos abajo del marcador muy rápido, con un marcador muy abultado, pero bueno este equipo es así, nunca se da por vencido… Gracias a Dios acercamos la serie a un gol y creo que en casa hemos sido fuertes para darle vuelta a esta serie.”

El zaguero señaló que la falta de intensidad en los primeros minutos fue determinante, un aspecto que Antigua supo aprovechar. “Creo que entramos un poco relajados en los primeros minutos, solo los veíamos pasar y no entramos con esa intensidad que hay que jugar una fase final; entonces es ahí el resultado.”

También destacó la mejoría en la segunda parte, cuando el equipo logró equilibrar el juego y acortar la diferencia. “En el segundo tiempo creo que fue mucho mejor Comunicaciones y pudimos rescatar un marcador… llevamos la serie a casa.”

La vuelta, una final

Con el global 3-2 a favor de Antigua, el partido de vuelta se perfila como decisivo. Comunicaciones necesita ganar para avanzar: un triunfo por la mínima le daria el pase a la siguiente ronda, Antigua, por su parte, buscará administrar la ventaja. Un empate o una victoria le daria el pase a los antigueños

El defensor crema anticipó un partido exigente, debido al estilo ofensivo del rival, y confió en el impulso de jugar como local. “Creo que va a ser la misma intensidad, es un equipo que busca hacer goles ellos también, entonces creo que es una serie muy pareja. Pero en casa, con nuestra gente y con nuestra motivación, podemos sacar el resultado.”