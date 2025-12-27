EN VIVO: Municipal recibe a Antigua GFC en ‘El Trébol’ para definir al campeón de la gran final del Torneo Apertura 2025

Municipal y Antigua GFC se enfrentan este sábado 27 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Estadio El Trébol para definir al campeón del Torneo Apertura 2025. Los rojos llegan con la obligación de remontar el 2-0 conseguido por los coloniales en el partido de ida disputado en el Pensativo, donde Juan Francisco Apaolaza y Oscar Santis anotaron para los panzas verdes.

Para Municipal, las cuentas son claras: necesitan ganar por al menos tres goles de diferencia para coronarse campeones, o por dos goles para forzar el tiempo extra. Cualquier otro resultado le dará el título a Antigua GFC, que buscará su sexta corona de la Liga Nacional y el bicampeonato tras conquistar el Clausura 2025.

El Trébol registra un lleno total con las entradas agotadas desde hace días. La afición roja confía en que su equipo pueda lograr la remontada histórica.

Sigue el minuto a minuto de la gran final de vuelta Municipal vs Antigua GFC. Todas las jugadas, goles y momentos clave del encuentro en vivo desde el Estadio El Trébol: