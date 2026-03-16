“Entrenamos en una cancha de tierra”: Pablo Mingorance denuncia situación de Aurora tras perder con Municipal

Aurora FC sufrió una dura derrota de 4-0 frente a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura del 2026 de la Liga Nacional. El conjunto aurinegro fue ampliamente superado durante los 90 minutos y consumó así una nueva caída en el certamen.

El cuadro militar, dirigido por el estratega costarricense Saúl Philipps, no atraviesa un buen torneo. Tras 13 jornadas disputadas, Aurora únicamente ha sumado 14 puntos, ubicándose en la penúltima posición de la tabla. Cabe destacar que el equipo no tiene problemas inmediatos con el descenso, gracias al buen desempeño en el Torneo Apertura 2025, lo que le permitió construir una ventaja importante en la tabla acumulada.

Sin embargo, en el presente certamen los militares no han logrado encontrar el rumbo. Actualmente acumulan cinco partidos consecutivos sin victoria, siendo su último triunfo ante Comunicaciones, situación que ha complicado su panorama en la clasificación.

Al finalizar el encuentro, uno de los jugadores más experimentados del plantel, el mediocampista argentino Pablo Mingorance, expresó su molestia en conferencia de prensa tras la derrota en el clásico capitalino.

“Nos costó la cancha. Lamentablemente, en Aurora no estamos teniendo las condiciones para entrenar. Desde hace seis meses estamos trabajando en una cancha de tierra, de chamusca, con un poquito de pasto. Por eso tenemos varios jugadores golpeados y un plantel muy corto”, manifestó.

Asimismo, Mingorance fue autocrítico con la realidad actual del club: “El objetivo en junio pasado fue mantener la categoría. Hicimos un buen colchón de puntos en el Apertura, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Hoy estamos muy lejos de ser un equipo grande en el presente de la Liga Nacional”.

El mediocampista también se refirió al momento anímico y futbolístico del equipo: “Son rachas. En el Apertura nos salía todo, teníamos ese Aurora de Primera División: garra, humildad, correr y meter. Ahora se ha perdido un poco eso”.

Finalmente, tras la derrota, señaló que el grupo debe seguir trabajando para revertir la situación: “Tenemos que meternos entre los ocho, porque ahora estamos penúltimos en la tabla y eso es muy malo para cualquiera”.

En la próxima jornada, el conjunto aurinegro recibirá al Deportivo Guastatoya en el estadio Guillermo Slowing, en un duelo clave para intentar cambiar el rumbo del torneo.