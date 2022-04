Estos son los rivales de Guatemala en la Liga de Naciones de la Concacaf

En noviembre del 2019 la Selección Nacional terminó en el primer lugar del grupo C en la Liga de Naciones C , con un paso perfecto, cuando el entrenador nacional Amarini Villatoro estaba en el banquillo.

Al terminar en el primer lugar, la Bicolor consiguió el ascenso a la Liga B y en el sorteo de este lunes quedó en el grupo D, junto a Guyana Francesa, República Dominicana y Belice.

Guatemala afrontará este certamen con el técnico mexicano Luis Fernando Tena liderando un proyecto que tiene como objetivo conseguir la clasificación al Mundial del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los partidos de la Liga de Naciones se disputarán entre junio del 2022 y junio del 2023. Si Guatemala gana su grupo, conseguirá la clasificación a la Copa Oro 2023 y ascenderá a la Liga A.

Liga A

We have our #CNL League A Groups all set! pic.twitter.com/A7ecMjPqcE — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) April 4, 2022

Liga B

👇 These are the League B Groups of #CNL! pic.twitter.com/FdkrXuo1Dj — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) April 4, 2022

Liga C