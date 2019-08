Desde caries hasta roturas: Los problemas que impiden que Municipal esté al 100 por ciento, según Ezequiel Barril

Ezequiel Barril, durante el entrenamiento de Municipal. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

El argentino, quien es pieza fundamental en el plantel escarlata, se refirió a los casos específicos de Alejandro Díaz, Brandon de León y John Méndez, aunque explicó que los rojos todavía no están físicamente en el porcentaje deseado.

“Brandon tiene rota la bursa de la rodilla —un pequeño saco lleno de líquido que reduce la fricción y protege los puntos de presión entre los huesos—. Lamentablemente desde la pretemporada y debido a superficies duras, la lesión comenzó en un tobillo. En lugar de ponerlo a jugar decidimos esperar hasta que se recupere al ciento por ciento, porque en Municipal no podemos estar con gente que esté al 60 por ciento”, expresó Barril.

El argentino señaló que Méndez tiene un problema importante en la boca, más que en las piernas.

“John ni siquiera hizo la pretemporada y ahora que está expulsado queremos aprovechar para que comience de cero. Él tiene cuatro caries, de las cuales dos son muy graves y puede afectar la parte muscular”, expuso Ezequiel.

Con relación a Gambeta Díaz, el preparador físico pretende que se recupere completamente. “Recién se incorporó de lleno a los entrenamientos. La gente pregunta por qué no trabaja más y la respuesta es que no queremos que sea un jugador para un partido”, confesó Barril.

RECURRENTES

El preparador de los escarlatas explicó por qué los jugadores se lesionan con frecuencia y aseguró que es necesario recurrir al historial de cada uno.

“Por ejemplo, Díaz no realizó fuerzas básicas, prácticamente él se hizo profesional cuando llegó a Guatemala y no tiene la base como cualquier deportista que comenzó a los 14 años. Si la masa muscular no está preparada lo convierte en más propenso a lesiones. Es el mismo caso de John, Frank y acá también entra Carlos Alvarado”, explicó Barril.

El argentino comentó que el regreso de Gambeta será progresivo. “Él no puede jugar 90 minutos, lo más 15 o 20. Yo lo veo bien, pero si lo hace no es mi decisión, sino del técnico” , resaltó Ezequiel.

“Como preparador físico o técnico no tenemos el egoísmo de lastimar a un jugador, cuando sabemos que no está al cien de sus facultades. A las personas débiles hay que fortalecerlas”, comentó.

Eze afirmó que para lograr mantenerse en el alto rendimiento hay que cuidar “hasta el más mínimo detalle, porque eso marca la diferencia” y agregó que pretende que Municipal esté en óptimas condiciones para que sea un club profesional en todos sus aspectos.

“Hoy por hoy, el futbol moderno requiere que un jugador sea profesional y un atleta de alto rendimiento en todo sentido. No alcanza con que sean chamusqueros, que es un término feo que se usa acá en Guatemala”, indicó.

Aunque dijo que Municipal ha evolucionado desde su llegada, todavía no está ni a la mitad de lo que se requiere.

“Al equipo lo veo bien en términos generales, pero creo que nos faltan muchos aspectos de maduración y estamos lejos del porcentaje que a mí me gustaría que estuviera. En una escala de uno a 10 creo que estamos en cinco y medio o seis. Es difícil alcanzar el 10, pero esperamos que lo podamos lograr cuando lleguemos a las finales”, indicó Barril, quien considera que los rojos van en buen camino.

