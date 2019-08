¡Al fin! Después de 97 días Alejandro Díaz recibe el alta médica y es opción para Municipal

El argentino Alejandro Díaz comenzará a trabajar en lo físico para alcanzar su mejor nivel. (Foto Prensa Libre: Rojos.com)

Alejandro Díaz sufrió el pasado 15 de mayo una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha cuando jugaba para Antigua GFC. Fue en el juego de ida de las semifinales frente a Guastatoya. Ese día corría el minuto 52 cuando ‘Gambeta’ salió llorando de la cancha del estadio David Cordón Hichos.

La imagen de Díaz con lágrimas en los ojos fue una constante en el equipo panzaverde con el que le tocó vivir varias lesiones y hasta una suspensión por dopaje (la cual se le levantó por un mal procedimiento administrativo de la Federación Nacional de Futbol).

Desde ese partido de semifinales, han pasado ya 97 días y fue hasta hoy que el argentino recibió el alta médica, una noticia que le llena de alegría, porque podría ser opción para el cuerpo técnico encabezado por su compatriota Sebastián Bini.

“”Estoy muy contento. Ayer (lunes) me hice los exámenes y ya puedo jugar. Ahora me queda trabajar al mando de Ezequiel (Barril) para ponerme bien físicamente para estar a disposición de Bini (Sebastián). Las ansias siempre estuvieron pero no me quería apresurar porque sino después puede ser peor la recaída”, reconoció Díaz a la Red Deportiva.

Municipal jugará este sábado contra Mixco, en el partido correspondiente a la quinta jornada, en el que Díaz podría aparecer por primera vez en la lista de convocados y debutar con la camisola roja. “Estoy tranquilo y feliz de estar en un club como Municipal, pero tenía que ser paciente no quiero volver a recaer. Es una lástima que perdimos el fin de semana (contra Iztapa), porque era un partido muy duro en el que no esperábamos ese resultado”, indicó el delantero.

Para ‘Gambeta’ el juego frente a Mixco, del sábado, será determinante y espera ser convocado. “Debemos pensar en nuestro próximo rival (los chicharroneros) que viene con una mala racha, pero no hay que dejarlo vivir, hay que terminarlo de matar”, aseguró el argentino, quien deberá luchar por recuperar su mejor nivel futbolístico el cual demostró con Antigua GFC con el que consiguió dos títulos nacionales.

Los rojos para el partido contra los mixqueños no podrán contar con Brandon de León, por lesión, ni con John Méndez, por suspensión.

Contenido relacionado

> La interminable espera de “Gambeta” Díaz para que debute con Municipal

> Pablo Mingorance carga contra José Contreras y Alejandro Díaz por el resultado positivo en prueba atidopaje del ‘Moyo’

> Gerardo Gordillo, el defensa polifuncional de Comunicaciones