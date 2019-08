Mauricio Tapia: “Estoy preocupado. No pasa un partido que no pierda a un jugador”

El entrenador argentino Mauricio Tapia está preocupado por las bajas en Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

Para Comunicaciones el sufrimiento durante los 90 minutos ha sido una constante, que en algunas ocasiones ha podido sonreír y disfrutar al final y en otras solo analizar por qué se perdió.

La Liga Concacaf, el torneo con el que pelearon para poder estar en esta edición no ha sido nada sencilla, el cuadro del técnico argentino Mauricio Tapia ha tenido que luchar en algunas ocasiones en contra del marcador y eso es algo que preocupa ‘al Mago’.

En la primera ronda contra el Marathon de Honduras estuvieron cerca de quedar eliminados, pero un gol del argentino Cristian Hernández en los últimos minutos les dio la clasificación a octavos de final. Anoche, frente a Guastatoya tuvieron que remar contra la corriente. Comenzaron perdiendo apenas en el minuto 17 y al 28, ya estaban con un jugador menos por la expulsión de Carlos Castrillo (la segunda en la temporada, la primera fue en el Clásico 307).

“Es algo complicado que nos está pasando. En el primer tiempo empezamos mal y dimos muchas ventajas, después, tuvimos que hacer un doble esfuerzo para recuperarnos. Estar así es un precio muy alto el que estamos pagando. Ahora nos alcanzó el esfuerzo pero otro día no sabemos”, comentó Tapia en la conferencia de prensa tras haber ganado el partido 2-1.

Lee además: Comunicaciones toma la ventaja en la Liga Concacaf

Pero no solo el doble esfuerzo y la agenda apretada preocupa al argentino; ahora deberá enfocarse en los tres partidos que tendrá en ocho días. El próximo sábado visita a Siquinalá, el miércoles, es el juego de vuelta frente a los ‘pechoamarillo’, y el sábado 31 de agosto, recibe a Iztapa. Después tendrán 15 días de recuperación, pero algunos de sus jugadores deberán integrarse a la Selección Nacional por la participación en la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Me están preocupando los esfuerzos y las lesiones. No pasa un partido que no pierda a un jugador. Estamos huérfanos. Me angustia lo que le pueda pasar a cualquiera de mis futbolistas. Ahora tenemos que esperar que evolucionen bien”, dijo el argentino.

El saldo negativo de los cremas son las lesiones del mexicano Agustín Herrera y el guatemalteco Alejandro Galindo. Hoy se les evaluará para determinar cuál es el alcance de sus lesiones. Ambos se unen al argentino Cristian Hernández, al alemán-guatemalteco Stefano Cincotta y Carlos Salvador Estrada, quienes no han logrado recuperarse bien, así como Carlos Mejía, quien se lesionó el torneo anterior.

Contenido relacionado

> Gerardo Gordillo, el defensa polifuncional de Comunicaciones

> Comunicaciones cumple 70 años, ellos son los cinco jugadores más emblemáticos de su historia

> El día que el Real Madrid estuvo en Guatemala y goleó a Comunicaciones