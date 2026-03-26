Fútbol Nacional
Guatemala vs. Argelia: Día, hora y dónde ver el amistoso internacional de la Bicolor
La selección nacional de Guatemala enfrentará a Argelia en un partido amistoso de la fecha FIFA, que se disputará en el estadio Luigi Ferraris de Génova.
AMDEP6537. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 14/10/2025.- Óscar Santis de Guatemala celebra un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial de 2026 entre El Salvador y Guatemala en el estadio Cuscatlán en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura
La selección nacional de Guatemala se medirá este viernes 27 de marzo en un partido amistoso correspondiente a la fecha Fifa de marzo contra Argelia, selección clasificada a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El encuentro se disputará en el estadio Luigi Ferraris, en Génova, Italia. Será la quinta ocasión en la que la Bicolor se enfrente a selecciones africanas. En los cuatro duelos anteriores, Guatemala registra dos derrotas, un empate y una victoria.
Para este partido, la convocatoria está integrada por 21 futbolistas, bajo la dirección interina del técnico mexicano Salvador “Chava” Reyes, quien asumió el mando debido a los problemas de salud de Luis Fernando Tena.
De cara a este amistoso, tres jugadores podrían debutar con la selección nacional: Diego Fernández, de Antigua GFC; Marcelo Hernández, del Cartaginés; y Daniel Méndez, del Pachuca. El partido representa una prueba de alto voltaje para el equipo guatemalteco ante un rival de nivel internacional.
Día, hora y dónde ver a la Azul y Blanco
El encuentro entre Guatemala y Argelia se disputará el viernes 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris, en Italia. El compromiso está programado para las 13.30 horas de Guatemala y se podrá seguir en vivo por Tigo Sports.
¡𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘𝗠𝗔𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗧𝗢 𝗡𝗜𝗩𝗘𝗟! 💪💙⚽️🇬🇹#SeleMayor sostendrá su segundo partido amistoso internacional del año en Italia🇮🇹.— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) March 3, 2026
🇩🇿Argelia 🆚 Guatemala🇬🇹
🗓27 de Marzo 2026
🏟️ Luigi Ferraris #ModoSelección #VamosGuate pic.twitter.com/OAlq27lQX5