Guatemala vs. Argelia: Día, hora y dónde ver el amistoso internacional de la Bicolor

La selección nacional de Guatemala se medirá este viernes 27 de marzo en un partido amistoso correspondiente a la fecha Fifa de marzo contra Argelia, selección clasificada a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro se disputará en el estadio Luigi Ferraris, en Génova, Italia. Será la quinta ocasión en la que la Bicolor se enfrente a selecciones africanas. En los cuatro duelos anteriores, Guatemala registra dos derrotas, un empate y una victoria.

Para este partido, la convocatoria está integrada por 21 futbolistas, bajo la dirección interina del técnico mexicano Salvador “Chava” Reyes, quien asumió el mando debido a los problemas de salud de Luis Fernando Tena.

De cara a este amistoso, tres jugadores podrían debutar con la selección nacional: Diego Fernández, de Antigua GFC; Marcelo Hernández, del Cartaginés; y Daniel Méndez, del Pachuca. El partido representa una prueba de alto voltaje para el equipo guatemalteco ante un rival de nivel internacional.

Día, hora y dónde ver a la Azul y Blanco

El encuentro entre Guatemala y Argelia se disputará el viernes 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris, en Italia. El compromiso está programado para las 13.30 horas de Guatemala y se podrá seguir en vivo por Tigo Sports.