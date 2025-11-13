Guatemala vs. Panamá: Fedefut confirma que sí habrá encuentro tras evaluación de seguridad

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

El objetivo es claro: conseguir un resultado favorable que le permita seguir sumando puntos en la tabla y mantener viva la ilusión de clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo.

El encuentro ante Panamá, programado para disputarse en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, ha generado una enorme expectativa entre la afición chapina.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron rumores sobre una posible cancelación del juego debido a preocupaciones de seguridad por parte de la delegación visitante.

Garantías de seguridad y confirmación del partido

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) salió al paso de las especulaciones y confirmó "Si hay juego" que el partido se llevará a cabo con normalidad. No obstante, la federación asumió el compromiso de garantizar un traslado seguro para la selección panameña, desde su salida del hotel hasta el estadio, y posteriormente de regreso.

Con estas medidas, se espera que el encuentro se desarrolle sin contratiempos y en un ambiente espectacular. Desde horas antes del pitazo inicial, se anticipa que “El Trébol” se convierta en una auténtica caldera, con una afición entregada que alentará sin descanso durante los 90 minutos.

Sin margen de error

El duelo no admite especulaciones: no hay mañana para ninguna de las dos selecciones. Tanto Guatemala como Panamá necesitan los tres puntos para acercarse al ansiado boleto mundialista. Los técnicos Luis Fernando Tena y Thomas Christiansen son conscientes de lo que está en juego y han preparado a sus equipos para un choque de alta intensidad.