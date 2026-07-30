La carta a favor de Municipal para debutar con triunfo ante Cartaginés en la Copa Centroamericana 2026

La primera jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 no ha comenzado de la mejor manera para los representantes guatemaltecos. Tras los resultados adversos de los otros equipos nacionales, este jueves será el turno de Municipal, que tendrá la responsabilidad de defender el honor del futbol chapín cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

El conjunto escarlata llegará a su estreno internacional con la misión de convertirse en el primer club guatemalteco en conseguir una victoria en la presente edición del certamen regional, luego de que los otros representantes nacionales perdieran en sus respectivos compromisos.

Mixco fue el primero en entrar en acción y cayó 2-0 frente al Olimpia de Honduras, mientras que Xelajú MC perdió 1-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, vigente tricampeón de la Copa Centroamericana. Antigua GFC también comenzó con derrota al caer 2-1 frente al Alianza FC de El Salvador.

Con este panorama, Municipal asume una gran responsabilidad. Además de buscar tres puntos importantes en el Grupo D, el cuadro rojo intentará evitar que la representación guatemalteca cierre la primera jornada sin resultados positivos.

Un duelo con ingredientes especiales

El rival de los rojos será el Club Sport Cartaginés, equipo costarricense dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, quien regresa al país para afrontar un duelo especial. El estratega llega motivado tras vencer 3-1 al Inter San Carlos en el inicio de la Liga de Costa Rica.

Municipal, dirigido por el nicaragüense Mario Acevedo, también atraviesa un buen momento luego de imponerse 2-0 a Deportivo Mixco en la primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.



El Trébol, un fortín para el cuadro rojo

Los escarlatas, actuales campeones nacionales, buscarán hacer valer su condición de local en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", una de sus principales fortalezas. El conjunto rojo suele hacerse fuerte en su casa y los números lo respaldan: en sus últimos 30 partidos disputados en este escenario, ha conseguido 27 victorias y apenas 3 empates, manteniéndose invicto durante ese período.

Además, Municipal será el único equipo guatemalteco que disputará como local su encuentro de la primera jornada del torneo regional, por lo que intentará aprovechar el respaldo de su afición y su impresionante rendimiento en El Trébol para comenzar con pie derecho su participación internacional.

Municipal no podrá contar con el defensor y seleccionado nacional Nicolás Samayoa, quien sufrió una lesión durante el encuentro contra Mixco y estará fuera de las canchas durante varias semanas.

Pese a esta ausencia, los rojos confían en la solidez de su plantel, que ha mostrado equilibrio en todas sus líneas y llega con buen ritmo competitivo para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada.

Por la gloria internacional

Municipal sabe que la Copa Centroamericana representa una oportunidad para volver a figurar en la región. El equipo escarlata es uno de los clubes más laureados del futbol guatemalteco centroameriano, pero su último gran éxito internacional se remonta al 2004, cuando conquistó la desaparecida Copa Uncaf.

Tras las derrotas de Mixco, Xelajú MC y Antigua GFC en sus estrenos, Municipal saldrá esta noche al césped de El Trébol con una doble misión: conseguir sus primeros tres puntos y rescatar el orgullo del futbol guatemalteco en la primera jornada de la Copa Centroamericana 2026.