Luis Tatuaca no será suspendido: “Yo sabía que estaba limpio”

Luis Tatuaca, saliendo de su cita con la ANADO. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

“Mi análisis del control antidoping de la semifinal tenía resultado adverso y por eso me citaron. La sustancia que me encontraron fue boldenona 1.5 nanogramos. Entonces es casi seguro que lo que tengo es de origen endóngeno, lo genera mi cuerpo. Entonces no hay ningún problema. Estoy muy contento”, aseguró el guardameta nacional.

Tatuaca añadió que él nunca haría “algo en contra del futbol” y que duda que algún futbolista haga algo así de manera consciente, para sacar provecho.

“Me parece algo ilógico y una tontera. Hay que estar tranquilos. Estoy muy agradecido con Dios; siempre tuve fe”, aseguró.

Mañana Tatuaca se presentará con normalidad al entrenamiento de Mixco, para continuar con la pretemporada, de cara al Torneo Apertura 2019, que arrancará a finales de julio.

