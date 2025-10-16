Mister Chip habla de las opciones de la Selección Nacional de Guatemala de clasificar al Mundial

La Selección Nacional de Guatemala se encuentra en la última fase de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf).

El combinado nacional acumula cinco unidades en cuatro jornadas y se ubica en la tercera posición de la tabla, por detrás de Surinam y Panamá, que tienen seis puntos.

La Azul y Blanco, luego de su victoria 1-0 en el estadio Cuscatlán, el pasado martes frente a El Salvador, se metió de lleno en la pelea por el primer puesto del Grupo A, que comparte con panameños, surinameses y salvadoreños. En este grupo, solo el líder obtendrá el boleto hacia la próxima Copa del Mundo, que se disputará el próximo año.

Guatemala afrontará dos auténticas finales en noviembre, cuando se mida en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” a Panamá, el día 13, y a Surinam, el 18. Ambos encuentros podrían marcar la historia del fútbol guatemalteco.

La ilusión y la expectativa siguen intactas para la afición chapina y los jugadores, ya que ahora la Selección depende de sí misma para clasificar, por primera vez en su historia, a un campeonato mundial.

Asimismo, la victoria de la Bicolor no pasó desapercibida para uno de los comentaristas y expertos en estadística futbolística más reconocidos, el español Alexis Martín-Tamayo Blázquez, conocido como Mister Chip, quien escribió en su cuenta de X:

“Guatemala está a dos victorias en casa de jugar su primera Copa del Mundo. Si en noviembre derrota como local a Panamá y a Surinam, el sueño se hará realidad. ¿Posibilidades? Creo que las hay. Y no son pocas. Guatemala ya ha empatado como visitante ante ambas selecciones y el nivel de Panamá está bastante por debajo de lo esperado”.

El camino no será fácil, pero la esperanza está más viva que nunca. Guatemala tiene la oportunidad histórica de escribir una página de oro en el deporte nacional, y el estadio Manuel Felipe Carrera podría ser testigo de ello.