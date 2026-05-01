Mixco vs. Cobán Imperial: los Príncipes Azules llegan con ventaja a la vuelta de los cuartos de final

Cobán Imperial tiene este sábado la oportunidad de sellar su boleto a las semifinales del Clausura 2026. Los Príncipes Azules visitan el Estadio Santo Domingo de Guzmán con una ventaja de 2-0 del partido de ida y con la tranquilidad de saber que clasifican con cualquier resultado que no sea una derrota por dos goles o más.

Para Mixco, en cambio, la misión es clara: necesita ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar directamente, una tarea complicada pero no imposible para el equipo de Fabricio Benítez.

En el partido de ida, Cobán fue superior durante gran parte del encuentro en el Estadio José Ángel Rossi. El primer gol llegó al minuto 10 con un disparo de Ángel Cabrera tras una transición rápida, y al minuto 35 el capitán Janderson Pereira amplió la ventaja con un potente disparo. Cobán incluso tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja con un penal al minuto 53 que Marcos Acosta no pudo convertir, pero los cobaneros resistieron incluso con diez hombres tras la expulsión de Carlos Joaquín Flores al 72 para mantener el resultado hasta el final.

Mixco llega a este partido de vuelta con la necesidad de que Nicolás Martínez, máximo goleador del Clausura 2026 con 15 tantos, aparezca en el momento más importante. Los Chicharroneros mostraron debilidades defensivas en la ida y deberán corregirlas si quieren generar el peligro suficiente para remontar la serie. Cobán, por su parte, llega con la confianza de un equipo que supo defender la ventaja con diez hombres.

Lo que necesita cada equipo

Cobán Imperial clasifica con empate o victoria, y también si pierde por un solo gol de diferencia.

Mixco necesita ganar por dos goles a cero para clasificar directamente ya que le favorece la posición el tabla de clasificación.

Los datos del partido

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Sábado 2 de mayo de 2026 Hora: 3:00 PM hora Guatemala

3:00 PM hora Guatemala Estadio: Santo Domingo de Guzmán, Mixco

Santo Domingo de Guzmán, Mixco Resultado de ida: Cobán Imperial 2-0 Mixco

El ganador de esta serie será el primer equipo en asegurar su lugar en las semifinales del Clausura 2026, donde se medirá ante el ganador de la llave entre Comunicaciones y Antigua GFC en lo que promete ser una fase final de altísimo nivel en el fútbol guatemalteco.