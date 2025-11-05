Municipal se queda con los 3 puntos ante Xelajú MC por alineación indebida y recupera el liderato

El Comité Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala ha resuelto oficialmente otorgar la victoria por marcador de 3-0 a favor de CSD Municipal en el partido ante Xelajú MC correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

La decisión se tomó tras confirmarse la alineación indebida del centrocampista Maynor Iván De León Reyna, quien participó en el encuentro del pasado 2 de noviembre a pesar de estar suspendido.

Con esta resolución, Municipal no solo suma tres puntos vitales, sino que además recupera el liderato del Torneo Apertura 2025 con 36 unidades, superando los 35 puntos de Mixco que ocupaba la segunda posición.

El centrocampista Maynor De León fue alineado como titular en el partido del 2 de noviembre ante Municipal a pesar de que aún tenía pendiente cumplir un juego de suspensión. El volante había sido expulsado con tarjeta roja directa en el encuentro ante Mixco de la jornada 15 el pasado 17 de octubre, recibiendo una sanción de dos partidos por dos motivos: una entrada peligrosa que ameritó la expulsión y conducta inapropiada hacia el árbitro Kevin Cacao.

De León cumplió su primer partido de castigo cuando Xelajú enfrentó a Guastatoya en la fecha 16. Sin embargo, el segundo encuentro de suspensión correspondía precisamente al duelo ante los rojos, compromiso en el que fue incluido en la alineación titular, configurando así una grave infracción al reglamento.

En una irónica vuelta del destino, Maynor De León tuvo que abandonar el partido al minuto 57 por lesión. Los estudios médicos posteriores revelaron una rotura muscular en la parte posterior de su pierna derecha que lo mantendrá alejado de las canchas aproximadamente 15 días.

Esta resolución tiene importantes implicaciones en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025. Los escarlatas pasan a tener 36 puntos, superando a Mixco que tiene 35 unidades y recuperando así la cima del campeonato que habían perdido en jornadas anteriores.

Para Xelajú MC, el error administrativo resulta desfavorable. No solo pierden los puntos que pudieron haber ganado legítimamente en el campo, sino que además reciben la derrota por 3-0, lo que afecta negativamente su diferencia de goles.

Con Municipal recuperando el liderato y la fase regular acercándose a su fin, la lucha por los primeros lugares del Torneo Apertura 2025 se intensifica. Los rojos ahora tienen una ventaja de un punto sobre Mixco y buscarán mantener esa posición en las jornadas restantes.