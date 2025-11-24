Primera División: Definidos días y horas de la gran final entre San Pedro y Nueva Santa Rosa

Este fin de semana quedaron definidos los dos equipos que disputarán la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Primera División.

Los Gallos del Deportivo San Pedro fueron los primeros en sellar su boleto tras imponerse con un marcador global de 4-2 al cuadro de Chiquimulilla. Por su parte, el segundo finalista fue Nueva Santa Rosa, que superó al equipo de Quiché con un global de 3-1.

Ambos conjuntos lucharán por convertirse en el nuevo monarca del balompié guatemalteco en la Primera División, en una serie que promete emociones y buen fútbol con dos conjuntos que buscarán el campeonato desde el primer minuto.

Este lunes por la mañana, el Comité Ejecutivo de la Liga realizó el congresillo junto con los representantes de cada club finalista para definir las fechas y horarios de los encuentros.

Tras la reunión, se determinó que el partido de ida se jugará en el Estadio Municipal Sampedrano, donde el Deportivo San Pedro recibirá a Nueva Santa Rosa el domingo 30 de noviembre a las 15.00 horas. La vuelta se disputará el domingo 7 de diciembre a las 11.00 horas en el Estadio Municipal Complejo Deportivo de Barberena, casa del cuadro Panelero.

Calendario de la gran final del Apertura 2025:

Juego de ida:

Deportivo San Pedro vs. Nueva Santa Rosa

Fecha: Domingo 30 de noviembre

Hora: 15.00 horas

Lugar: Estadio Municipal Sampedrano

Nueva Santa Rosa vs. Deportivo San Pedro

Fecha: Domingo 7 de diciembre

Hora: 11.00 horas

Lugar: Estadio Municipal Complejo Deportivo de Barberena

Asimismo, cabe mencionar que ambos equipos ya aseguraron el 50% del ascenso a la Liga Nacional.