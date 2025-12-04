Fútbol Nacional
¿Quién fue la figura del juego de la gran final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense?
El arquero de Alajuelense se vistió de héroe en la tanda de penales y con dos atajadas decisivas selló el tricampeonato histórico para los manudos en la Copa Centroamericana 2025.
Bayron Mora fue la gran figura del Alajuelense al atajar dos penales en la final de la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre: Byron Baíza).
La Copa Centroamericana 2025 llegó a su final con un desenlace cargado de emociones, polémicas y actuaciones memorables, dónde la Liga Deportiva Alajuelense se consagró nuevamente campeona tras imponerse en la tanda de penales por un marcador de 4-3 al cuadro del Xelajú MC, en el estadio Cementos Progreso, logrando así su tercer título consecutivo y reafirmando su hegemonía en la región.
La serie fue intensa y se extendió por más de 180 minutos. En el partido de ida, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto, el marcador concluyó 1-1, gracias a una actuación monumental del portero uruguayo del Xelajú Rubén Darío Silva, quien detuvo dos penales y realizó intervenciones clave para los quetzaltecos.
En el partido de vuelta, todo se decidió en un duelo dramático que también finalizó 1-1 durante los 90 minutos. El encuentro se prolongó a tiempo extra y, posteriormente, a la tanda de penales, donde los ticos tuvieron un héroe bajo los tres palos.
El protagonista de la noche y la gran figura fue el joven arquero costarricense Bayron Gabriel Mora, quien debutó internacionalmente en esta gran final, tras la lesión del portero titular Washington Ortega.
Mora demostró temple y seguridad bajo los tres palos, con atajadas determinantes durante el tiempo reglamentario y, finalmente, detuvo dos penales a Jesús López y Steven Cárdenas, que sellaron el título para Alajuelense.
Con esta actuación, Mora se convirtió en el héroe de los manudos y en la gran figura de la final, llevando el trofeo a casa y consolidando el tricampeonato histórico para el cuadro rojinegro. Al finalizar el partido, Mora expresó:"Contento por este gran partido. Salimos campeones, hicimos un gran campeonato y supimos sobreponernos a la adversidad."
Bayron Mora, el héroe del tricampeonato, es el Jugador del Partido presentado por Rexona 🔥🧤 pic.twitter.com/fTXhRnMGMb— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 4, 2025