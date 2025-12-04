¿Quién fue la figura del juego de la gran final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense?

Fútbol Nacional

¿Quién fue la figura del juego de la gran final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense?

El arquero de Alajuelense se vistió de héroe en la tanda de penales y con dos atajadas decisivas selló el tricampeonato histórico para los manudos en la Copa Centroamericana 2025.

Herberth Marroquín

|

time-clock

la Liga Deportiva Alajuelense se coronó campeón de la Copa Centroamericana 2025 al derrotar a Xelajú MC en la tanda de penaltis, luego de un empate 1-1 en los 120 minutos y un global de 2-2 en la serie. El cuadro tico mantiene su hegemonía en la región al conseguir el tricampeonato del certamen. Foto: BYRON RIVERA 04/12/2025

Bayron Mora fue la gran figura del Alajuelense al atajar dos penales en la final de la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre: Byron Baíza).

La Copa Centroamericana 2025 llegó a su final con un desenlace cargado de emociones, polémicas y actuaciones memorables, dónde la Liga Deportiva Alajuelense se consagró nuevamente campeona tras imponerse en la tanda de penales por un marcador de 4-3 al cuadro del Xelajú MC, en el estadio Cementos Progreso, logrando así su tercer título consecutivo y reafirmando su hegemonía en la región.

La serie fue intensa y se extendió por más de 180 minutos. En el partido de ida, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto, el marcador concluyó 1-1, gracias a una actuación monumental del portero uruguayo del Xelajú Rubén Darío Silva, quien detuvo dos penales y realizó intervenciones clave para los quetzaltecos.

En el partido de vuelta, todo se decidió en un duelo dramático que también finalizó 1-1 durante los 90 minutos. El encuentro se prolongó a tiempo extra y, posteriormente, a la tanda de penales, donde los ticos tuvieron un héroe bajo los tres palos.

El protagonista de la noche y la gran figura fue el joven arquero costarricense Bayron Gabriel Mora, quien debutó internacionalmente en esta gran final, tras la lesión del portero titular Washington Ortega.

LECTURAS RELACIONADAS

Amarini Villatoro Xelajú MC

"Todavía no es la época de regalos": Las palabras de Amarini Villatoro tras la final perdida por Xelajú

chevron-right
Jorge Aparicio Xelajú MC

¿Gesto de robo? El ademán de Aparicio tras la derrota de Xelajú MC en la Copa Centroamericana

chevron-right

Mora demostró temple y seguridad bajo los tres palos, con atajadas determinantes durante el tiempo reglamentario y, finalmente, detuvo dos penales a Jesús López y Steven Cárdenas, que sellaron el título para Alajuelense.

Con esta actuación, Mora se convirtió en el héroe de los manudos y en la gran figura de la final, llevando el trofeo a casa y consolidando el tricampeonato histórico para el cuadro rojinegro. Al finalizar el partido, Mora expresó:"Contento por este gran partido. Salimos campeones, hicimos un gran campeonato y supimos sobreponernos a la adversidad."

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Alajuelense Copa Centroamericana 2025 Futbol nacional Xelajú MC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS