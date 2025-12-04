¿Quién fue la figura del juego de la gran final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense?

La Copa Centroamericana 2025 llegó a su final con un desenlace cargado de emociones, polémicas y actuaciones memorables, dónde la Liga Deportiva Alajuelense se consagró nuevamente campeona tras imponerse en la tanda de penales por un marcador de 4-3 al cuadro del Xelajú MC, en el estadio Cementos Progreso, logrando así su tercer título consecutivo y reafirmando su hegemonía en la región.

La serie fue intensa y se extendió por más de 180 minutos. En el partido de ida, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto, el marcador concluyó 1-1, gracias a una actuación monumental del portero uruguayo del Xelajú Rubén Darío Silva, quien detuvo dos penales y realizó intervenciones clave para los quetzaltecos.

En el partido de vuelta, todo se decidió en un duelo dramático que también finalizó 1-1 durante los 90 minutos. El encuentro se prolongó a tiempo extra y, posteriormente, a la tanda de penales, donde los ticos tuvieron un héroe bajo los tres palos.

El protagonista de la noche y la gran figura fue el joven arquero costarricense Bayron Gabriel Mora, quien debutó internacionalmente en esta gran final, tras la lesión del portero titular Washington Ortega.

Mora demostró temple y seguridad bajo los tres palos, con atajadas determinantes durante el tiempo reglamentario y, finalmente, detuvo dos penales a Jesús López y Steven Cárdenas, que sellaron el título para Alajuelense.

Con esta actuación, Mora se convirtió en el héroe de los manudos y en la gran figura de la final, llevando el trofeo a casa y consolidando el tricampeonato histórico para el cuadro rojinegro. Al finalizar el partido, Mora expresó:"Contento por este gran partido. Salimos campeones, hicimos un gran campeonato y supimos sobreponernos a la adversidad."