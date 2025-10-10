Surinam vs. Guatemala: Este es el once de Luis Fernando Tena para hoy en Paramaribo

La Selección Nacional de Guatemala enfrenta este viernes 10 de octubre un desafío crucial en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena se encuentra en Paramaribo desde el miércoles, donde ha realizado sus últimos entrenamientos en suelo surinamés, afinando detalles para un partido que podría marcar un antes y un después en su proceso eliminatorio rumbo al Mundial, que se disputará en Norteamérica.

Con solo un punto acumulado en dos jornadas, Guatemala llega a esta tercera fecha con la urgencia de sumar de a tres. El empate ante Panamá y la derrota frente a El Salvador dejaron al conjunto chapín en una posición comprometida, aunque aún con posibilidades reales de avanzar si logra encadenar victorias. Enfrente estará Surinam, líder del grupo con cuatro unidades, que buscará aprovechar su localía para consolidarse en la cima.

Este partido no solo representa una oportunidad deportiva, sino también un reto mental para el grupo. El viaje largo, el clima caribeño y la presión por el resultado son factores que pondrán a prueba el carácter del equipo.

No obstante, los jugadores han mostrado unidad y compromiso en los entrenamientos, con la convicción de que pueden revertir el rumbo.

El balón rodará en el Franklin Essed Stadium, con el objetivo del cuadro chapín de sumar tres puntos valiosos en las eliminatorias.

El once de Tena en Paramaribo

Luis Fernando Tena apostará por un once equilibrado, con experiencia y juventud, buscando solidez defensiva y dinamismo en ataque. El equipo saldrá al campo con la siguiente alineación:

Portero: Nicholas Hagen, el guardián indiscutible del arco nacional.

Nicholas Hagen, el guardián indiscutible del arco nacional. Defensores: Aarón Herrera y José Morales ocuparán las bandas, mientras que José Pinto y Nicolás Samayoa serán los defensas centrales.

Aarón Herrera y José Morales ocuparán las bandas, mientras que José Pinto y Nicolás Samayoa serán los defensas centrales. Mediocampo: Stheven Robles, Jonathan Franco y Rodrigo Saravia conformarán el triángulo en la zona media, con labores de recuperación y distribución.

Stheven Robles, Jonathan Franco y Rodrigo Saravia conformarán el triángulo en la zona media, con labores de recuperación y distribución. Delanteros: Jesús López y Óscar Santis se encargarán de generar peligro por los costados, mientras que Rubio Rubín será la referencia ofensiva en el centro del ataque de la Azul y Blanco.

Este once busca combinar orden táctico con capacidad de desequilibrio, en un partido donde cada detalle cuenta; solo lo principal sería tener control en el centro del campo con jugadores de buen pie y no apostar por la velocidad debido a que el cuadro local es muy superior en dicho ámbito.