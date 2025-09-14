VIDEO | Rubio Rubín y Arquímides Ordóñez regresan con gol a sus equipos en la USL

Los delanteros guatemaltecos Rubio Rubín y Arquímides Ordóñez vivieron un regreso con gol tras la fecha FIFA de septiembre, demostrando que mantienen un buen momento individual con sus clubes en la USL Championship. Ambos lograron marcar, aunque sus equipos tuvieron diferentes desenlaces en la jornada.

Rubio Rubin fue protagonista con el Charleston Battery, club con el que volvió a la acción tras vestir la camisola de la Selección Nacional. El delantero chapín se hizo presente en el marcador en el empate 3-3 contra el Oakland Roots, firmando uno de los tantos que permitió a su equipo rescatar un punto en condición de local.

El gol de Rubin llegó en un partido vibrante, donde Charleston buscó imponer condiciones, pero terminó repartiéndose los honores en un duelo lleno de emociones. El chapín respondió con eficacia en el área y reafirmó su papel como referente ofensivo de su club.

Por su parte, Arquímides Ordóñez también logró marcar, pero no pudo evitar la derrota de su equipo, el Loudoun United, que cayó por 5-2 en casa frente al San Antonio FC. El delantero guatemalteco abrió el marcador al minuto 21, adelantando a los suyos con un tanto que reflejó su velocidad y oportunismo.

Sin embargo, la alegría duró poco para Loudoun, ya que San Antonio reaccionó con fuerza y dio vuelta al resultado, dejando al equipo de Ordóñez sin premio pese a su esfuerzo y al tanto inicial de “Quimi”. Aun así, el gol del guatemalteco fue uno de los puntos positivos de la jornada para su club.

El tanto de Ordóñez también resalta el buen nivel que mantiene a sus 22 años, sumando experiencia internacional y consolidándose como una de las promesas del fútbol guatemalteco. Sus actuaciones en la USL Championship le dan continuidad a lo mostrado con la Selección en la última fecha FIFA.

En el caso de Rubin, su regreso con gol aporta confianza y ritmo competitivo, aspectos claves para un futbolista que busca mantenerse en un rol protagónico tanto con su club como con el combinado nacional. Su aporte goleador con el Charleston Battery refuerza su condición de atacante confiable.

Con estos registros, tanto Rubio Rubín como Arquímides Ordóñez se convierten en noticias positivas para Guatemala. Ambos llegan con confianza goleadora y regularidad en sus clubes, lo que fortalece al ataque chapín de cara a los próximos compromisos en Octubre en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.