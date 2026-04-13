Xelajú MC anuncia la salida de los jugadores Gerardo Gordillo y Orlin Quiñónez

Xelajú MC oficializó este lunes 13 de abril la salida de dos jugadores de su plantel. El club quetzalteco confirmó mediante un comunicado oficial la desvinculación del guatemalteco Gerardo Arturo Gordillo y del ecuatoriano Orlin Peter Quiñónez, agradeciéndoles el profesionalismo y compromiso mostrado durante su etapa en la institución y deseándoles éxitos en sus próximos proyectos deportivos y personales.

El caso de Gordillo llama la atención por el tiempo que lleva fuera de actividad. El jugador guatemalteco disputó sus últimos partidos con los Superchivos hace más de seis meses, en la Copa Centroamericana de la temporada pasada, donde tuvo minutos ante Olimpia y Herediano, siendo su último partido el 6 de octubre del 2025. Una lesión de rodilla lo alejó completamente de las canchas durante el Torneo Clausura 2026, en el que no sumó ni un solo minuto de competencia oficial.

La salida más sorpresiva es la de Orlin Quiñónez, defensa lateral izquierdo ecuatoriano de 31 años originario de Eloy Alfaro, quien había llegado al club procedente del Libertad FC y fue fichado en enero de 2026 como uno de los refuerzos para el Clausura. Pese a que su contrato tenía vigencia hasta diciembre de 2026, el club decidió prescindir de sus servicios en plena recta final del torneo, lo que convierte su salida en una de las más llamativas del mercado local en los últimos días.

Xelajú MC marcha en la tercera posición del Clausura 2026 con 30 puntos, a dos del liderato que comparten Comunicaciones y Mixco con 32 unidades cada uno. Con tres jornadas por disputarse, los Superchivos de Roberto Hernández siguen en la pelea por el título del certamen y necesitan sumar de forma consistente para mantenerse con opciones reales en la recta final.

Las salidas de Gordillo y Quiñónez llegan en un momento clave de la temporada, cuando el club define su plantel para afrontar los últimos compromisos del Clausura 2026. La directiva superchiva tomó la decisión de prescindir de ambos jugadores en un torneo donde cada partido es determinante para sus aspiraciones de título.