40 empresas ofrecerán 1 mil 300 plazas en feria de empleo el 25 y 26 de febrero en el Parque de la Industria

La Feria de Empleo Presencial 2026, organizada por la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), se realizará el 25 y 26 de febrero, de 8:00 a 17:00 horas, en el Salón 10 del Parque de la Industria.

El evento marca el regreso a la modalidad presencial tras varios años y contará con la participación de más de 40 empresas.

Se espera que durante la jornada se logre cubrir alrededor de unas mil 300 plazas, en seis departamentos del país.

No existe un límite máximo de edad para aplicar; las empresas recibirán postulantes a partir de los 18 años.

Apuesta por el empleo formal

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada en el país asciende a 8 millones de personas. De ellas, 2.7 millones trabajan en el sector formal, mientras que 5.3 millones lo hacen en la informalidad.

Estas cifras evidencian el desafío estructural del mercado laboral guatemalteco y refuerzan la necesidad de impulsar espacios que promuevan el empleo formal y amplíen el acceso a oportunidades laborales con prestaciones y estabilidad.

Autoridades de la CCG explicaron que la feria tiene como objetivo fortalecer el empleo formal, promover la inclusión laboral, garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo económico de Guatemala.

“Con este evento, la Cámara reafirma su papel como agente de cambio y aliado estratégico del sector empresarial, promoviendo espacios que conectan oportunidades reales con el talento guatemalteco”, indicaron los organizadores.

Desde el punto de vista económico, la feria facilita el encuentro directo entre oferta y demanda laboral, reduciendo costos de reclutamiento para las empresas y tiempos de búsqueda para los aspirantes.

Sectores con mayor demanda

Durante la actividad se ofrecerán oportunidades en niveles operativos, técnicos, administrativos, comerciales y profesionales.

Los sectores con mayor concentración de vacantes son:

Comercial y ventas

Servicio al cliente y call center

Contabilidad y finanzas

Tecnología y sistemas

Construcción y proyectos

Logística y abastecimiento

Sector gastronómico y restaurantes

Áreas administrativas y de gestión

Las plazas abarcan tanto la capital como oportunidades en Escuintla, Zacapa, Sacatepéquez, Quetzaltenango y Santa Rosa.

Requisitos para participar

Los interesados deben presentar DPI, llevar varias copias impresas de su hoja de vida actualizada, vestir de manera formal o semicasual y estar preparados para entrevistas breves que podrían realizarse en el lugar.

Oportunidad en modalidad presencial y virtual

La feria forma parte del proceso de modernización del servicio de intermediación laboral de la Cámara de Comercio. Tras iniciar con procesos manuales, la institución formalizó la Bolsa de Empleo y creó el Departamento de Intermediación Laboral, profesionalizando el servicio.

Actualmente, opera una plataforma digital de inserción laboral en www.trabajoenguatemala.com. Además, explican los organizadores que del 16 al 20 de marzo se habilitarán nuevamente las plazas en la plataforma, en el marco de una feria virtual de empleo, ampliando el acceso a quienes no puedan asistir de forma presencial.

Con esta estrategia híbrida, la Cámara busca fortalecer la vinculación entre empresas y trabajadores en un entorno económico que demanda mayor competitividad y generación de oportunidades formales.