El precio del gas propano en Guatemala registra incrementos acumulados durante el 2026 que alcanzan Q92 en el cilindro de 100 libras, cuyo costo pasó de Q460 a Q552. El de 25 libras subió de Q98 a entre Q138 y Q140, mientras que el de 35 libras pasó de Q161 a Q193. Los aumentos fueron expuestos durante una citación en el Congreso de la República y, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), todavía no cuentan con su aval. El encarecimiento del combustible afecta tanto a los hogares como a los negocios que dependen de él para preparar alimentos.

El viceministro de Minería e Hidrocarburos, Guillermo Xoy, explicó que el cilindro de 25 libras registró varios ajustes desde abril, entre ellos aumentos de Q12, Q5, Q7, Q4 y otro de Q12. El funcionario señaló que dos comercializadoras ofrecen actualmente esa presentación a Q138 y una tercera a Q140. Sobre estos incrementos, afirmó: "Ese incremento prácticamente nosotros como Ministerio de Energía y Minas no lo estamos avalando todavía". El MEM indicó que continuará comparando los precios nacionales con las cotizaciones internacionales para evaluar su comportamiento.

Multas millonarias y denuncias por especulación

El MEM anunció sanciones superiores a Q39.6 millones contra cuatro distribuidoras por irregularidades relacionadas con la concertación y distorsión de precios. El director general de Hidrocarburos, Gerson de León, informó que tres empresas recibieron multas de Q3 millones cada una por concertación de precios y que también se impusieron sanciones por distorsión. Por su parte, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) presentó cuatro denuncias ante el Ministerio Público por presunta especulación.

Las empresas sancionadas cuentan con un procedimiento administrativo para responder a los señalamientos antes de que se determine la situación definitiva de los expedientes.

Investigan cilindros con menos contenido del ofrecido

De León también detalló que durante el 2026 se efectuaron 267 inspecciones en plantas de almacenamiento y envasado, que dieron lugar a 18 sanciones, así como 140 inspecciones en expendios, de las cuales surgieron 17 procedimientos administrativos.

Durante una citación en el Congreso de la República se expusieron los aumentos del gas propano y las sanciones contra distribuidoras por irregularidades en los precios y el contenido de los cilindros. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

"Esta suma un total de 35 sanciones", indicó. Entre las irregularidades detectadas mencionó la comercialización de cilindros con menos gas del correspondiente a su capacidad, la operación sin licencia y la falta de marchamos. Estos hallazgos abren otro frente de vigilancia, además del precio que pagan los consumidores.

Cuestionan qué ocurrirá después de las sanciones

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se cuestionó si las multas serán efectivamente cobradas, qué medidas seguirán contra las empresas y cómo garantizarán las autoridades que los consumidores reciban el peso completo de gas.

También se advirtió que el encarecimiento puede trasladarse al precio de tortillas y otros alimentos, especialmente en negocios que utilizan propano diariamente. El análisis planteó que la vigilancia no debe limitarse a anunciar sanciones, sino traducirse en resultados verificables para los usuarios, mientras el MEM tramita los expedientes y el Ministerio Público investiga las denuncias presentadas.

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