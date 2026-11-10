Precios del gas: MEM y DIACO admiten que no han cobrado multas ni presentado denuncias penales por sobreprecios

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) admitieron, durante una citación en el Congreso de la República este lunes 9 de noviembre, que el Estado no ha cobrado sanciones económicas a las empresas importadoras de propano y que tampoco se han presentado denuncias penales por la fijación de sobreprecios al consumidor,

Las dudas revelaron diferencias de hasta Q14.47 entre el precio oficial de referencia y el precio final de venta en el mercado por el cilindro de 25 libras.

Gerson de León, Director General de Hidrocarburos del MEM, confirmó que no se ha efectuado el cobro efectivo de multas impuestas a las empresas del sector de hidrocarburos. Ante el cuestionamiento sobre el número de sanciones cobradas, el funcionario reconoció que "hasta el momento ninguna" ha ingresado a los fondos públicos. "[…] Históricamente, hasta donde yo sé, ni una", añadió.

Actualmente, existen tres procesos sancionatorios por un monto de Q4 millones cada uno (Q12 millones en total) promovidos contra un mismo distribuidor; sin embargo, dichos cobros permanecen en suspenso a la espera de una sentencia definitiva en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo.

Durante la audiencia, se señaló la desproporción entre las multas administrativas y las ganancias derivadas de las alzas. Mientras una sanción individual asciende a Q3 o Q4 millones, el sobrecosto mensual generado por el último incremento de precios se calcula en Q36 millones a nivel nacional.

En la discusión, el diputado Jairo Flores enfatizó que, desde su perspectiva, una multa de 3 millones no es equiparable. "[…] De todas maneras les quedan 25 millones (en sobrecostos)", declaró.

1. Ausencia de denuncias ante el Ministerio Público

A pesar de los análisis económicos internos que detectaron variaciones por encima de los costos de referencia, las entidades reguladoras no han presentado nuevas denuncias.

La Directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), María Mercedes Mora, confirmó ante los legisladores que no interpuso denuncias penales durante el año 2025. Al ser consultada directamente si presentó alguna acción legal ante el Ministerio Público, la funcionaria respondió: "No, señor diputado".

Por su parte, los representantes del MEM indicaron que no han acudido a la Fiscalía de Delitos Económicos al no encontrar sustento en su normativa específica. "No hemos encontrado las bases legales para poder denunciar", argumentaron los funcionarios, señalando que la legislación sectorial únicamente les faculta para aplicar sanciones administrativas.

Ante esta postura, los diputados sostuvieron en contraparte que existen figuras delictivas aplicables al mercado, tales como la especulación de precios y la concertación monopolística.

2. Limitación en la capacidad de inspección

El Departamento de Fiscalización Técnica del MEM dispone de cuatro personas y cuatro delegados para cubrir la supervisión de todo el territorio nacional. Este equipo tiene a su cargo el monitoreo de 349 expendios de Gas Licuado de Petróleo (gas propano) en operación y 56 plantas envasadoras.

En lo que va del año, el ministerio ha realizado 372 inspecciones; 242 en plantas de almacenamiento y 130 en expendios, derivando en 18 sanciones a plantas y 17 a expendios. Sin embargo, los expedientes tramitados en los puntos de venta minoristas responden principalmente a falta de rotulación de precios, licencias de operación, medidas de seguridad o peso incompleto, con multas fijadas en Q5 mil.

Los legisladores criticaron que los controles se concentren en pequeños expendios de barrio sin fiscalización efectiva sobre otros proveedores sobre sus estructuras de costo.

3. Emplazamiento a las autoridades

Ante la falta de expedientes judiciales iniciados por la DIACO y el MEM, la bancada citante fijó un plazo formal para la entrega de los informes correspondientes.

Los diputados advirtieron a la titular de la DIACO que tiene hasta el miércoles a las 12.00 horas para remitir copia de las denuncias penales interpuestas contra las empresas distribuidoras.

En caso de no presentar los documentos, los legisladores anunciaron que a las 12.30 horas acudirán al Ministerio Público para denunciar a la funcionaria por omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.

El bloque parlamentario citó a las autoridades a una nueva sesión el próximo jueves para fiscalizar los avances en la conformación de los expedientes y sanciones administrativas.



Ante este panorama, la cartera de Energía y Minas consideró que existen indicios de una posible concertación de precios entre agentes económicos, por lo que anunció el inicio de los expedientes correspondientes para aplicar las sanciones que establece la legislación vigente de confirmarse las irregularidades. La declaración fue en un comunicado de este lunes 9 de noviembre.

Lea también: “Ya no pongo la misma cantidad”: cómo afecta el alza del gas a comedores, tortillerías y panaderías en Guatemala