AmCham alerta sobre riesgos por vigilancia de EE. UU. en piratería y fallas en propiedad intelectual

El pasado jueves 30 de abril, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) incluyó a Guatemala en la Lista de Vigilancia Prioritaria (Watch List), tras el análisis correspondiente a 2025 sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

Representantes de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) fijaron su postura este viernes 1 de mayo, en la que hicieron un llamado al fortalecimiento institucional ante la permanencia del país en este listado.

Esto significa que es un llamado de atención para Guatemala, que puede afectar la inversión, la imagen del país y enviar señales de falta de certeza jurídica en materia de propiedad intelectual.

“Desde AmCham Guatemala vemos el Informe Special 301 del USTR 2026 como un llamado claro a fortalecer el ecosistema de propiedad intelectual en el país. El hecho de que Guatemala permanezca en la Watch List refleja desafíos estructurales persistentes, particularmente en la aplicación efectiva de la ley, la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos”, declaró Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la entidad.

El USTR hace la presentación anual del informe y en esta ocasión Guatemala fue el único país de la región al ser incluido en la Lista de Vigilancia Prioritaria. En el análisis destacan sectores relevantes en materia de propiedad intelectual, como ropa, calzado deportivo, accesorios, productos farmacéuticos y piratería de señales.

AmCham pide más acción contra piratería y falsificación

Al igual que otros especialistas en la materia, que reconocen avances en el marco legal, la directora de AmCham resaltó que, si bien el país cuenta con una legislación relativamente sólida, persisten brechas importantes en su implementación.

Como ejemplo, mencionó problemas como la falsificación de productos, la comercialización de medicamentos ilícitos y la piratería digital —especialmente a través de IPTV—. También señaló los retrasos en los procesos de registro de patentes y la limitada especialización del sistema judicial en materia de propiedad intelectual, factores que continúan afectando la certeza jurídica y el clima de inversión.

“Valoramos positivamente que, en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) entre Estados Unidos y Guatemala, firmado en 2026, el país haya asumido obligaciones vinculantes en materia de propiedad intelectual”, remarcó.

Estas incluyen, explicó Sterkel, la adhesión e implementación plena de tratados internacionales clave, como el Convenio de Berna, los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) —que establecen derechos, obligaciones y normas comunes para la protección de la propiedad intelectual—, así como el Convenio de París.

"El hecho de que Guatemala permanezca en la Watch List refleja desafíos estructurales persistentes, particularmente en la aplicación efectiva de la ley, la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos”. Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva AmCham

Además, destacó el fortalecimiento de estándares en áreas como las variedades vegetales bajo el marco de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).

La ejecutiva añadió que el ART también establece la priorización de acciones penales y aduaneras contra infracciones de derechos de autor y marcas, y refuerza la importancia de avanzar en la cooperación institucional y la asignación de recursos para una aplicación efectiva.

“Como AmCham, reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando de manera conjunta con el sector público, a través del Comité de Propiedad Intelectual, para impulsar acciones concretas que permitan avanzar en estos compromisos, fortalecer el Estado de Derecho y promover un entorno más competitivo, innovador y atractivo para la inversión”, enfatizó la ejecutiva.