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Autopista Xochi, Corredor de las Flores: estas son las tres garitas que ya operan y la que sigue pendiente
La Autopista Xochi opera de forma parcial con garitas habilitadas y una pendiente. Conozca cuáles funcionan, cuál falta y cómo se realiza el cobro.
Con cuatro carriles y un trazado que atraviesa áreas agrícolas y boscosas, Xochi fue concebido para agilizar el transporte de personas y mercancías, reduciendo los tiempos de recorrido y fortaleciendo la actividad económica de la región. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
La Autopista Xochi inició operaciones el 14 de junio del 2026 y actualmente funciona en horario de 6 a 18 horas, aunque la empresa ha indicado en comunicados en redes sociales que este esquema podría ampliarse de forma gradual conforme avance la operación de la vía.
En total, la carretera cuenta con cuatro garitas, sin embargo, no todas están habilitadas. Al inicio de operaciones únicamente comenzaron a funcionar dos puntos principales de ingreso y salida, mientras que las dos garitas intermedias quedaron pendientes de apertura.
Con el avance de la puesta en marcha, una de estas garitas de incorporación ya fue habilitada, por lo que actualmente solo una permanece pendiente de activación.
Garitas ya habilitadas en la Autopista Xochi
La infraestructura de control de acceso de la Autopista Xochi opera de forma parcial, con puntos estratégicos ya en funcionamiento:
- Garita 1 (habilitada): ubicada en el kilómetro 142, San Antonio Suchitepéquez, funciona como ingreso y salida principal desde el 14 de junio.
- Garita 3 (habilitada): ubicada en el kilómetro 152 entre Cuyotenango y La Máquina, Suchitepéquez, opera desde el 27 de junio y permite conexión en ambos sentidos entre Guatemala, Cuyotenango y San José La Máquina.
- Garita 4 (habilitada): ubicada en el kilómetro 172, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, funciona como otro punto principal de ingreso y salida.
Garita pendiente de habilitación
La Garita 2, ubicada en el kilómetro 152 entre Mazatenango y San Antonio Suchitepéquez, permanece aún sin operar y está pendiente de habilitación como punto de incorporación intermedio dentro del corredor vial.
Formas de pago disponibles en Xochi
La empresa informó que el sistema de cobro en la Autopista Xochi se encuentra en fase de implementación gradual, con opciones de pago ya habilitadas para los usuarios del Corredor de las Flores.
Actualmente, están disponibles seis métodos de pago autorizados:
- Efectivo
- Tarjetas de crédito
- Compass (BAC)
- Ebigo (Banco Industrial)
- Tag Xochi, dispositivo oficial de la empresa
Además, la empresa Vivepass indicó que continúa en proceso de integración tecnológica, con la posibilidad de incorporarse próximamente como un nuevo sistema de pago. La expansión de plataformas se realizará de forma progresiva conforme avance la operación de la vía.
Tarifas vigentes en la Autopista Xochi
La estructura tarifaria de la Autopista Xochi establece un cobro base de Q15 por cada tramo de 10 kilómetros para vehículos particulares y motocicletas.
Sin embargo, durante esta fase inicial se mantiene una tarifa especial de Q35 por el recorrido completo del tramo habilitado.
Para el transporte pesado y de pasajeros, las tarifas vigentes son las siguientes:
- Buses de 2 y 3 ejes: Q30
- Camiones de 2 ejes: Q35
- Camiones de 3 y 4 ejes: Q50
- Carga pesada de 5 y 6 ejes: Q70
- Eje adicional liviano: Q20
- Eje adicional pesado: Q30