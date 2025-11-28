Black Friday en Guatemala: qué compran los guatemaltecos y impulsa el comercio digital en 2025

El Black Friday dejó de ser una simple tradición importada desde los Estados Unidos para convertirse en un motor clave del comercio guatemalteco.

La fecha moviliza miles de transacciones, dinamiza a los emprendimientos digitales y se ha posicionado como uno de los periodos de mayor actividad económica del año, especialmente para los comercios medianos que dependen del comercio electrónico para sostener su crecimiento.

En un contexto marcado por la búsqueda de precios más competitivos y un consumidor cada vez más analítico, el Black Friday funciona como una válvula de impulso para la economía interna, al tiempo que redefine las estrategias de venta y consumo en el país.

Dos especialistas en comercio electrónico explican más acerca de las tendencias.

Tecnología y electrodomésticos: las estrellas de la temporada

El especialista en comercio electrónico Jacobo Pérez señala que la tecnología sigue dominando la intención de compra y explica que este año se observan cuatro grandes categorías con mayor dinamismo:

Tecnología: celulares, tablets, laptops y accesorios

Electrodomésticos: refrigeradoras, estufas, lavadoras y pequeños aparatos de cocina

Moda y calzado: con picos previos al fin de año

Hogar y decoración: muebles, colchones y productos de interior, impulsados por promociones bancarias

Pérez también señala un crecimiento en la compra de servicios como internet, telefonía y seguros, que se han sumado al Black Friday con estrategias más agresivas.

Sobre el aumento de participación en esta fecha, destaca cuatro factores:

Presión económica, que obliga a buscar descuentos reales Madurez del consumidor digital, que compara más y planifica mejor Promociones bancarias fuertes, con cuotas, devolución en efectivo y rebajas adicionales Campañas anticipadas, que comenzaron desde inicios de noviembre

¿Quién es el guatemalteco que más compra en Black Friday?

Según Pérez, el perfil de consumidor que más se activa es:

Edad: entre 25 y 45 años

Comportamiento: investiga precios, compara entre varias opciones y revisa la reputación de los comercios

Canal: 70% investiga en línea; 55–60% compra físicamente cuando se trata de productos costosos

Monto promedio de compra: entre Q1 mil y Q3 mil, aunque puede llegar a Q7 mil en tecnología y electrodomésticos

Este comportamiento refleja un consumidor más consciente, que busca ofertas reales y no se deja llevar únicamente por la publicidad.

Recomendaciones para compras responsables y seguras

Pérez resalta seis claves para evitar fraudes y decisiones impulsivas:

Comparar precios con historial para detectar variaciones artificiales Verificar comercios y métodos de pago confiables Evitar el sobreendeudamiento, especialmente en compras a cuotas Revisar garantías y políticas de devolución No comprar bajo presión emocional Usar plataformas seguras y evitar enlaces sospechosos

Crecimiento sostenido

Mario Porres, propietario de una empresa y plataforma de comercio electrónico en Guatemala, confirma que el interés de compra se concentra principalmente en productos tecnológicos: celulares, laptops, videojuegos y accesorios.

Los electrodomésticos también muestran una fuerte demanda, pues las familias esperan descuentos profundos para realizar compras de alto valor.

Porres indica que el crecimiento del interés por esta fecha , dentro de su plataforma “ha sido sostenido”, impulsado por la confianza del consumidor hacia el canal digital.

El monto promedio de compra en su plataforma ronda los Q650, aunque reconoce que ese valor se incrementa en categorías como tecnología o electrodomésticos.

Desde su experiencia, recomienda a los compradores verificar siempre la autenticidad de los comercios:

“Pedir referencias de amigos que hayan comprado en el sitio; si no se conoce, verificar que el dominio sea auténtico revisando el nombre bien escrito y que tenga certificado de seguridad (que la dirección empiece por HTTPS), pagar al menos la primera vez con pago contra entrega, recibir a domicilio y evitar comprar en redes sociales acordando puntos de reunión”, explicó.

Comercio electrónico en crecimiento

El Sexto Estudio de Comercio Electrónico en Guatemala, elaborado por la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), revela que el crecimiento de las compras en línea aumenta a una velocidad del 8%, respecto al año anterior. Para este análisis, se entrevistó a 700 consumidores que realizaron al menos una compra digital en los últimos seis meses.

Los participantes tenían entre 18 y 60 años, con una distribución de género de 52% mujeres y 48% hombres. La mayoría de compradores frecuentes tienen entre 24 y 44 años, aunque el grupo con mayor potencial de crecimiento se ubica entre los 19 y 24 años, es decir, la Generación Z o Centennials, conocidos por ser nativos digitales y considerar el internet como una necesidad básica.

Empresas guatemaltecas crecen en el comercio digital

Las ventas en línea crecieron un 30% en el último año. El 48.8% de las empresas realizan sus ventas principalmente a través de redes sociales, y el 42.2% lo hace desde su sitio web oficial.

Además, una de cada cinco empresas incluidas en el estudio realiza ventas al extranjero, especialmente hacia Honduras. Este avance ha sido posible gracias al sistema Factura y Declaración Única Centroamericana (Fyduca), que facilita las operaciones de comercio regional entre Guatemala, Honduras y próximamente El Salvador.

Más de 3 millones de emprendedores activos en Guatemala

Según el Reporte Nacional de Emprendimiento para Guatemala 2023-2024 del Monitor Global de Emprendimiento (GEM), 3.2 millones de guatemaltecos tienen un negocio en fase inicial, lo que representa el 32.4% de la población adulta.

Frente a esta realidad, comprender al consumidor digital, identificar al público objetivo y saber qué valoran los compradores al momento de adquirir un producto o servicio en línea resulta fundamental para que un emprendimiento avance en su etapa de maduración.

¿Por qué compran en línea los guatemaltecos?

El principal motivo para comprar en línea, según el estudio, es el ahorro de tiempo. Para los consumidores, el bienestar y la comodidad son fundamentales al elegir esta modalidad.

Ahorrar tiempo 58%

Pagar desde cualquier lugar 46%

Comprar en cualquier momento 43%

Comprar y recibir a domicilio 42%

Proceso de compra fácil y sencillo 37%

Comprar con cualquier medio de pago 35%

Encontrar los productos más rápido que la tienda física 34%

Los descuentos son mejores que en la tienda física 25%

Accesibilidad a pagar en cuotas 19%

Poder comprar desde cualquier lugar, evitar el tráfico y recibir el producto en casa son factores decisivos.

Compradores híbridos: entre lo digital y lo físico

La pandemia transformó los hábitos de compra en todo el mundo y Guatemala no fue la excepción. Aunque la emergencia sanitaria ya quedó atrás, muchas de las nuevas costumbres adoptadas durante ese periodo han llegado para quedarse. Entre ellas, destaca el surgimiento del comprador híbrido, un perfil de consumidor que combina lo mejor del mundo digital y el físico al momento de hacer sus compras.

De acuerdo con el Estudio de Comercio Electrónico en Guatemala, este tipo de comprador se caracteriza por su capacidad de adaptarse a múltiples canales según la categoría del producto, su urgencia o su nivel de confianza en la tienda.

Por ejemplo, un consumidor puede buscar en línea información sobre un electrodoméstico, leer reseñas, comparar precios y luego visitar una tienda física para ver el producto antes de concretar la compra en línea.

El comprador híbrido no está atado a un único canal; más bien, valora la flexibilidad, la eficiencia y la comodidad. Esta evolución representa tanto una oportunidad como un desafío para las empresas: deben asegurar una experiencia fluida y coherente sin importar el canal en el que el usuario interactúe. Si una persona empieza su recorrido de compra en redes sociales, pero desea finalizar la transacción en una tienda física, el negocio debe estar preparado para responder de manera inmediata, sin hacerle repetir todo el proceso.

Además, el nivel de destreza del comprador guatemalteco es intermedio. La mayoría analiza precios, métodos de pago y tiempos de entrega antes de hacer una compra. Aunque aún existen compras impulsivas, crece el porcentaje de consumidores que investigan previamente.

Productos más comprados en línea en Guatemala

Entre las categorías que reciben más demanda se encuentra:

Productos para el hogar, muebles y jardín: 25%

Computación: 21%

Cosmética y cuidado personal: 21%

Electrónica, audio, video y televisión: 20%

Herramientas y materiales de construcción: 17%

Celulares y teléfonos: 16%

Canales preferidos para comprar por internet

Los canales de venta más utilizados por los consumidores son:

Página web desde el teléfono móvil: 32%

Redes sociales: 23%

Página web desde la computadora: 19%

Aplicaciones de delivery: 16%

App de la empresa o negocio: 9%

Courier o servicio de mensajería que realiza la compra por el cliente: 2%

Cabe destacar que las redes sociales y las aplicaciones móviles están ganando terreno como principales canales de venta para muchos comercios.

Fidelización del cliente y retos para nuevos negocios

El 85% de los compradores afirmó que vuelve a comprar en el mismo sitio si su experiencia fue positiva. Esto demuestra que la confianza y la familiaridad son factores clave para fidelizar clientes.

Sin embargo, solo el 15% de los consumidores está dispuesto a darle una oportunidad a una nueva tienda en línea, lo que representa un desafío para los nuevos emprendimientos digitales.

Formas de pago preferidas en el ecommerce guatemalteco

Los métodos de pago más utilizados por los consumidores son:

Tarjeta de débito: 59%

Efectivo contra entrega: 52%

Tarjeta de crédito: 42%

Transferencia o depósito bancario: 42%

Ewallet (billeteras electrónicas y criptomonedas): 15%

Este año, el uso de criptoactivos se posiciona como una nueva tendencia de pago en el país.

Los principales retos del comercio electrónico en Guatemala

Omnicanalidad: Las marcas deben garantizar una experiencia fluida en todos sus canales, permitiendo al cliente iniciar, consultar y completar la compra sin fricciones, ya sea en línea o en tienda física.

Confianza del cliente: Contar con sitios web seguros, explicar claramente las políticas de devolución y ofrecer plazos reales de entrega son aspectos clave para generar credibilidad.

Centrarse en el consumidor: Las empresas deben colocar al cliente en el centro de su estrategia de crecimiento y hablarle con claridad.

Uso de inteligencia artificial: El 60% de las empresas ya utiliza herramientas de IA, especialmente para crear contenido, pero se sugiere implementarlas también para análisis predictivo que permita personalizar la oferta.

Entender el recorrido del comprador: Con un 71% de los encuestados suscritos a servicios de streaming mensualmente, es crucial entender qué plataformas impactan al consumidor antes de la compra para optimizar las inversiones en publicidad digital.

Guatemala avanza hacia la digitalización del comercio

El crecimiento del comercio electrónico en Guatemala representa una oportunidad real para las empresas que deseen adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

Apostar por la transformación digital, mejorar la experiencia de usuario, invertir en confianza y aprovechar herramientas tecnológicas será fundamental para competir y prosperar en este nuevo entorno.

En conclusión, este nuevo perfil de comprador ha elevado el nivel de exigencia. Ya no basta con tener presencia en internet; ahora, la omnicanalidad es clave. Las empresas deben invertir en plataformas que estén conectadas entre sí, en personal capacitado que entienda el recorrido del cliente, y en sistemas que permitan actualizar inventarios y precios en tiempo real. La coherencia entre lo digital y lo físico es lo que define hoy una buena experiencia de compra.