Tránsito en Guatemala: cuáles serán las rutas más afectadas por el Black Friday y actividades navideñas

Las autoridades alertan sobre una alta carga vehicular a partir del jueves 27 de noviembre debido a actividades relacionadas con el Black Friday, el fin de mes y la apertura del espectáculo de luces en Campo Marte. Según voceros municipales, el viernes se espera la mayor afluencia de vehículos, especialmente hacia unos 70 centros comerciales, donde se concentran las principales ofertas de temporada.

Zonas con mayor afectación vial

Las autoridades anticipan complicaciones en la circulación en varios puntos neurálgicos de la capital debido al incremento de actividades comerciales, recreativas y de temporada.

Ruta del Atlántico

Calzada Roosevelt (Interamericana Occidente)

Calzada Aguilar Batres

Ruta al Pacífico

Zona 10 y zona 15 hacia Carretera a El Salvador

Calzada Atanasio Tzul

Avenida Petapa

Anillo Periférico

Bulevar Austriaco

Bulevar Rafael Landívar

Cierre por espectáculo en Campo Marte

El fin de semana destaca uno de los eventos más esperados del año: el encendido de luces en Campo Marte. Para este evento, se realizará un cierre vehicular de aproximadamente un kilómetro a la redonda, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes.

Aumento en compras navideñas anticipadas

Desde esta semana se reporta un incremento en la afluencia de personas a tiendas y mercados.

“Ya hay que pensar en qué comprarle a los niños, los zapatos, la ropa… los regalitos de los hijos”,

comentó durante una entrevista Petrona Chanchavác López, comerciante y compradora.

Las autoridades piden planificar recorridos, salir con tiempo y evitar distracciones para reducir el impacto del congestionamiento. A través del programa Impacto Directo, se hizo un llamado a la PMT para que mantenga presencia no solo durante eventos, sino de forma permanente: “No se vale que sólo se desplieguen para el viernes”, reclamaron los presentadores.

Black Friday: oportunidad y precaución

Aunque esta no es una festividad guatemalteca, expertos señalan que el Black Friday ofrece un alivio a la economía de comerciantes formales e informales.

“Es la oportunidad para sacar inventario acumulado”, afirmaron.

Sin embargo, alertan sobre publicidad engañosa y gasto innecesario.

