Brexit: Salida de May deja en suspenso el comercio entre Guatemala y Reino Unido

Grupos han pedido en varias ocasiones que se realice un segundo referendum para decidir a respecto de la salida del Reino Unido de la UE. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Sin embargo, la Embajadora del Reino Unido en Guatemala, Carolyn Davidson declaró a Prensa Libre que, por el momento, eso dependerá de la persona que llegue a ocupar el cargo de Primer Ministro.

Agregó que las conversaciones entre el Reino Unido y Centroamérica sobre el acuerdo de comercio siguen su curso normal y que “independientemente de la evolución de nuestro proceso de salida de la UE, queremos estar listos para que haya una interrupción mínima en el intercambio entre ambos bloques”.

May anunció este viernes 24 de mayo que dimite del cargo después de haber hecho todo lo posible para cumplir con los resultados del referendo de 2016 y llevar a cabo el Brexit, pero que no logró ejecutar la salida de Gran Bretaña de la UE.

El Viceministro de Comercio Exterior Julio Dougherty dijo que después de conocer de la dimisión de la Primera Ministra, no tiene mayor información de cómo dicho país dará seguimiento a los acuerdos ya avanzados con Centroamérica.

Mencionó que se comunicó con el negociador de Reino Unido quien le manifestó que están preocupados por la decisión, pero no le podrían brindar mayor información ya que no saben cuál va a ser la nueva postura.

Centroamérica analizará impacto

El tema será discutido el martes durante la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) que se realizará el martes 28 de mayo en Guatemala comentó Dougherty. Se hablará acerca de la postura de los países y ver si para ese día ya se cuenta con más información.

“La información de la dimisión es reciente y ellos (los funcionarios británicos) no saben cuál va a ser la postura, no con Guatemala o la negociación, sino que todavía no saben qué va a pasar en su país” por el retiro de May, agregó.

Las negociaciones en el área comercial estaban “prácticamente terminadas”, solo había dos temas pendientes de parte de otros países centroamericanos, uno de estos se refiere a los lácteos comentó el funcionario.

Según esas conversaciones, mencionó el viceministro, el Reino Unido no está dispuesto a renegociar condiciones diferentes, sino que su postura fue muy clara en que quieren que se logre una copia del acuerdo que se tiene entre Centroamérica y la UE.

“Ellos no quisieron ningún cambio o renegociación, sino que tienen una postura con respecto a todos los productos, un porcentaje que calcularon de cuánto ingresaba de producto a Reino Unido” expuso. Una parte importante es que se mantendría la cuota con la UE y se agrega una igual para Reino Unido.

La postura de Guatemala es que se quiere firmar este acuerdo lo antes posible explicó el funcionario ya que se busca que no se interrumpa el intercambio comercial.

El país tiene productos sensibles que de darse una interrupción saldría impactada el área de verduras, hortalizas como alverja y otros.

La UE y Londres pactaron en abril el retraso del Brexit hasta el 31 de octubre.

Políticas y de cooperación con Guatemala

La embajadora de Reino Unido mencionó que la Primera Ministra, en su discurso de despedida, dejó claro que una serie de factores que han impedido implementar una pronta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) han pesado a la hora de tomar esta decisión.

“En este sentido, la Primera Ministra considera que es mejor que una nueva persona lidere este proceso” agregó la diplomática.

Las discusiones entre Reino Unido y Centroamérica han sido fructíferas y se está viendo “pequeños detalles” que, una vez acordados, darán forma a lo que sería el acuerdo final, agregó la embajadora.

Al ser consultada acerca de una posible paralización de las negociaciones mencionó que quieren avanzar “tanto como podamos antes de la proyectada fecha de salida del Reino Unido para el próximo 31 de octubre”.

“Por ahora esa fecha sigue en firme. Quiero reiterar que nuestras relaciones económicas, políticas y de cooperación con Guatemala continúan normales y seguiremos trabajando constructivamente con las autoridades, el sector empresarial y la sociedad civil”, declaró.

Balanza comercial

La balanza comercial favorece a Guatemala.

En los últimos cinco años, las cifras detallan que el país ha exportado al Reino Unido bienes y mercancías por US$426 millones, mientras que las importaciones en ese mismo período son de US$216 millones.

En el 2018, las exportaciones alcanzaron US$77.7 millones, mientras que las importaciones, US$45.6 millones.

Dentro de los productos que se envían están el banano, café, frutas frescas, legumbres y bebidas líquidas alcohólicos.

Mientras, los que se importan del Reino Unido son bebidas líquidas alcohólicos, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y material de transporte, entre otros.

Contenido relacionado

> La primera ministra de Reino Unido Theresa May anuncia su dimisión para el 7 de junio

> La historia del barco con producto guatemalteco que no sabe cómo llegará a su destino debido al Brexit

> Cómo entender el Brexit, que parece convertirse en un callejón sin salida