Caída del precio del petróleo desacelera la inflación, que se ubica en 2.27% en junio

El ritmo inflacionario en Guatemala alcanzó el 2.27% en junio, lo que significó una desaceleración explicada por la vigencia del apoyo a los combustibles y a la reducción de los precios internacionales del barril de petróleo y sus derivados, según la explicación dada a conocer por las autoridades monetarias luego de conocer los resultados.

La división de gasto de transporte tuvo una incidencia mensual negativa de -0.50% y a la vez la gasolina y el diésel fueron los principales productos que registraron variación negativa, es decir, bajas durante junio, según el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación mensual fue negativa -0.32% y la acumulada de enero a junio en 1.61%.

Inflación cae por menor precio del petróleo

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), declaró que el ritmo inflacionario, al ubicarse en 2.27%, refleja una disminución respecto de mayo, cuando se situó en 2.86%, asociada, principalmente, al efecto combinado del subsidio temporal de apoyo social a los combustibles en el mercado interno, así como a la moderación del precio internacional del petróleo y sus derivados, tras la firma del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para sentar las bases de un acuerdo de paz definitivo.

El informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca que el precio promedio del barril de petróleo en junio fue de US$85.52, US$16.61 menos que en mayo, cuando el promedio se ubicó en US$102.13, lo que representa una contracción de 16.27%.

A mediados de junio se suscribió un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para garantizar la circulación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, que transportan productos desde el golfo Pérsico, una de las principales zonas productoras de petróleo.

El acuerdo permitió una disminución en las cotizaciones del barril de crudo.

Banguat prevé alza moderada de la inflación

La autoridad monetaria también brindó una perspectiva sobre el comportamiento de los precios para los próximos meses, en la que destacó los posibles efectos del fenómeno de El Niño, principalmente en el sector agrícola y en la generación de energía.

Álvaro González Ricci destacó que, en términos generales, se anticipa que la inflación mostrará una leve tendencia al alza hasta ubicarse dentro de la meta fijada por la Junta Monetaria, de 4% más/menos 1 punto porcentual, para el cierre del 2026.

Con respecto a los próximos 12 meses, expresó que, debido a que la inflación ha permanecido durante varios meses por debajo de la meta, se prevé que retorne gradualmente al rango establecido, con un aumento moderado durante ese período.

Aclaró que esa proyección podría variar, ya que persiste el riesgo de una nueva escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio si no se alcanza un acuerdo de paz definitivo. También advirtió sobre el riesgo de condiciones climáticas adversas que afecten la producción agrícola, como un evento de El Niño de fuerte intensidad, caracterizado por la disminución de las lluvias.

Combustibles retoman alza tras subsidio

El viernes 3 de julio, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concluyó el programa de subsidio a los combustibles, que otorgaba Q5 por galón de gasolina superior y regular, y Q8 por galón de diésel.

Como consecuencia, los precios aumentaron en esos mismos montos y retomaron la tendencia observada antes de la aplicación del apoyo temporal.

Este martes 7 de julio, los precios de referencia en la modalidad de autoservicio en las estaciones de servicio del área metropolitana son de Q38.09 para el galón de gasolina superior, Q37.09 para la regular y Q35.59 para el diésel.

Estas variaciones al alza en los precios se reflejarán en el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.