Cepal recorta proyección para Latinoamérica al 2.2% en el 2026 por tensiones globales

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo su previsión de crecimiento regional al 2.2% para el 2026, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y una desaceleración generalizada en la mayoría de países de la región.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) corrigió a la baja este lunes su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) regional para el 2026, al pasar del 2.3% proyectado en diciembre al 2.2%, en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos.

Según el organismo de las Naciones Unidas, el menor dinamismo económico proyectado para este año "se observa de manera generalizada", con una desaceleración del crecimiento en 24 de los 33 países de la región, mientras que solo siete mostrarían una aceleración.

De concretarse esta proyección, que refleja un entorno externo caracterizado por tensiones internacionales, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global, "la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2.3%, lo que evidencia un patrón de baja capacidad de crecimiento".

Menor dinamismo regional

Durante el segundo semestre del 2025, explicó la Cepal, "ya se había observado una desaceleración de la actividad económica, especialmente en las principales economías de la región, tendencia que se ha prolongado hacia el 2026".

Para este año, un menor dinamismo del consumo privado impactaría en el crecimiento, con una inversión que, si bien muestra señales de recuperación, continúa siendo "moderada" en la mayoría de países latinoamericanos.

En la misma línea, el empleo crecería en torno al 1.1% en el 2026 a nivel regional, luego del 1.5% observado en el 2025, y la inflación se ubicaría en una mediana superior al 3%, a diferencia del 2.4% registrado durante el año pasado.

Incertidumbre global

Durante los primeros cuatro meses del 2026, detalla la Cepal, "el aumento de las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico en Medio Oriente han elevado la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas".

El encarecimiento de los costos de producción y transporte, derivado de las fuertes alzas en el precio del petróleo —que se ubicó 74% por encima del valor promedio de diciembre del 2025—, se suma al incremento en los precios de los alimentos a nivel global y a la desaceleración de algunos de los principales socios comerciales de la región, como la Zona Euro, China e India.

Para el 2026, la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyecta un crecimiento del volumen de comercio mundial de bienes y servicios del 2.7%, luego de haber crecido 4.7% durante el 2025.

Desempeño regional

En total, nueve países crecerían 4% o más; ocho países crecerían entre 3% y menos del 4%; 13 se expandirían por debajo de ese nivel y tres registrarían contracciones.

América del Sur crecería 2.4% en el 2026, por debajo del 2.9% registrado en el 2025.

Por su parte, en América Central el crecimiento se moderaría y marcaría 2.2% en el 2026, en comparación con el 2.3% del pasado año; esta proyección se explica por las contracciones que se esperan en Cuba y Haití.

En el Caribe de habla inglesa o neerlandesa, el crecimiento esperado para el 2026 es del 1.2%, sin Guyana, país que tiene un alto crecimiento en medio de su “boom” petrolero.