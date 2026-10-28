Ciberseguridad en Guatemala: 6 de cada 10 pymes frenan sus negocios por temor al fraude digital

La digitalización abre nuevas oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Guatemala, pero también plantea riesgos que están condicionando sus decisiones de inversión y crecimiento.

El 61% de las pymes guatemaltecas encuestadas reconoce que las preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad han frenado o condicionado la adopción de herramientas y pagos digitales, mientras que el 41% reportó haber experimentado al menos un incidente de seguridad informática durante los últimos 12 meses.

Los resultados forman parte del estudio Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, que analiza la adopción de pagos digitales, los riesgos informáticos y la preparación de las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe.

En Guatemala, la investigación revela una situación particular: aunque el 62% de las empresas consultadas genera más de la mitad de sus ventas mediante canales digitales y el 89% considera importantes los pagos electrónicos para sus operaciones diarias, el temor a los ataques informáticos está limitando nuevas oportunidades comerciales.

El fraude digital frena ventas y expansión de negocios

El impacto de la inseguridad informática va más allá de las pérdidas que puede ocasionar un ataque. Según el estudio, las preocupaciones relacionadas con el fraude están influyendo directamente en las decisiones comerciales de los empresarios guatemaltecos.

El 44% de las pymes consultadas ha pospuesto la implementación de nuevos métodos de pago por temor al fraude, el 38% ha retrasado iniciativas de comercio electrónico y el 36% ha postergado su expansión hacia nuevos mercados o segmentos de clientes.

Los resultados muestran que los riesgos digitales pueden convertirse en una barrera para diversificar las ventas, incorporar nuevas tecnologías y ampliar la presencia comercial de los negocios.

De hecho, únicamente el 2% de las empresas encuestadas señaló que las preocupaciones sobre ciberseguridad no han tenido ningún impacto en sus decisiones empresariales.

Marvin Rodríguez, gerente de país de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador, destacó que la seguridad informática se ha convertido en un factor determinante para la actividad empresarial.

“Para las Pymes, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, expresó Rodríguez.

Cuatro de cada 10 pymes han sufrido incidentes de ciberseguridad

Los riesgos que preocupan a los empresarios también se reflejan en experiencias concretas. El estudio establece que el 41% de las pymes guatemaltecas encuestadas experimentó algún incidente de ciberseguridad durante los últimos 12 meses.

Entre las empresas que reportaron incidentes, los problemas más frecuentes fueron el fraude en pagos (40%), el robo o filtración de datos (38%), el hackeo de sitios web o sistemas (37%) y las estafas mediante correos electrónicos fraudulentos, conocidas como phishing (35%).

El fraude en los pagos también encabeza la lista de preocupaciones de los empresarios, con el 57% de las respuestas, seguido por el robo de datos, con el 52%, y el phishing, con el 40%.

Estas cifras evidencian que los riesgos no se limitan a los sistemas tecnológicos, sino que también pueden afectar las transacciones comerciales, la información de los clientes y la continuidad de las operaciones.

La transformación digital ofrece oportunidades de crecimiento para los negocios, aunque persisten riesgos relacionados con la seguridad informática, explica Marvin Rodríguez, gerente de país de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador. (Foto Prensa Libre: Natiana Gándara)

La seguridad digital podría impulsar el crecimiento de las pymes

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es la relación que los empresarios establecen entre la protección informática y sus posibilidades de crecimiento.

El 96% de las pymes guatemaltecas encuestadas considera que podría alcanzar un crecimiento adicional de dos dígitos si contara con mejores mecanismos de protección contra el fraude y los ciberataques.

Dentro de ese grupo, el 46% estima que podría crecer entre el 26% y el 50% más, mientras que el 15% considera posible alcanzar una expansión superior al 50%.

Estas cifras corresponden a las expectativas de los empresarios y no a proyecciones de crecimiento verificadas. Sin embargo, reflejan la importancia que los negocios atribuyen a la confianza digital para ampliar sus operaciones.

Rodríguez señaló que las empresas guatemaltecas utilizan cada vez más los pagos digitales para llegar a nuevos consumidores y desarrollar sus actividades comerciales.

“Para aprovechar plenamente esas oportunidades es fundamental que cuenten con la confianza y las herramientas necesarias para protegerse frente a riesgos como el fraude y los ciberataques. La ciberseguridad se ha convertido en un habilitador clave para el crecimiento sostenible de los negocios”, agregó.

¿Qué tan preparadas están las empresas guatemaltecas?

Aunque la mayoría de las empresas reconoce la importancia de la ciberseguridad, los resultados muestran diferencias en su nivel de preparación.

El 54% de las pymes consultadas cuenta con un plan formal de ciberseguridad, mientras que el 42% utiliza procedimientos informales.

En cuanto al conocimiento sobre el tema, el 40% afirma estar muy familiarizado con la seguridad informática y el 58% asegura tener algún grado de familiaridad.

La existencia de procedimientos informales plantea el desafío de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

La investigación también identificó las principales necesidades de apoyo que manifiestan los empresarios para proteger sus operaciones.

El 48% considera prioritario recibir alertas y actualizaciones sobre amenazas o nuevas modalidades de estafa, mientras que el 44% demanda acceso a tecnologías y herramientas para prevenir fraudes.

Además, el 43% señala la necesidad de capacitación y orientación práctica, y el 40% considera importante contar con apoyo para recuperarse después de sufrir un incidente.

Resultados del estudio elaborado por Mastercard sobre los medios de pago y la ciberseguridad. (Foto Prensa Libre: Natiana Gándara).

¿Cómo pueden protegerse las pymes de los ciberataques?

Los resultados del estudio apuntan a cuatro áreas en las que los negocios necesitan fortalecer sus capacidades: conocer las amenazas, prevenir el fraude, capacitarse y prepararse para responder a incidentes.

Como parte de sus iniciativas, Mastercard dispone del Mastercard Trust Center, una plataforma gratuita con recursos educativos, investigaciones, capacitaciones y herramientas de orientación sobre ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe.

La compañía también ofrece, mediante determinados emisores locales y socios de la industria, soluciones para evaluar riesgos informáticos y proteger la identidad empresarial.

Para las pymes guatemaltecas, el desafío no consiste únicamente en incorporar nuevos canales de venta o métodos de pago, sino en contar con mecanismos de protección que permitan aprovechar esas oportunidades sin comprometer la seguridad de sus operaciones.

¿Cómo se realizó el estudio?

El Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook se elaboró con una encuesta realizada durante el segundo trimestre del 2026 a 2 mil 400 propietarios de pymes y altos ejecutivos responsables de tomar decisiones en 12 mercados de América Latina y el Caribe.

En Guatemala participaron 200 propietarios y responsables de decisiones empresariales. Los resultados nacionales tienen un margen de error aproximado de ±6.9 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

La investigación fue desarrollada por Mastercard en colaboración con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), firma especializada en inteligencia de mercado de la industria de pagos.