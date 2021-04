CNEE deroga autorización a distribuidoras para que liciten 400 megavatios

Las distribuidoras buscan contratos de generación de largo plazo para atender su demanda.(Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Dicha comisión había aprobado el 16 de marzo, con la resolución 68-2021, los términos de referencia que propusieron las distribuidoras EEGSA y Energuate para efectuar la licitación y la cual ha sido mencionada como PEG-4 (como parte del Plan de Expansión de Generación del país).

Sin embargo nueve días después de haberla autorizado la deroga, con la resolución 81-2021, emitida el 25 de marzo y divulgada el martes 13 de abril.

La entidad reguladora argumentó en la segunda resolución que debido a la pandemia no se considera viable de momento convocar a un proceso de licitación ya que no se obtendrían los resultados deseados porque la coyuntura limita la participación de oferentes internacionales en perjuicio de la competencia, tomando en cuenta que no se podrían llevar a cabo una promoción efectiva del evento.

Los términos de referencia son las bases y requerimientos para efectuar la licitación. El concurso en mención aún no se ha convocado.

Carlos Rodas, gerente de planificación de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), expuso que deben analizar qué harán al respecto porque es una labor que les ha llevado más de 6 meses de preparación.

A su criterio no se debió suspender porque el proceso de licitación aún llevaría alrededor de un año más entre las fases de preparación, convocatoria, campaña de promoción, presentación de ofertas y calificación así como la adjudicación, por lo que cree se hubiera podido seguido adelante.

De los 400 megavatios se proponía en los términos de referencia, podrían ser de recursos renovables desde el 60% hasta el 100% dependiendo de los precios que presentaran en la licitación.

Además, se preveía que un 10%, es decir hasta 40 megavatios, podía ser de generación con geotermia.

Se tenía previsto que los nuevos contratos empezaran a proveer energía en los años 2026 y 2027, para la nuevas plantas de generación el plazo será de 15 años y para las ya existentes se proponían contratos de 5 años, agregó Rodas.

El modelo del concurso se propone en subasta inversa, es decir los participantes deben de ir presentando precios más bajos para seguir en competencia por los contratos.

El país ha realizado tres licitaciones de largo plazo denominadas Plan de Expansión de Generación (PEG) 1, 2, y 3.

