ComexPerú: TLC impulsará nuevos negocios y fortalecerá el intercambio entre Guatemala y Perú

Guatemala y Perú mantienen un intercambio comercial promedio de US$200 millones anuales y existe potencial para ampliar la oferta exportadora peruana hacia el mercado guatemalteco, destacó Zacnich.

El acuerdo abre nuevos mercados y favorecerá nuevos negocios, por lo que el comercio bilateral cobrará impulso, resaltó el directivo desde Lima.

Aseguró que el TLC fortalecerá el intercambio comercial y que ahora corresponde que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas agroexportadoras, conozcan y aprovechen el acuerdo.

Esta es la conversación con Prensa Libre.

Desde ComexPerú, ¿cómo se analiza el TLC Guatemala-Perú?

La entrada en vigor del TLC entre Perú y Guatemala constituye una noticia positiva, ya que permite seguir consolidando la política comercial de apertura e integración con el mundo que el Perú viene impulsando desde hace más de tres décadas. Con este acuerdo, el Perú amplía su red a 24 acuerdos comerciales vigentes, fortaleciendo el acceso preferencial de las empresas a nuevos mercados.

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Si bien Guatemala no es uno de los principales socios comerciales, se trata de un mercado que presenta oportunidades interesantes, especialmente para pequeños y medianos exportadores que buscan diversificar sus destinos de exportación.

Actualmente, el intercambio comercial entre ambos países supera los US$200 millones. La puesta en vigencia del acuerdo genera un marco de mayor previsibilidad y mejores condiciones para el desarrollo de nuevos negocios y para profundizar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

¿Cómo se ven los resultados del acuerdo en los próximos cinco años?

El desempeño del acuerdo en el corto, mediano y largo plazo dependerá, en gran medida, del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado.

Los tratados de libre comercio son, ante todo, una herramienta que acerca a los países en materia de acceso a mercados, reduce barreras y genera reglas claras. Sin embargo, el nivel de aprovechamiento del acuerdo dependerá de la capacidad de las empresas para identificar oportunidades de negocio y responder a la demanda existente o potencial en el mercado guatemalteco.

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Por ello, nada está dicho respecto a los resultados que pueda generar el acuerdo. Lo que sí puede afirmarse es que representa un paso importante para continuar profundizando la inserción internacional del Perú y brindar nuevas alternativas a los exportadores.

En la medida en que las empresas peruanas logren consolidar su presencia en Guatemala y desarrollar nuevos nichos de mercado, el comercio bilateral podría registrar un crecimiento significativo durante los próximos años.

¿Cuál es la oferta exportable del Perú hacia Guatemala?

Por las características del mercado guatemalteco, existen oportunidades interesantes para diversos productos peruanos, particularmente en el sector agroexportador.

El Perú se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de productos de alto valor agregado como uvas, arándanos, paltas (aguacate), mandarinas y mangos. Solo en 2025, las exportaciones peruanas de uvas y mandarinas alcanzaron los US$27.3 millones y US$6.2 millones, respectivamente.

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Guatemala importa una amplia variedad de frutas, entre ellas uvas, mandarinas, arándanos, paltas (aguacate), peras, kiwis y ciruelas, lo que abre espacios para una mayor participación de la oferta peruana.

Asimismo, también podrían identificarse oportunidades en el sector pesquero, particularmente en productos como el calamar y la pota congelada.

En términos generales, el TLC amplía las alternativas para el empresario peruano, sea pequeño, mediano o gran exportador, al facilitar el acceso a un nuevo mercado y generar condiciones más favorables para el desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.