Sector de arándanos advierte desventajas en TLC con Perú y plantea revisión del tratado

Una revisión al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala y Perú solicitó la principal productora y exportadora de arándanos del país, que calificó el instrumento comercial como desventajoso.

La entrada en vigor del TLC entre Guatemala y Perú, prevista para el próximo 1 de julio, es considerada desventajosa por la principal productora y exportadora de arándanos del país. Por ello, se plantearon consultas al Ministerio de Economía (Mineco) y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) sobre las condiciones de acceso para las frutas.

La solicitud de revisión ante las autoridades fue presentada por Roberto Castañeda, presidente de la agroexportadora Planesa. La empresa tiene su centro de producción en Parramos, Chimaltenango; mantiene encadenamientos productivos en su área de influencia y abastece a cadenas de supermercados en varios países.

El 5 de julio, José Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, y Gabriela García de Quinn oficializaron la entrada en vigor del instrumento comercial entre ambos países, que había permanecido en suspenso durante varios años.

Según Castañeda, en este caso faltó efectuar las consultas necesarias, ya que las condiciones actuales difieren de las que existían cuando se negoció el tratado. Explicó que Perú es ahora uno de los principales productores de arándanos y exporta a Estados Unidos y China. Además, ha puesto su atención en Centroamérica, lo que podría desplazar la producción nacional, afectada por la aplicación de un arancel de 10% para comercializar en Estados Unidos.

Arándanos en alerta por TLC

Castañeda explicó a Prensa Libre que la preocupación radica en que el TLC con Perú fue negociado en el 2011 y entrará en vigencia en el 2026. Consideró que es un período demasiado largo, durante el cual se han producido numerosos cambios comerciales, especialmente en el sector agrícola, por lo que varios cultivos que no existían entonces ahora podrían verse afectados.

Citó como ejemplo la aplicación de un arancel de 10% por parte de Estados Unidos a frutas y vegetales, medida que, según indicó, ha golpeado a la agricultura, al empleo y a los pequeños empresarios dedicados al cultivo de vegetales y arándanos.

Añadió que, debido a los aranceles, Perú ha orientado parte de su estrategia comercial hacia Centroamérica, dentro de un proceso de diversificación que ya venía desarrollando desde hace varios años.

México es el principal productor y exportador de arándanos hacia Estados Unidos y accede a ese mercado libre de aranceles. En Europa, la demanda se atiende según la temporada de producción.

En cuanto a Canadá, indicó que Guatemala ya abastece ese mercado, aunque existe incertidumbre por la situación política relacionada con Estados Unidos.

Recordó que Guatemala inició la negociación con Perú en el 2011 y ratificó el TLC en el 2014, mientras que Perú lo hizo en el 2026.

“El problema aquí es que del 2011 al 2026 ha habido cantidad de cambios en la producción, tanto de ellos como de nosotros. Y en el caso de Guatemala, resulta que, de los productos sensibles, el 50% de lo que a ellos les interesa en este tratado corresponde a la agricultura”, apuntó Castañeda.

Al ser consultado sobre el tema, el embajador de Perú en Guatemala, Guido Toro, indicó que no podía pronunciarse al respecto.

Señalan riesgo fitosanitario

La otra parte de la revisión se enfoca en los aspectos fitosanitarios, debido a que en Perú existen plagas que no están presentes en Guatemala y que representan un riesgo para la producción agrícola nacional.

Precisó que para eso sirven los tratados de libre comercio: para proteger a los productores locales, fomentar el empleo y permitir el intercambio de aquellos productos en los que existe capacidad de competencia, sin afectar a los sectores más vulnerables.

“El problema aquí es que del 2011 al 2026 ha habido cantidad de cambios en la producción, tanto de ellos como de nosotros. Y en el caso de Guatemala, resulta que, de los productos sensibles, el 50% de lo que a ellos les interesa en este tratado corresponde a la agricultura”. Roberto Castañeda, presidente Planesa

Como ejemplo, mencionó que México exporta a Estados Unidos con un arancel de 0%, situación que afecta la competitividad de otros productos, como los minivegetales y algunas frutas.

Según Castañeda, una de las desventajas es que Guatemala no tiene acceso al mercado peruano para exportar arándanos, mientras que Perú sí podría ingresar ese producto al mercado guatemalteco. Además, advirtió sobre el riesgo que representan las plagas para los cultivos agrícolas no tradicionales.

Tratado no refleja cambios

La exnegociadora y consultora en comercio exterior Sonia Reneé Lainfiesta explicó que es común que exista una desactualización entre el texto negociado de un tratado y el que finalmente entra en vigor.

Indicó que, cuando un TLC entra en vigor muchos años después de haber sido negociado, como ocurre en el caso de Perú, es normal que surjan diferencias entre el texto original y la realidad productiva actual.

Explicó que el protocolo que Guatemala y Perú firmaron en el 2025 buscó actualizar el tratado sin reabrir toda la negociación. Para ello, se ajustaron las reglas de origen al Sistema Armonizado vigente, se correlacionaron las listas arancelarias y se revisaron algunos anexos relacionados con servicios e inversión, aunque se mantuvo la estructura básica de acceso a mercados acordada hace más de una década.

“Eso explica por qué hoy aparecen productos que en ese momento no tenían interés y que, por tanto, no fueron priorizados en las listas originales”, añadió.

Mineco puede plantear cambios

Lainfiesta explicó que el TLC contempla mecanismos de revisión mediante los cuales podrían incorporarse nuevos planteamientos, como lo solicita una de las partes. Agregó que esa gestión corresponde al Ministerio de Economía (Mineco).

Los TLC, indicó, suelen incluir mecanismos de administración conjunta que permiten revisarlos y actualizarlos sin necesidad de renegociarlos desde cero.

“Una vez que el TLC con Perú esté vigente, el Ministerio de Economía puede utilizar la comisión administradora del acuerdo para plantear revisiones específicas; por ejemplo, acelerar la desgravación de ciertos productos, ajustar plazos o incluso incorporar nuevas líneas arancelarias que hoy tienen más relevancia”, indicó.

Por otro lado, señaló que este tipo de tratados también contempla instrumentos de defensa comercial.

El acuerdo con Perú incluye un capítulo de salvaguardias que permite aplicar medidas temporales si se demuestra un aumento súbito de importaciones asociado al TLC y un daño grave a la producción local, con el fin de brindar un respiro a los productores nacionales.

“Eso implica que, más allá de la desgravación pactada, Guatemala conserva herramientas para reaccionar ante un escenario extremo”, advirtió.

Productores pueden recurrir a salvaguardias

Sobre los arándanos y otras frutas, la especialista en comercio exterior planteó varios escenarios posibles.

En el caso de los arándanos, indicó que el primer paso es monitorear de cerca la evolución del ingreso de fruta peruana, en cuanto a volúmenes, precios e impacto en el empleo y la inversión local.

Explicó que, si en uno o dos años se observa un crecimiento desproporcionado de las importaciones que afecte a los productores guatemaltecos, existirían dos rutas complementarias. La primera sería utilizar los mecanismos de salvaguardia previstos en el propio tratado y, la segunda, plantear ante la comisión administradora una revisión de los cronogramas de desgravación o de determinadas condiciones específicas.

Añadió que el TLC no deja indefenso al productor, ya que combina la apertura comercial con instrumentos para corregir desequilibrios, siempre con base en evidencia técnica y mediante el diálogo entre las partes.

Reiteró que la activación de cualquiera de estos mecanismos requiere demostrar que la afectación a la producción nacional obedece al aumento de las importaciones de un producto determinado como resultado de la desgravación arancelaria otorgada en el tratado.