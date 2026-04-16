Cómo funciona la Feria de Empleo Nacional 2026 en Guatemala: qué buscan empresas y aspirantes 

La Feria Nacional de Empleo 2026, organizada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), reunió este 15 de abril a miles de guatemaltecos en busca de una oportunidad laboral, así como a empresas interesadas en captar talento.

Hasta las 15 horas, autoridades del Mintrab contabilizaban al menos 2 mil asistentes, quienes acudieron con la expectativa de encontrar empleo o mejorar sus condiciones laborales. Aspirantes y reclutadores coincidieron en la importancia de estos espacios para facilitar un proceso más equitativo entre la oferta y la demanda.

La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, destacó que la feria tiene como objetivo fortalecer la intermediación laboral. Además, subrayó que la participación del Intecap responde a la necesidad de mejorar la capacitación, especialmente entre jóvenes que enfrentan barreras por falta de experiencia.

“La Feria de Empleo 2026 busca fortalecer la intermediación laboral y acercar oportunidades reales a la población, incorporando también capacitación para mejorar la empleabilidad”. Miriam Roquel, Ministra de Trabajo y Previsión Social

A nivel nacional, la feria ofrece 16 mil 500 plazas vacantes con la participación de 700 empresas. En el departamento de Guatemala, el evento se realiza el 15 y 16 de abril, El horario es de 8:0 a 16 horas en el Campo Marte, zona 5, donde se concentran 4 mil 500 oportunidades laborales.

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Qué esperan los aspirantes

Uno de los asistentes, un joven de 24 años, explicó que actualmente cuenta con empleo, pero su salario no alcanza el salario mínimo legal. Motivado por experiencias de conocidos que lograron mejorar sus condiciones tras asistir a la feria el año anterior, decidió participar. En tan solo una hora, aseguró haber aplicado a unas 14 empresas, destacando también su interés en los programas de apoyo laboral disponibles.

Por su parte, una mujer de 27 años relató que fue despedida hace 15 días y encontró en redes sociales el anuncio del evento. Con seis años de experiencia en atención al cliente en restaurantes, ahora busca oportunidades en call centers u otros sectores. Indicó que ya ha completado al menos cuatro solicitudes y aspira a obtener un empleo con salario mínimo y prestaciones de ley.

Otra asistente, quien lleva un año desempleada, acudió interesada en el programa de movilidad laboral, ya que domina tres idiomas. Señaló que el apoyo del Mintrab para empleos en el extranjero fue su principal motivación para asistir.

El evento también atrajo a personas mayores, como Hugo Hernández, de 63 años, quien busca reincorporarse al mercado laboral tras el cierre de la empresa donde trabajaba. Explicó que, tras ser despedido, trabajó por su cuenta y se apoyó con su pensión por vejez del IGSS; sin embargo, decidió participar en la Feria de Empleo 2026 al ver la oportunidad de acceder nuevamente a un trabajo formal. Comentó que le llamó la atención la inclusión de oportunidades para personas de su edad y espera encontrar empleo como mesero o bodeguero.

Plazas disponibles destacan variedad de perfiles

Entre las ofertas de empleo que más destacaron durante el recorrido realizado por Prensa Libre se encuentran:

Asistentes administrativos

Auxiliar vendedor rutero

Auxiliares contables

Auxiliares de bodega

Auxiliares de inventarios

Auxiliares de mantenimiento

Auxiliares de ventas

Cajeros

Camareros

Carniceros

Catedráticos de preescolar, primaria, secundaria y diversificado en el área de Informática y Robótica

Cocineros

Control de calidad

Dependientes de mostrador

Empacadores

Encargados de venta

Mecánicos

Meseros

Motoristas (repartidores)

Operativos de carga y descarga

Pilotos de transporte pesado

Programadores

Recepcionistas

Secretarias

Soldadores

Técnicos de laboratorio

Técnicos en computación

Empresas reportan alta afluencia

Las empresas reclutadoras reportaron una alta recepción de hojas de vida, con cifras que oscilan entre 50 y 200 currículos por stand. Algunas compañías señalaron que decidieron participar tras conocer el impacto positivo de ediciones anteriores.

Una empresa indicó que ha recibido entre 45 y 50 CV, principalmente para plazas operativas, aunque también para puestos administrativos. Señaló que uno de los principales retos es el requisito de inglés avanzado, aunque la mayoría de los postulantes cumple con este perfil.

Además, adelantaron que ya cuentan con al menos 15 entrevistas programadas para los próximos días, con la expectativa de cerrar procesos de contratación en aproximadamente una semana.

Servicios y programas disponibles

Durante la feria, los asistentes pueden recorrer distintos stands donde se detallan las vacantes disponibles, lo que facilita identificar oportunidades y aplicar directamente.

El Mintrab también incorporó diversas secciones de apoyo, entre ellas:

Elaboración de hoja de vida: Asesoría para crear o mejorar el currículum vitae, destacando habilidades y experiencia para aumentar las posibilidades de contratación.

Listado de instituciones: Información sobre entidades públicas y privadas que brindan apoyo en temas de empleo, capacitación y emprendimiento.

Programas sustantivos: Iniciativas del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) dirigidas a diversos sectores, con actividades gratuitas en centros deportivos y recreativos a nivel nacional.

Inclusión laboral para personas con discapacidad: Espacio que promueve oportunidades laborales inclusivas y orienta sobre procesos de contratación accesibles.

Atención a migrantes retornados: Orientación y apoyo para guatemaltecos que regresan al país y buscan reintegrarse al mercado laboral.

Becas Mi Primer Empleo: Programa dirigido a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral mediante formación y oportunidades de inserción.

Formación y capacitación para el empleo: Opciones de cursos y talleres para fortalecer habilidades técnicas y aumentar la empleabilidad.

Movilidad laboral: Información sobre oportunidades de trabajo en el extranjero bajo programas legales y regulados.

Stand del Intecap: Espacio del Intecap donde se brindan detalles sobre cursos técnicos y capacitaciones disponibles para mejorar el perfil profesional.

Estos espacios buscan fortalecer las competencias de los aspirantes y mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Feria llegará a todo el país

Tras finalizar el evento en el departamento de Guatemala, la Feria de Empleo 2026 se trasladará a nivel nacional. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó que las jornadas continuarán en distintos departamentos del país del 20 al 24 de abril, con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades laborales y fortalecer la intermediación en diferentes regiones.