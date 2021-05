Cómo la escasez de contenedores en el mundo afectó las exportaciones de café guatemalteco

Se espera que las exportaciones de café se estabilicen en el mediano plazo, luego del impacto que provocó la falta de contenedores a nivel mundial y la pandemia que aún sigue vigente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La escasez de contenedores a escala mundial, especialmente los de 20 pies, que son los más utilizados para las exportaciones de café y la disponibilidad de mano de obra, por las limitaciones de traslado y locomoción, que fueron parte de las medidas de prevención y contención del covid-19, sumado a la variabilidad climática por el paso de las tormentas Eta e Iota, fueron los principales factores que causaron retrasos que se han visto reflejados en el ritmo de las exportaciones de café.

Juan Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), indicó que la falta de contenedores surgió por la creciente demanda en las importaciones de China Popular y se acentuó a finales de marzo pasado con el bloqueo en el Canal de Suez, que afectó los embarques entre Asia y Europa por seis días.

El volumen de exportación de café fue un 13 por ciento menor de octubre de 2020 a abril último, comparado con el mismo período del año cafetero anterior.

En divisas, la diferencia es menor, 3.5 por ciento por debajo, debido a que el precio en esta cosecha ha sido ligeramente mejor; por lo tanto, a escala mundial se espera que las exportaciones se estabilicen, dijo Barrios.

Según datos del año cafetero —del 1 de octubre al 30 de abril de cada año— durante la temporada 2019-2020 se exportaron dos millones 197 mil 590 quintales oro con un valor acumulado de US$332 millones 905 mil 951. Durante el año cafetero 2020-2021 se exportó un millón 901 mil 995 quintales oro y representaron un valor acumulado de US$321 millones 187 mil.

Recuperar el ritmo

“Las exportaciones de café de Guatemala están retomando el ritmo”, expresó Barrios.

Para septiembre próximo, cierre del año cafetero, integrantes de Anacafé proyectaron que las exportaciones del grano serán de 4.1 a 4.2 millones de quintales.

Mainor Hernández, presidente del Comité de Café Diferenciados de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), coincidió con esos cálculos. Según las cifras que manejan, las exportaciones de café aumentaron 5 por ciento durante el primer trimestre del año, lo que representó un ingreso de divisas de aproximadamente US$9 millones para los socios del comité.

El socio principal de compra de café es Estados Unidos, luego le sigue el bloque de la Unión Europea y Japón. Esto significa que en Asia hay una buena representación de café de Guatemala, y pese a que es un mercado nuevo aún se puede explotar más, considera Hernández.

Otro mercado con tendencia a crecer es Canadá, donde hay buenas expectativas y tratados que se hacen a escala continental, y que es permitido que se abra esa posibilidad, dado que antes el principal proveedor eran Estados Unidos y Europa. Actualmente hay interés por adquirir materia prima, se informó.

“Es una buena oportunidad para promover el café industrializado en el mercado canadiense, siempre con un valor agregado, que caracteriza al grano de exportación guatemalteco”, resaltó Hernández.

Exportaciones regionales

Según datos de Central America Data, en los primeros nueve meses del año pasado el principal exportador de café fue Honduras, con US$827 millones; en segundo lugar está Guatemala, con US$610 millones, seguido de Nicaragua, con US$413 millones.

Con valores más bajos se encuentran Costa Rica, con US$307 millones; El Salvador, $104 millones, y Panamá, $21 millones.

De enero a septiembre del año pasado, el 35 por ciento del valor exportado de café desde Centroamérica tuvo como destino principal Estados Unidos, seguido de Alemania, con 14%, y Bélgica, 10%; Japón, Canadá e Italia representaron 5%, respectivamente.

Entre enero y septiembre de 2019 y el mismo período de 2020 el valor exportado desde la región disminuyó 1%, al pasar de US$2.308 millones a US$2.288 millones.

La baja interanual registrada en las ventas para el período objeto de análisis se explica, en parte, por el comportamiento de las exportaciones a EE. UU., que disminuyeron de US$834 millones a US$808 millones.

En los últimos meses, el precio promedio de las exportaciones regionales de café ha registrado una clara tendencia creciente, al pasar de US$2.44 por kilo en noviembre de 2019 a US$3.31, en septiembre de 2020.

Promoción: Estrategias de mercado

Entre las estrategias de promoción programadas para este año, además de la Cup of Excellence o Taza de la Excelencia, que llevan a cabo en alianza con ACE, se implementó la subasta One of a Kind, con la que promueven la innovación en los procesos de las variedades tradicionales de café de Guatemala, comentó Juan Luis Barrios, presidente de Anacafé.

También implementaron el Coffee Search System, una herramienta tecnológica que permite vincular directamente a productores con potenciales clientes en el extranjero.

Está en proceso el lanzamiento de una aplicación móvil para la promoción, identificación y ubicación de Coffee Shops en Guatemala como herramienta para tener fácil acceso a distintas opciones de café a través de criterios de búsqueda.

A nivel de productores presentaron el Programa de Rentabilidad Sustentable, una nueva metodología que busca el desarrollo rural integral a través del incremento de la rentabilidad de la caficultura.

Mainor Hernández, presidente del Comité de Café Diferenciados de Agexport, informó que el evento internacional Coffee Trade se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo del 2022 en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala, luego de dos años de ausencia.