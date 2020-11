¿Cómo serán los negocios en Centroamérica después del covid-19? Este foro busca dar la respuesta

Este año se no se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) por la pandemia en Guatemala y El Salvador. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El evento virtual lo organizan representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) de El Salvador, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

“Estamos construyendo el puente más grande de Centroamérica a través del Diálogo Empresarial. Cada año, en Guatemala y El Salvador se desarrolla el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) y este año a causa de la pandemia no se pudieron llevar a cabo los encuentros, y como dicen que de cada crisis surge una oportunidad, hemos buscado un encuentro de empresarios a nivel centroamericano”, expuso Javier Simán, presidente de Anep.

El objetivo es compartir las ideas, visiones y experiencias y conocer cómo cada uno de los países ha enfrentado la pandemia, y comprender las medidas que adoptaron los Gobiernos en la región llevaron a diferentes impactos en la salud y el empleo, precisó Simán.

Recordó que la pandemia puso a prueba las habilidades empresariales, “pero jamás nuestra determinación”, y los empresarios centroamericanos están comprometidos en sacar adelante a los países, y “muchas veces con políticas públicas que se quedan cortas, y que no permiten avanzar al ritmo que se quisiera” para generar más empleo, combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas.

El presidente de Anep, dijo que se espera que con este Diálogo Empresarial Centroamericano sea el primero de los encuentros del sector privado que permita liderar el desarrollo económico de la región.

A la vez se solidarizó con las personas y sectores que han sufrido por los embates de la naturaleza en Honduras y Nicaragua.

“En Centroamérica podemos ser diferentes países, pero somos una sola nación de hermanos centroamericanos”, recalcó Simán.

Hizo el llamado a los gremios empresariales e instituciones para fortalecer la institucionalidad centroamericana, “porque el sueño centroamericano no depende de los Gobiernos, sino de los avances que los empresarios logren para la región”.

Acercamiento regional

Nils Leporowski, presidente del Cacif, expuso que este evento busca construir un puente a través de los países de la región.

Añadió que las centrales gremiales han planteado propuestas de desarrollo y estrategias no solo por esta crisis sanitaria, si no por varios años en diversas temáticas.

“Este Diálogo Empresarial es la suma de ideas y el punto de convergencia para buscar el mejor camino que lleve a reactivar a los países y que lleve a la oportunidad de construir retos de lo que ha planteado el covid-19, y mantener la esperanza de contar con una Centroamérica más fortalecida”, precisó.

Temática

Juan Carlos Paiz Mendoza, presidente de Fundesa explicó que la agenda del Diálogo Empresarial 2020 se concentrará en tres grandes temas:

Estrategia regional de cara a la “nueva y mejor” normalidad. Agenda Digital y oportunidades para la región El mundo después de la Crisis del COVID-19, ¿Cómo reinventarnos y ser resilientes en la nueva normalidad?

Como expositora principal se contará con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society and Council of the Americas en agosto del 2003, tras trabajar en el sector privado con América Latina y otros mercados emergentes durante más de 30 años.

“Ella dará una visión clara y los desafíos para nosotros para atraer inversión”, afirmó, así como otros invitados y paneles.

Mirada a la región

José Quirós de Fusades, dijo que el programa generará información valiosa, que contribuirá en la tarea de como sociedad se tendrá el gran reto de hacer una región más sólida, solidaria, humana, de cara a los grandes retos de la región, particularmente después de la pandemia y como proyectarla como una zona de oportunidades, de progreso y desarrollo para todos los ciudadanos.

Para la inscripción del evento se ha creado una plataforma digital que facilitará el proceso de inscripción, dijo Quirós.

El evento será de 13:30 a 18 horas el 3 de diciembre.

Añadió que el último panel de discusión será: “Oportunidades para Centroamérica en materia de inversión”, que expondrá Segal, que expondrá un enfoque practico para la región, con el enfoque de la administración Biden (Joe) -presidente electo de EE. UU.-, será diferente a la administración Trump -Donald-.

“Desde ya hemos podido percibir por medio de declaraciones en medios de comunicación del equipo de transición del presidente electo de EE. UU., su interés en la región en temas de migración, inversión, corrupción defensa de la institucionalidad democrática y separación de poderes, por lo que sin duda los mensajes de cierre tendrán una relevancia fundamental”, puntualizó Quirós.