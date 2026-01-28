Consejo Directivo elige como nuevo gerente general del Inde, a quien tenía a su cargo la electrificación rural en la entidad

Electricidad

Consejo Directivo elige como nuevo gerente general del Inde, a quien tenía a su cargo la electrificación rural en la entidad

El Consejo Directivo del Inde eligió a Armando Roberto Martínez Aguilar como nuevo gerente general, quien asumirá el cargo en febrero próximo, en el último año ha ejercido como gerente de electrificación rural de la institución.

Armando Martínez fue elegido gerente general del INDE en enero del 2026 Foto Inde

Armando Roberto Martínez Aguilar, gerente de Electrificación Rural y Obras del INDE (al centro de saco claro) fue elegido por el Consejo Directivo como nuevo gerente general de la institución y se prevé que asuma el cargo en febrero. (Foto, Prensa Libre: @INDEGUATEMALA).

Armando Roberto Martínez Aguilar es el actual gerente de Electrificación Rural y Obras del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) entidad a la cual ingresó en mayo del 2025, según datos de su hoja de vida.

Fue elegido como gerente general el viernes 23 de enero del 2026, y asumirá el cargo en febrero, luego de que el gerente actual, Luis Adolfo Martínez Díaz presentó su renuncia con efecto a partir de fin de este mes.

El funcionario fue electo con cuatro votos a favor, entre ellos, de los tres representantes de entidades del Estado ante el Consejo, como los ministerios de Energía y Minas y de Economía, así como el de Segeplan, y el representante de las asociaciones empresariales. En tanto el representante de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) votó en contra. Mientras que la silla del sector sindical no se encuentra ocupada en la actualidad.

Las autoridades del Inde no han respondido a las solicitudes de información efectuadas acerca del retiro de Martínez Díaz, de la elección del presidente y vicepresidente del Consejo, así como de la elección de Martínez Aguilar como nuevo gerente.

Consultado Víctor Asturias, representante del sector empresarial ante dicha directiva, indicó que la propuesta fue llevada por el Organismo Ejecutivo, ya que sus representantes nominaron a Martínez Aguilar como candidato para ocupar la gerencia general.

Agregó que después de analizar su perfil y ver el rendimiento que ha tenido durante el tiempo que ha estado en el Inde, decidieron respaldar su elección.

Cree que con la llegada de Martínez Aguilar al cargo se va a agilizar la ejecución del presupuesto y el avance de los proyectos.

“Por eso estamos votando por el cambio, la responsabilidad que va a tener Armando va a ser agilizar muchos de los proyectos que se tenían en fila”, expresó al ser consultado sobre los cuestionamientos de baja ejecución del funcionario saliente, que han surgido.

El Instituto tiene una gran responsabilidad como la ejecución de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de US$120 millones y otro de US$250 millones aprobados para electrificación, recordó Asturias.

Por aparte, el presidente de Anam, y representante suplente en el Consejo Directivo del Inde, Sebastián Siero, dijo que el voto de los representantes del sector municipal fue en contra y razonaron su voto por dos motivos.

Uno se refiere a que, aunque inicialmente ven “con buenos ojos” que Martínez Aguilar pudiera asumir la gerencia del Inde, pero que alrededor de hace mes y medio renunció al cargo como gerente de Electrificación Rural, pero no le fue aceptada. Por lo que Anam pidió al Consejo Directivo que antes de elegir se le debía consultar si quiere seguir trabajando en la institución.

Y el segundo motivo mencionado, es que no se discutieron en el Consejo otras opciones, y que los representantes del Organismo Ejecutivo dijeron que en la Presidencia de la República ya se había decidido por lo que los funcionarios de gobierno votaron a favor.

Siero dijo que como Anam también mantienen la postura señalando que la Gerencia de Electrificación Rural y Obras (Gero), donde ha ejercido Martínez Díaz  ha tenido una baja ejecución del presupuesto.

Dicho director indicó la semana pasada que Anam pidió, antes de la sesión para elegir presidente y vicepresidente de la institución, que se retirara del cargo de gerente a Martínez Díaz, debido a baja ejecución, o de lo contrario no apoyarían en las votaciones del Consejo Directivo a favor de proyectos o incluyendo esa elección del Inde la cual se llevó a cabo para el período de dos años.  Finalmente el gerente saliente presentó renunció.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Rosa María Bolaños

