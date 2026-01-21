Renuncia gerente del INDE, en medio de presiones y señalamientos por baja ejecución del presupuesto

La renuncia de Luis Adolfo Martínez Díaz como gerente general de esa institución y que será efectiva a partir del 31 del mismo mes. La decisión se da en medio de la elección de presidente y vicepresidente del INDE por el plazo de dos años.

En el comunicado emitido este miércoles, Ventura reconoció la labor de Martínez durante casi dos años en ese cargo, como el impulso a la transparencia que condujo a la ejecución de acciones administrativas por incumplimiento de contratistas y a la presentación de denuncias penales por contrataciones anómalas en proyectos millonarios, la elaboración de un Plan Estratégico Institucional y preparación de la reforma del Reglamento de Adquisiciones.

Según Ventura, el gerente logró colaboración con municipalidades y líderes comunitarios en zonas alejadas, lo cual permitió que casi 12 mil hogares tuvieran acceso a energía eléctrica. En el ámbito financiero, se alcanzó el nivel de inversión más alto en la última década.

El INDE no respondió a consultas específicas enviadas por Prensa Libre acerca de las condiciones en que renunció Martínez ni sobre eventuales señalamientos en su contra.

Sector municipal pide destitución

Consultado por separado, Sebastián Siero —representante suplente ante el directorio por parte de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y actual presidente de esta entidad municipal— indicó que, antes de la sesión del Consejo efectuada el 20 de enero, como representantes municipales se solicitó el retiro del gerente, debido a lentitud en la gestión administrativa y baja ejecución presupuestaria. Añadió que, finalmente, en el acta de la sesión posterior quedó registrada la salida como una renuncia.

Siero reconoció que el gerente impulsó procesos de transparencia en contrataciones cuestionadas, pero expresó que ahora se necesita un funcionario con mayor agilidad en la ejecución. Acerca de señalamientos públicos en torno a algunos contratos, dijo que no le constaban.

Respecto de la continuidad de Ventura como presidente del Consejo Directivo del INDE, Siero aseguró que los representantes municipales les indicaron se abstendrían de votar en distintos proyectos —incluida la elección para un período de dos años que se efectuó en la sesión del 20 de enero— como forma de presión para que se hiciera efectivo el retiro del gerente, debido a la urgencia de dinamizar la ejecución institucional.

Finalmente se realizó la votación y Ventura fue reelecto como presidente del INDE.

Ahora, dijo el dirigente municipal, esperarán que se nombre al nuevo gerente, pero de no suceder a fin de mes, empezarán pedir que se agilice y podrían hacer propuestas. Aunque negó que haya interés de los representantes de Anam por ocupar la presidencia del INDE o que algún integrante del sector ocupe la gerencia.

Por su parte, Víctor Asturias, representante del sector empresarial en el Consejo, afirmó que el gerente presentó su renuncia y que considera a dicho ejecutivo como una persona transparente.

Baja ejecución

Asturias brindó opinión aunque indicó que no la emitía como director ni como postura oficial del Consejo, sino como actor del sector energético, y en la cual reconoció que hubo baja ejecución presupuestaria. Explicó que esta baja ejecución no se explica por falta de presupuesto, sino por retrasos administrativos, problemas en contratación y dificultad para trasladar planificación a ejecución. Y mencionó un ejemplo.

La Ejecución final estimada para el 2025 en Electrificación Rural era de 10 mil 930 hogares, pero a noviembre se reportaban 6 mil 778 hogares energizados, que representa solo el 38% de la meta anual. Agregó que para el 2026 se plantean metas significativamente mayores como 30 mil 410 hogares con recursos propios más 24 mil 668 hogares con recursos BID, que representan más de 55 mil hogares proyectados. “Lo anterior, sugiere una mejor y adecuada ejecución que garantice el cumplimiento de dichas metas”, añadió.

Acerca de la reeleción de Ventura, expresó que ha efectuado un buen trabajo al frente de la institución.

El Consejo directivo del INDE está conformado por representantes de seis entidadaes o sectores, con un titular y un suplente cada una. De estosm tres son del Estado: de los ministerio de Energía y Minas y el de Economía, así como de Segeplan, cuyo represenante Carlos Mendoza es el vicepresidente.

Además representantes de asociaciones empresariales, de la ANAM. Así como de organizaciones sindicales, aunque estos últimos no están ocupando su silla.