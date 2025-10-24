Economía
¿Cuánto cuesta una libra de fiambre hecho en casa en el 2025?
Conozca cuánto cuesta una libra de fiambre hecho en casa en Guatemala este 2025. Estimaciones actualizadas y consejos para ahorrar al prepararlo.
Hacer fiambre en casa es entre tres y cinco veces más económico que comprarlo ya preparado, según un monitoreo de Prensa Libre. (Foto, Prensa Libre: Keneth Cruz)
A pocos días del 1 de noviembre, muchas familias en Guatemala se preparan para una de sus tradiciones más importantes: el fiambre del Día de Todos los Santos.
Este platillo típico no solo une a generaciones, sino que también implica una planificación financiera clave, especialmente por los costos que representa su preparación.
Pero ¿cuánto cuesta realmente elaborarlo en casa este 2025?
¿Cuánto dinero debe invertir para hacer fiambre en casa en 2025?
Un monitoreo realizado por Prensa Libre en supermercados de la Ciudad de Guatemala muestra que hacer fiambre en casa en el 2025 puede costar entre Q910 y Q1 mil 60, dependiendo del lugar de compra y los productos seleccionados.
Este estimado considera únicamente los ingredientes principales: verduras frescas, enlatados y conservas, quesos y carnes y embutidos. No incluye condimentos, aderezos ni utensilios.
¿Cuánta cantidad de fiambre se prepara con ese presupuesto?
Según el chef internacional Waldo Campos, ese monto permite preparar entre 38 y 40 libras de fiambre, aunque la cantidad puede variar según los ingredientes y la preparación.
Con base en los datos anteriores, el costo por libra en casa se ubica entre Q22 y Q28 si se hace en casa.
Esto significa que hacer fiambre en casa es entre tres y cinco veces más económico que comprarlo ya preparado, cuyo precio por libra puede ir de Q62 a Q125, según otro monitoreo de Prensa Libre.
¿En qué se distribuye el gasto?
Aunque preparar fiambre representa un gasto considerable, sigue siendo más económico que comprarlo ya hecho.
Además, permite controlar los ingredientes y adaptar la receta al gusto familiar.
|Categoría
|Costo estimado (Q)
|Verduras frescas
|62.45 – 79.58
|Enlatados y conservas
|256.70 – 325.30
|Carnes y embutidos
|449.75 – 501.95
|Quesos
|141.25 – 153.65
Recomendaciones para ahorrar
- Comprar con anticipación puede evitar incrementos de última hora.
- Comparar precios entre supermercados y mercados locales.
- Preparar el fiambre en grupo permite repartir gastos y esfuerzos.