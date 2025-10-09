economía
Fiambre 2025: cuánto puede gastar para preparar 40 libras y compartir con toda la familia
Preparar el fiambre guatemalteco puede costar hasta Q1 mil 60; conozca los precios de verduras, carnes y quesos para planificar su presupuesto familiar.
Preparar el fiambre, el tradicional platillo que se consume el 1 de noviembre en Guatemala, puede representar un gasto de entre Q910 y Q1,060 en 2025, según el monitoreo realizado por Prensa Libre, reflejando su impacto en el presupuesto familiar. (Foto, Prensa Libre: Keneth Cruz)
A pocas semanas del Día de Todos los Santos, muchas familias guatemaltecas comienzan a planificar su presupuesto para preparar el tradicional fiambre, uno de los platillos más emblemáticos del 1 de noviembre.
Sin embargo, los precios de los ingredientes muestran variaciones significativas respecto al año anterior, lo que podría elevar el costo total de su elaboración.
De acuerdo con un monitoreo de precios en mercados y supermercados de la capital, el costo promedio de los ingredientes del fiambre 2025 puede variar según el tipo de producto y el lugar de compra.
Además, para este artículo solo considera los ingredientes principales: verduras, enlatados, quesos, carnes y embutidos. No incluye otros gastos como aderezos, utensilios o condimentos adicionales.
Para facilitar la comparación y la planificación de compras, se consideró una medida de referencia común: una libra de cada producto, tal como se comercializa habitualmente en supermercados y tiendas, donde muchos ingredientes ya vienen empacados en presentaciones de una libra.
¿Cuánto cuesta preparar fiambre en el 2025?
De acuerdo con un monitoreo realizado por Prensa Libre el 8 de octubre, el costo total de una despensa con los ingredientes necesarios para preparar el fiambre este 2025 oscila entre Q910 y Q1,060, según los precios observados en distintos puntos de venta de la Ciudad de Guatemala.
Con este presupuesto, se pueden obtener entre 38 y 40 libras de fiambre, según las estimaciones del chef internacional Waldo Campos, quien señala que la cantidad final dependerá del tipo de ingredientes utilizados y del estilo de preparación.
El resultado puede variar dependiendo del gusto personal y de si se sustituyen, omiten o agregan algunos productos en la receta.
Para tener una referencia clara, Prensa Libre presenta los precios promedio de los ingredientes disponibles en supermercados de la capital.
Precio de verduras y productos frescos
Las verduras son la base del fiambre y representan una parte importante del presupuesto. En promedio, los precios se mantienen así:
|Ingrediente
|Supermercado A (Q)
|Supermercado B (Q)
|Zanahoria (libra)
|4.40
|6.05
|Repollo (unidad)
|9.90
|12.50
|Remolacha (media docena)
|10.75
|14.75
|Coliflor (unidad)
|12.75
|18.33
|Ejote (libra)
|15.95
|15.45
|Chile pimiento (libra)
|8.70
|12.50
|Subtotal verduras
|Q62.45
|Q79.58
El costo estimado total de las verduras oscila entre Q62.45 y Q79.58, dependiendo de la calidad y el punto de venta.
Precio de enlatados y conservas
En la categoría de enlatados, los precios también muestran incrementos. Entre los más utilizados para el fiambre se encuentran:
|Ingrediente
|Supermercado A (Q)
|Supermercado B (Q)
|Arveja (lata)
|16.00
|18.35
|Elotitos (lata)
|9.95
|9.30
|Elotitos tiernos
|45.00
|57.65
|Palmitos
|45.00
|58.60
|Espárragos
|25.00
|36.25
|Cebolla en vinagreta
|25.00
|34.35
|Aceituna negra
|15.00
|20.05
|Aceituna rellena
|20.00
|24.95
|Aceituna simple
|9.20
|10.00
|Alcaparras
|18.25
|24.30
|Pepinillo
|18.80
|21.45
|Sardina
|9.50
|10.05
|Subtotal enlatados
|Q256.70
|Q325.30
En total, el costo aproximado de los enlatados puede ir de Q256.70 a Q325.30, según las marcas seleccionadas.
Precio de carnes y embutidos
El fiambre tradicional incluye una amplia variedad de carnes frías y embutidos, los cuales tienden a ser los ingredientes más costosos. Los precios por libra son los siguientes:
|Ingrediente
|Supermercado A (Q)
|Supermercado B (Q)
|Pechuga de pollo (libra)
|34.75
|40.38
|Carne para asar
|50.15
|58.97
|Longanizas
|25.00
|31.05
|Chorizos negros
|27.00
|24.80
|Chorizos colorados
|26.50
|26.00
|Chorizo ahumado
|15.00
|18.00
|Butifarra
|26.00
|29.55
|Salchichas de pollo
|26.90
|26.10
|Salchichas de cerdo
|42.90
|44.20
|Salchichón
|20.00
|20.00
|Chorizo copetín
|34.00
|36.20
|Jamón de pavo
|23.25
|26.60
|Jamón Virginia
|33.25
|39.65
|Mortadela
|19.00
|16.80
|Salami
|16.00
|26.40
|Camarones precocidos
|30.00
|37.10
|Subtotal carnes
|449.75
|501.95
El total estimado en carnes y embutidos oscila entre Q449.75 y Q501.95
Precio de quesos
Los quesos, indispensables para dar sabor y textura al fiambre, presentan precios promedio como los siguientes:
|Ingrediente
|Supermercado A (Q)
|Supermercado B (Q)
|Queso de capas
|35.00
|39.30
|Queso fresco
|30.00
|34.75
|Queso tipo americano blanco
|23.50
|29.05
|Queso tipo americano amarillo
|28.75
|29.05
|Queso duro
|24.00
|21.50
|Subtotal quesos
|Q141.25
|Q153.65
En conjunto, esta categoría puede representar un gasto de Q141.25 a Q153.65.
Tradición y economía familiar
El fiambre no solo representa un platillo típico, sino también una tradición familiar que refuerza los lazos durante la conmemoración del Día de Todos los Santos
Dada la cantidad y el costo de los ingredientes, es común que varias familias se unan para prepararlo en conjunto y así compartir tanto los gastos como la preparación y el momento de convivencia.
Recomendación para los consumidores
Esta nota ofrece un referente de los precios del fiambre 2025, pero los valores pueden variar según el lugar de compra.
En Guatemala, es común que los encargados de realizar las compras y cocinar comparen precios entre supermercados y mercados locales para aprovechar mejores ofertas.
Resulta importante planificar la compra con anticipación, para evitar incrementos de último momento y permite organizar un presupuesto más ajustado para la elaboración de este tradicional platillo del Día de Todos los Santos.