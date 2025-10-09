Fiambre 2025: cuánto puede gastar para preparar 40 libras y compartir con toda la familia

A pocas semanas del Día de Todos los Santos, muchas familias guatemaltecas comienzan a planificar su presupuesto para preparar el tradicional fiambre, uno de los platillos más emblemáticos del 1 de noviembre.

Sin embargo, los precios de los ingredientes muestran variaciones significativas respecto al año anterior, lo que podría elevar el costo total de su elaboración.

De acuerdo con un monitoreo de precios en mercados y supermercados de la capital, el costo promedio de los ingredientes del fiambre 2025 puede variar según el tipo de producto y el lugar de compra.

Además, para este artículo solo considera los ingredientes principales: verduras, enlatados, quesos, carnes y embutidos. No incluye otros gastos como aderezos, utensilios o condimentos adicionales.

Para facilitar la comparación y la planificación de compras, se consideró una medida de referencia común: una libra de cada producto, tal como se comercializa habitualmente en supermercados y tiendas, donde muchos ingredientes ya vienen empacados en presentaciones de una libra.

¿Cuánto cuesta preparar fiambre en el 2025?

De acuerdo con un monitoreo realizado por Prensa Libre el 8 de octubre, el costo total de una despensa con los ingredientes necesarios para preparar el fiambre este 2025 oscila entre Q910 y Q1,060, según los precios observados en distintos puntos de venta de la Ciudad de Guatemala.

Con este presupuesto, se pueden obtener entre 38 y 40 libras de fiambre, según las estimaciones del chef internacional Waldo Campos, quien señala que la cantidad final dependerá del tipo de ingredientes utilizados y del estilo de preparación.

El resultado puede variar dependiendo del gusto personal y de si se sustituyen, omiten o agregan algunos productos en la receta.

Para tener una referencia clara, Prensa Libre presenta los precios promedio de los ingredientes disponibles en supermercados de la capital.

Plato de fiambre guatemalteco 2025, uno de los platillos más representativos del Día de Todos los Santos, preparado con una variedad de verduras, carnes y quesos. (Foto, Prensa Libre: Keneth Cruz)

Precio de verduras y productos frescos

Las verduras son la base del fiambre y representan una parte importante del presupuesto. En promedio, los precios se mantienen así:

Ingrediente Supermercado A (Q) Supermercado B (Q) Zanahoria (libra) 4.40 6.05 Repollo (unidad) 9.90 12.50 Remolacha (media docena) 10.75 14.75 Coliflor (unidad) 12.75 18.33 Ejote (libra) 15.95 15.45 Chile pimiento (libra) 8.70 12.50 Subtotal verduras Q62.45 Q79.58

El costo estimado total de las verduras oscila entre Q62.45 y Q79.58, dependiendo de la calidad y el punto de venta.

Precio de enlatados y conservas

En la categoría de enlatados, los precios también muestran incrementos. Entre los más utilizados para el fiambre se encuentran:

Ingrediente Supermercado A (Q) Supermercado B (Q) Arveja (lata) 16.00 18.35 Elotitos (lata) 9.95 9.30 Elotitos tiernos 45.00 57.65 Palmitos 45.00 58.60 Espárragos 25.00 36.25 Cebolla en vinagreta 25.00 34.35 Aceituna negra 15.00 20.05 Aceituna rellena 20.00 24.95 Aceituna simple 9.20 10.00 Alcaparras 18.25 24.30 Pepinillo 18.80 21.45 Sardina 9.50 10.05 Subtotal enlatados Q256.70 Q325.30

En total, el costo aproximado de los enlatados puede ir de Q256.70 a Q325.30, según las marcas seleccionadas.

Precio de carnes y embutidos

El fiambre tradicional incluye una amplia variedad de carnes frías y embutidos, los cuales tienden a ser los ingredientes más costosos. Los precios por libra son los siguientes:

Ingrediente Supermercado A (Q) Supermercado B (Q) Pechuga de pollo (libra) 34.75 40.38 Carne para asar 50.15 58.97 Longanizas 25.00 31.05 Chorizos negros 27.00 24.80 Chorizos colorados 26.50 26.00 Chorizo ahumado 15.00 18.00 Butifarra 26.00 29.55 Salchichas de pollo 26.90 26.10 Salchichas de cerdo 42.90 44.20 Salchichón 20.00 20.00 Chorizo copetín 34.00 36.20 Jamón de pavo 23.25 26.60 Jamón Virginia 33.25 39.65 Mortadela 19.00 16.80 Salami 16.00 26.40 Camarones precocidos 30.00 37.10 Subtotal carnes 449.75 501.95

El total estimado en carnes y embutidos oscila entre Q449.75 y Q501.95

Precio de quesos

Los quesos, indispensables para dar sabor y textura al fiambre, presentan precios promedio como los siguientes:

Ingrediente Supermercado A (Q) Supermercado B (Q) Queso de capas 35.00 39.30 Queso fresco 30.00 34.75 Queso tipo americano blanco 23.50 29.05 Queso tipo americano amarillo 28.75 29.05 Queso duro 24.00 21.50 Subtotal quesos Q141.25 Q153.65

En conjunto, esta categoría puede representar un gasto de Q141.25 a Q153.65.

Tradición y economía familiar

El fiambre no solo representa un platillo típico, sino también una tradición familiar que refuerza los lazos durante la conmemoración del Día de Todos los Santos

Dada la cantidad y el costo de los ingredientes, es común que varias familias se unan para prepararlo en conjunto y así compartir tanto los gastos como la preparación y el momento de convivencia.

Recomendación para los consumidores

Esta nota ofrece un referente de los precios del fiambre 2025, pero los valores pueden variar según el lugar de compra.

En Guatemala, es común que los encargados de realizar las compras y cocinar comparen precios entre supermercados y mercados locales para aprovechar mejores ofertas.

Resulta importante planificar la compra con anticipación, para evitar incrementos de último momento y permite organizar un presupuesto más ajustado para la elaboración de este tradicional platillo del Día de Todos los Santos.