Cuatro presidenciables sugieren cambios drásticos en la administración y operación de La Aurora

Por ejemplo, son constantes las interrupciones de la energía eléctrica, fallas del aire acondicionado, escaleras eléctricas que no funcionan, problemas con el suministro de agua potable y suciedad en los servicios sanitarios.

Todo ello, a la vista de nacionales y extranjeros, quienes externan sus quejas, sin que se vean soluciones reales por parte de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a cargo de esa infraestructura.

Prensa Libre consultó a los candidatos a la presidencia que encabezan las intenciones de voto según la Encuesta Libre 2023 (a excepción de Carlos Pineda), quienes están al tanto de esta situación y, a pocos días de las elecciones generales para elegir a quienes tomarán las riendas del país en enero de 2024, se les preguntó lo siguiente:

¿Qué propone para solventar los problemas en el Aeropuerto Internacional La Aurora?, ¿Cuáles son las acciones más inmediatas necesarias? ¿Qué decisiones tomaría en este momento, si usted fuese el mandatario de este país? A continuación, un resumen de las respuestas de Sandra Torres (UNE), Edmond Mulet (Cabal), Zury Ríos (Valor-Unionista) y Amílcar Rivera (Victoria). El candidato del partido Vamos, Manuel Conde, no respondió las solicitudes de información.

Sandra Torres, UNE

Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) asegura que Guatemala se está quedando atrás con capacidad y servicio en el Aila; en lo que se refiere a carga, se está llegando a su máxima capacidad, por lo que es necesario realizar ampliaciones en la operación porque se tendrán problemas a futuro, si no se decide desde ya.

Respecto a las aeronaves y la terminal de pasajeros es necesario realizar obras en pista e infraestructura, por lo que se debe reforzar la Ley de Alianzas Publico-Privada (APP), construyendo juntamente con el sector privado las ampliaciones y remodelaciones necesarias para tener un aeropuerto de primer nivel, que cuente mayor seguridad, mayor capacidad de carga y mejores servicios para los usuarios.

Con este proyecto se generan más de 4 mil 500 empleos durante su construcción y 1 mil 500 para la operación, y sería necesaria una inversión de US$160 millones. “Los estudios ya están realizados, el financiamiento está disponible, es cuestión de voluntad política para que esto sea una realidad”.

Sobre las acciones inmediatas, sugiere mayor eficiencia en el gasto de operación y mantenimiento de escaleras eléctricas, elevadores, aire acondicionado y fluido eléctrico. “Todo esto en su conjunto, tiene un impacto directo e indirecto en las operaciones, son puntos claves a los cuales daríamos prioridad mientras impulsamos el proyecto de APP”.

Finalmente, propone como acciones inmediatas, generar un plan de trabajo estratégico a corto plazo para solventar estas deficiencias, y generar un APP con miras a un proyecto de modernización, eficiencia y seguridad del Aila, el cual genere empleo, desarrollo y competitividad.

Edmont Mulet, Cabal

Edmond Mulet, candidato del partido Cabal, Expuso que el Aila no puede seguir más bajo la DGAC, una dependencia adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). “Las reglas que rigen a esa cartera no son compatibles con la gestión de una operación comercial aeroportuaria”.

Ejemplificó que si el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) fuese una dependencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM), tendría enormes dificultades para cobrar tarifas, abrir cuentas bancarias, operar mantenimiento de plantas, etc.

“Se necesita separar las funciones, por un lado, de Aeronáutica Civil como reguladora (a semejanza de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica) y por otra parte, la empresa de patrimonio propio o Empresa Aeroportuaria Nacional, con reglas y mecanismos para administrar tarifas, explotar comercialmente y prestar servicios logísticos con subcontratos y arrendamientos transparentes. Esta empresa aeroportuaria podría hacer una APP del aeropuerto la Aurora o de Mundo Maya en Petén, y podría gestionar de forma eficiente y ágil el aeropuerto de pasajeros y de carga”.

A su criterio, se debe separar la regulación de vuelos, de la empresa que gestiona el servicio, creando una empresa nacional aeroportuaria con diseño institucional moderno para subcontratar, gestionar, cobrar y agilidad en operaciones, propietaria del aeropuerto la Aurora y los demás.

Sobre las acciones inmediatas a implementar es enfático en “destituir al director de la DGAC y designar a una nueva persona que ejecute un plan integral de mantenimiento con transparencia. Y contratar a un equipo completo nuevo logístico, financiero y operativo, acompañado de la cooperación internacional y con seguimiento de la Presidencia para preparar licitaciones transparentes de prestación de servicios integrados”.

Además, con la información detallada de parte de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), levantar un contrato completo “llave en mano” de mantenimiento y gestión de las facilidades del aeropuerto, con indicadores de desempeño muy estrictos y un servicio pagado.

Zury Ríos, Valor-Unionista

Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista, indica que el aeropuerto no tiene las condiciones necesarias para recibir aviones de mayor tamaño de carga y pasajeros, la pista no es adecuada y constantemente la están recapeando, así que las instalaciones no son adecuadas para un aeropuerto de primer mundo.

“En el mediano y largo plazo, los problemas se solucionarían de forma ideal construyendo un aeropuerto nuevo en una mejor ubicación con parámetros internacionales para que se convierta en un hub del transporte aéreo”.

En el corto plazo, señala que el problema es administrativo y de falta de gestión de parte de las autoridades, que no cuentan con un plan de mantenimiento anual con acciones continuas que justifiquen la ejecución de su presupuesto en contratos de mantenimiento de la pista, escaleras eléctricas, elevadores, bandas transportadoras, aire acondicionado, sistemas de respaldo eléctrico y de agua.

Sobre las acciones inmediatas, plantea realizar las contrataciones de servicios técnicos de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, con empresas especializadas en cada uno de los problemas identificados, para lo cual se debe utilizar el presupuesto asignado a la DGAC y si no es suficiente, el CIV le debería realizar transferencias presupuestarias por tratarse de un tema de interés nacional.

Sobre las decisiones para mejorar las condiciones actuales, dice que firmaría un convenio de cooperación con el sector privado para que ellos, como parte interesada, apoyen en resolver los problemas administrativos de mantenimiento en el menor tiempo para elevar la imagen de Guatemala; solicitaría apoyo técnico y financiero no reembolsable a organismos internacionales financieros y de transporte aéreo, para realizar la recuperación inmediata de los problemas administrativos de mantenimiento del Aila.

Además, iniciaría el proceso de licitación de servicios de mantenimiento para cinco años, de manera que estos problemas no vuelvan a presentarse y finalmente declararía la recuperación del Aila de interés estratégico nacional.

Amílcar Rivera, Victoria

Amílcar Rivera, del partido Victoria, señala que la primera acción es nombrar a una persona íntegra y capaz al frente de la DGAC. Luego, iniciar con una remodelación, mantenimiento y modernización adecuada a los estándares internacionales de las instalaciones, para que sea una entrada digna para todo el sector turístico y nacional.

“El Aila ya se quedó pequeño para las necesidades del país, por lo que hay que arreglarlo, modernizarlo y vamos a iniciar la construcción de un nuevo aeropuerto porque es urgente, así que se necesitará hacer los estudios”.

Recuerda que hace algunas décadas, el aeropuerto de Guatemala era la instalación líder en Centroamérica, y ese liderazgo lo ganó El Salvador, por lo que hay que recuperar esa posición de hub pero eso será con un nuevo aeropuerto, “que no pensamos hacer por APP sino con fondos públicos para que sea del Estado y queremos demostrar que el gobierno central sí puede administrar cuando se hace con integridad”.

Insiste en que para financiar el mantenimiento y la modernización se utilizarían fondos propios porque el Aila tiene fondos privativos, pero han sido mal manejados. “En los primeros 18 meses se tendría que hacer un mantenimiento y en el último año se estaría inaugurando un nuevo aeropuerto internacional”.

Añadió que el actual director de Aeronáutica Civil “ya demostró su gran incapacidad porque los problemas que hay no son de ahora, sino que ya vienen de hace tiempo, por lo que una persona íntegra debe hacer que el Aila funcione. Y una vez lleguemos al gobierno, el director será destituido y se nombrará a una persona con integridad y capacidad que pueda recuperar el aeropuerto”.

A su criterio, el actual director no ha sido capaz ni de lograr que los baños del aeropuerto se mantengan limpios “y eso da vergüenza. No sé cuáles son los intereses del presidente (Alejandro Giammattei) porque no destituye a ese director”.

Sobre las acciones más inmediatas a implementar menciona el mantenimiento, la remodelación y la modernización adecuada del aeropuerto.