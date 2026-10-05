EEGSA suspende servicio a instalaciones municipales de Mixco: cuánto se adeuda y desde cuándo

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) comenzó este lunes 5 de octubre la suspensión del servicio eléctrico en suministros registrados a nombre de la Municipalidad de Mixco, debido a una deuda acumulada de Q15.9 millones.

La distribuidora informó que se trata de cortes selectivos en instalaciones municipales y que la primera fase comprende las zonas 1, 6, 7 y 9 de Mixco.

Según EEGSA, los puntos fueron seleccionados para evitar una afectación directa a los vecinos y a los suministros residenciales. La empresa indicó que las suspensiones se efectuarán conforme al marco regulatorio vigente.

Deuda se acumula desde febrero

Los atrasos comenzaron a registrarse desde febrero del 2026 y se agravaron durante los meses siguientes debido a períodos sin pago y a abonos insuficientes para cubrir el consumo mensual.

Ricardo Méndez Tello, gerente comercial de EEGSA, explicó que la facturación mensual de los servicios municipales ronda los Q4 millones, por lo que se han acumulado obligaciones correspondientes a varios meses.

La deuda asciende actualmente a Q15.9 millones y, según la compañía, continúa creciendo debido a que todavía no se ha alcanzado un acuerdo que permita regularizar los pagos.

EEGSA informó que ha sostenido reuniones con funcionarios de la Municipalidad de Mixco y efectuado gestiones formales de cobro para alcanzar un acuerdo que permita regularizar la deuda pendiente.

Municipalidad anuncia que efectuará el pago

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, afirmó que la comuna ya planifica efectuar el pago correspondiente para evitar la suspensión del servicio y que los vecinos resulten afectados.

Según Espinoza, las autoridades municipales ya habían informado a EEGSA que efectuarían el pago.

“Ya se les había informado a las altas autoridades de EEGSA que efectivamente se iba a realizar el pago correspondiente”, indicó el vocero.

Espinoza agregó que el alcalde de Mixco, Neto Bran, dio las directrices para cumplir con el pago. La municipalidad busca, según el portavoz, evitar que sectores se queden sin alumbrado público o que los vecinos sean afectados por las suspensiones.

Mixco, con deuda pendiente

Méndez Tello indicó que EEGSA atiende a 45 municipios y que los demás mantienen sus obligaciones al día, incluido uno que cuenta con un convenio de pago. Mixco es la excepción debido a la deuda acumulada.

El gerente comercial explicó que un convenio permitiría a la comuna pagar cada mes la factura correspondiente y, adicionalmente, efectuar abonos para reducir la deuda pendiente.

EEGSA mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo de pago con la Municipalidad de Mixco para regularizar las obligaciones pendientes.

Por último, EEGSA informó que ha sostenido reuniones periódicas y comunicación con funcionarios y equipos de la Municipalidad de Mixco, además de enviar varias comunicaciones formales de cobro y mantener seguimiento para regularizar los pagos. Pese a esas gestiones, la empresa afirmó que aún no existe un acuerdo que permita detener el crecimiento de la deuda.

*Con información de Ángel Oliva, reportero de Guatevisión