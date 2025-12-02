Empleo en el extranjero: señales de estafa y cómo verificar si una empresa está registrada en el Mintrab

Empleo en el extranjero: señales de estafa y cómo verificar si una empresa está registrada en el Mintrab

Guatemaltecos enfrentan estafas por ofertas laborales falsas en el extranjero. Conozca qué gastos suele cubrir el futuro trabajador, cómo verificar reclutadores en el Mintrab y cómo evitar fraudes.

El Ministerio de Trabajo insta a verificar la legalidad de las empresas reclutadoras para evitar fraudes en ofertas laborales en el extranjero y recuerda que, en Guatemala, los reclutadores no pueden cobrar por procesos de contratación internacional. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) recibe cada año cientos de llamadas de guatemaltecos que buscan información sobre el estado de su visa estadounidense, documento que comúnmente se conoce como visa americana.

Sin embargo, en muchos casos, al profundizar en la consulta, las autoridades descubren una realidad preocupante: la persona fue víctima de una estafa relacionada con ofertas de empleo en el extranjero.

Según informes del Mintrab, hasta agosto de 2025 se registraron 330 denuncias por engaños vinculados a supuestos trabajos fuera del país.

De los 330 casos de estafa reportados, el 40% de las víctimas había entregado algún pago solicitado por los responsables.

Los datos desglosados son: 155 personas no realizaron ningún desembolso, 133 sí efectuaron pagos y en 42 casos aún no se determinaba esta información porque continuaban en investigación.

Por su parte, el Ministerio Público compartió datos recientes a Prensa Libre y señaló que las estafas laborales y académicas se encuentran entre las más frecuentes del país. Sin embargo, el informe del Mintrab advierte que, entre quienes sí realizaron un pago por aplicar a un trabajo en el extranjero, el 8% no presentó denuncia, lo que limita el avance de las investigaciones.

Prohibiciones para reclutadores en Guatemala

Para proteger a la población, en Guatemala existe el Acuerdo Gubernativo 50-2022, normativa que regula las obligaciones de los reclutadores de empleo en el extranjero.

Esta disposición establece que toda empresa, ya sea nacional o extranjera, individual o jurídica, que reclute trabajadores guatemaltecos debe estar inscrita y autorizada por el Mintrab.

El decreto también detalla las prohibiciones para los reclutadores, entre ellas:

  • Cobrar dinero, bienes, servicios o cualquier especie a los trabajadores por procesos de reclutamiento, propaganda, información o capacitación.
  • Ofrecer empleos inexistentes o condiciones laborales falsas.
  • Usar indebidamente la información personal o documentación de los solicitantes.
  • Reclutar sin autorización del Mintrab.
  • Gestionar contratación para trabajos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física y mental.

Qué gastos suele cubrir el trabajador guatemalteco

El Mintrab explica que en procesos legítimos las empresas extranjeras suelen pagar inicialmente el boleto aéreo, transporte y hospedaje del trabajador. Estos costos pueden ser descontados en cuotas una vez la persona recibe sus primeros salarios ya laborando en el extranjero. Aunque no es una regla, esta práctica es la más común.

En general, el solicitante a un trabajo en el extranjero cubre dos gastos esenciales:

  • El pasaporte guatemalteco (si debe solicitarlo o renovarlo).

Por ello, cualquier solicitud de pago para vuelos, hospedaje u otros trámites es una señal de alerta de posible estafa.

Cómo verificar si un reclutador está inscrito

El Ministerio de Trabajo cuenta con un listado en su página web en donde los guatemaltecos pueden consultar si una empresa reclutadora está legalmente registrada.

A diciembre de 2025, el Mintrab reporta 53 empresas inscritas, distribuidas en 11 departamentos, con la mayor concentración en el departamento de Guatemala:

No.NombreDirecciónNúmero de contacto
1Agencia de Empleo Sikai5 avenida 019 diagonal Cay zona 2, Sololá, Santiago Atitlán3072-6115
2Agencia Laboral "Nuevo Amanecer"2da avenida “A" 32-00, Colonia El Carmen, zona 124220-3307
3Asesoría Integral Migratoria, Sociedad AnónimaAvenida Reforma 8-95, local 13 zona 104071-4610
4Asesorías CA2da calle, 014 barrio El Bado, Oratorio, Santa Rosa4185-4642
5Asesorías San GabrielAldea Agua Caliente, San Juan Comalapa, Chimaltenango4023-5564
6Avoda12 calle 2-55 apartamento B, zona 145691-4484
7Balam Hunter3ra avenida 17 zona 14, Ciudad de Guatemala4847-3408
8BC Consulting, Sociedad Anónima10 calle 0-34 zona 93047-0567
9Cierto GT10 avenida 15-72 zona 10, Ciudad de Guatemala, oficina No. 242382-8494
10Cima9 calle 10-42 zona 113717-1822
11CLG Comunidad Laboral Guatemalteca02 calle, zona 2 Pasaco, Jutiapa3780-4797
12Comuguate, Sociedad Anónima15 avenida A, 20-87, zona 13, Guatemala, Guatemala C.A.2290-9500
13Daglex Sociedad Anónima13 calle 7-24 apartamento 506 zona 10, Guatemala, Guatemala5531-0878
14Destaca4a avenida 14-21 zona 10, Edificio Cuatro 14, Ciudad de Guatemala2293-3895
15Empléate USA4ta calle 14-04 zona 3, Edificio La Cabaña, oficina 4, Quetzaltenango3965-2370
16Fundación Juan Francisco García Comparini4ta calle 5-01, zona 14891-4707
17Fundación Margarita Valiente2 calle A, pasaje 7-64, zona 37839-1410
18Global Innovation Work, S.A.4ta calle 0-43 zona 8, lote #61, manzana D, Residenciales G&T 1, San Cristóbal, Mixco, Guatemala3173-6033
19Grupo Siembra, Sociedad Anónima2 calle 8-01 local 101, interior de zona 14, Guatemala, Guatemala2312-7374
20Guatemala Labor Solutions3era calle 3-60 zona 1, Patzún, Chimaltenango5565-8584
21HC Services Guatemala13 calle 4-27 zona 05060-1090
22HorizontesResidencial San Ángel III zona 22270-0849
23Human Resource Outsourcing, HROKm. 29.5 carretera al Pacífico, Centro Comercial Flores del Lago, Plaza Las Azucenas, 3er. nivel, oficina No. 24, Amatitlán, Guatemala6675-0600
24Human Talent GT2 calle 1-90 apartamento 1001, Edificio La Torre zona 9, Guatemala, Guatemala3357-4419
25Innovan Do Talento Humano2 avenida 0-76, zona 3, colonia Bran, Guatemala, Guatemala5674-9452
26International Human Resources 50219 avenida 2-78, colonia El Mirador, Edificio Distrito Miraflores, oficina 313, zona 11, Guatemala, Guatemala5427-0530
27KGO Internacional11 calle 0-48, zona 10, Edificio Diamond, oficina 403, Guatemala, Guatemala4119-5955
28Labor Link GT11 calle entre 11 y 12 avenidas, Puerto Barrios, Izabal4214-2822
29Labour Recruiting Services Guatemala, Sociedad Anónima6 avenida 1-36, Edificio Plaza Los Arcos, oficina 3B, zona 145380-3579
30Legal Works11 calle 4-31, zona 15825-0986
31Mahual, Sociedad Anónima37 avenida 1-17, zona 11, Ciudad de Guatemala, Guatemala5670-1928
32Manos que AyudanManzana N, lote 13, apartamento A, zona 0, Condado Minerva, Chinautla, Guatemala4517-9623
33MCS, Sociedad Anónima / Operadora Laboral1 avenida 10-51 zona 10, Ciudad de Guatemala2288-7670
34Meta GT6ta calle 5-47, zona 9, Edificio Vasil, oficina 101, Ciudad de Guatemala2339-2382
35MilabintsaColonia Asunción Manzanales, zona 14964-5340
36MOCI Guatemala10 calle 9-68 zona 1, oficina 501, Ciudad de Guatemala2293-7590
37Mundo Laboral GTBarrio Nuevo zona 0, Izabal, Morales4732-6487
38Nova Opportunity2da calle 1-18, Residenciales Villas de San Lázaro zona 9, San Miguel Petapa, Guatemala4582-9813
39Nuevos HorizontesCaserío Esperanza Providencia, Aldea Patzaj zona 04033-5847
40One Group Corporation18 avenida 0-67 zona 155528-2895
41Professional People12 calle 1-25 zona 10, Edificio Géminis 10, Torre Norte, oficina 13055901-9761
42Reclutadora Emigra10 avenida 15-72 zona 10, Guatemala, Guatemala2382-8414
43Ressources Humaines GT7 avenida 3-31 zona 4, Alta Verapaz, Cobán4579-4970
44SertteguaSector 1, lote 208 “B”, Aldea San Antonio Las Trojes, San Juan Sacatepéquez6610-2202
45Servicios Amigo Laboral Guatemala, S.A. - Salgusa (Amigo Laboral)16 calle 15-32, zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala 010132361-3524 / 2361-3549 / 2235-7774
46Servicios El GiganteCalle Taller Andrade, barrio El Mitchal, Morales, Izabal5018-7121
47Servicios Matías-Sepúlveda1 avenida 3-84 zona 35354-4100
48Servicios y Asesoría Yoel3 avenida B 3-50 zona 4, San Marcos, San Pedro Sacatepéquez5477-8911
49ServiplazaBarrio La Libertad, sector Municipalidad5551-9353
50SZ Asmi13 calle 1-10, zona 10, oficina 708, Guatemala, Guatemala2268-4447
51Talento Humano GT5 calle 7-2 zona 2, Escuintla, Palín5538-3237
52Talento sin Fronteras GTResidencias Breza de Colinas del Prado, lote 30, manzana C, zona 1, San José Pinula, Guatemala5531-7187
53Tikal Job Staffing Agency11 calle 4-31, oficina 401, zona 1, Guatemala, Guatemala5825-0986

El listado actualizado está disponible en línea y permite confirmar si el reclutador cumple con los requisitos legales y no está autorizado a cobrar por servicios de intermediación laboral.

