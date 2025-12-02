Empleo en el extranjero: señales de estafa y cómo verificar si una empresa está registrada en el Mintrab

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) recibe cada año cientos de llamadas de guatemaltecos que buscan información sobre el estado de su visa estadounidense, documento que comúnmente se conoce como visa americana.

Sin embargo, en muchos casos, al profundizar en la consulta, las autoridades descubren una realidad preocupante: la persona fue víctima de una estafa relacionada con ofertas de empleo en el extranjero.

Según informes del Mintrab, hasta agosto de 2025 se registraron 330 denuncias por engaños vinculados a supuestos trabajos fuera del país.

40% de los denunciantes ya había realizado algún pago

De los 330 casos de estafa reportados, el 40% de las víctimas había entregado algún pago solicitado por los responsables.

Los datos desglosados son: 155 personas no realizaron ningún desembolso, 133 sí efectuaron pagos y en 42 casos aún no se determinaba esta información porque continuaban en investigación.

Por su parte, el Ministerio Público compartió datos recientes a Prensa Libre y señaló que las estafas laborales y académicas se encuentran entre las más frecuentes del país. Sin embargo, el informe del Mintrab advierte que, entre quienes sí realizaron un pago por aplicar a un trabajo en el extranjero, el 8% no presentó denuncia, lo que limita el avance de las investigaciones.

Prohibiciones para reclutadores en Guatemala

Para proteger a la población, en Guatemala existe el Acuerdo Gubernativo 50-2022, normativa que regula las obligaciones de los reclutadores de empleo en el extranjero.

Esta disposición establece que toda empresa, ya sea nacional o extranjera, individual o jurídica, que reclute trabajadores guatemaltecos debe estar inscrita y autorizada por el Mintrab.

El decreto también detalla las prohibiciones para los reclutadores, entre ellas:

Cobrar dinero, bienes, servicios o cualquier especie a los trabajadores por procesos de reclutamiento, propaganda, información o capacitación.

Ofrecer empleos inexistentes o condiciones laborales falsas.

Usar indebidamente la información personal o documentación de los solicitantes.

Reclutar sin autorización del Mintrab.

Gestionar contratación para trabajos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física y mental.

Qué gastos suele cubrir el trabajador guatemalteco

El Mintrab explica que en procesos legítimos las empresas extranjeras suelen pagar inicialmente el boleto aéreo, transporte y hospedaje del trabajador. Estos costos pueden ser descontados en cuotas una vez la persona recibe sus primeros salarios ya laborando en el extranjero. Aunque no es una regla, esta práctica es la más común.

En general, el solicitante a un trabajo en el extranjero cubre dos gastos esenciales:

El pasaporte guatemalteco (si debe solicitarlo o renovarlo).

El costo del visado del país de destino (Estados Unidos o Canadá), con las tarifas oficiales establecidas por cada embajada.

Por ello, cualquier solicitud de pago para vuelos, hospedaje u otros trámites es una señal de alerta de posible estafa.

Cómo verificar si un reclutador está inscrito

El Ministerio de Trabajo dispone en su página web de un listado donde los guatemaltecos pueden verificar si una empresa reclutadora está legalmente registrada.

A diciembre de 2025, el Mintrab reporta 53 empresas inscritas, distribuidas en 11 departamentos, con la mayor concentración en el departamento de Guatemala:

No. Nombre Dirección Número de contacto 1 Agencia de Empleo Sikai 5 avenida 019 diagonal Cay zona 2, Sololá, Santiago Atitlán 3072-6115 2 Agencia Laboral "Nuevo Amanecer" 2da avenida “A" 32-00, Colonia El Carmen, zona 12 4220-3307 3 Asesoría Integral Migratoria, Sociedad Anónima Avenida Reforma 8-95, local 13 zona 10 4071-4610 4 Asesorías CA 2da calle, 014 barrio El Bado, Oratorio, Santa Rosa 4185-4642 5 Asesorías San Gabriel Aldea Agua Caliente, San Juan Comalapa, Chimaltenango 4023-5564 6 Avoda 12 calle 2-55 apartamento B, zona 14 5691-4484 7 Balam Hunter 3ra avenida 17 zona 14, Ciudad de Guatemala 4847-3408 8 BC Consulting, Sociedad Anónima 10 calle 0-34 zona 9 3047-0567 9 Cierto GT 10 avenida 15-72 zona 10, Ciudad de Guatemala, oficina No. 24 2382-8494 10 Cima 9 calle 10-42 zona 11 3717-1822 11 CLG Comunidad Laboral Guatemalteca 02 calle, zona 2 Pasaco, Jutiapa 3780-4797 12 Comuguate, Sociedad Anónima 15 avenida A, 20-87, zona 13, Guatemala, Guatemala C.A. 2290-9500 13 Daglex Sociedad Anónima 13 calle 7-24 apartamento 506 zona 10, Guatemala, Guatemala 5531-0878 14 Destaca 4a avenida 14-21 zona 10, Edificio Cuatro 14, Ciudad de Guatemala 2293-3895 15 Empléate USA 4ta calle 14-04 zona 3, Edificio La Cabaña, oficina 4, Quetzaltenango 3965-2370 16 Fundación Juan Francisco García Comparini 4ta calle 5-01, zona 1 4891-4707 17 Fundación Margarita Valiente 2 calle A, pasaje 7-64, zona 3 7839-1410 18 Global Innovation Work, S.A. 4ta calle 0-43 zona 8, lote #61, manzana D, Residenciales G&T 1, San Cristóbal, Mixco, Guatemala 3173-6033 19 Grupo Siembra, Sociedad Anónima 2 calle 8-01 local 101, interior de zona 14, Guatemala, Guatemala 2312-7374 20 Guatemala Labor Solutions 3era calle 3-60 zona 1, Patzún, Chimaltenango 5565-8584 21 HC Services Guatemala 13 calle 4-27 zona 0 5060-1090 22 Horizontes Residencial San Ángel III zona 2 2270-0849 23 Human Resource Outsourcing, HRO Km. 29.5 carretera al Pacífico, Centro Comercial Flores del Lago, Plaza Las Azucenas, 3er. nivel, oficina No. 24, Amatitlán, Guatemala 6675-0600 24 Human Talent GT 2 calle 1-90 apartamento 1001, Edificio La Torre zona 9, Guatemala, Guatemala 3357-4419 25 Innovan Do Talento Humano 2 avenida 0-76, zona 3, colonia Bran, Guatemala, Guatemala 5674-9452 26 International Human Resources 502 19 avenida 2-78, colonia El Mirador, Edificio Distrito Miraflores, oficina 313, zona 11, Guatemala, Guatemala 5427-0530 27 KGO Internacional 11 calle 0-48, zona 10, Edificio Diamond, oficina 403, Guatemala, Guatemala 4119-5955 28 Labor Link GT 11 calle entre 11 y 12 avenidas, Puerto Barrios, Izabal 4214-2822 29 Labour Recruiting Services Guatemala, Sociedad Anónima 6 avenida 1-36, Edificio Plaza Los Arcos, oficina 3B, zona 14 5380-3579 30 Legal Works 11 calle 4-31, zona 1 5825-0986 31 Mahual, Sociedad Anónima 37 avenida 1-17, zona 11, Ciudad de Guatemala, Guatemala 5670-1928 32 Manos que Ayudan Manzana N, lote 13, apartamento A, zona 0, Condado Minerva, Chinautla, Guatemala 4517-9623 33 MCS, Sociedad Anónima / Operadora Laboral 1 avenida 10-51 zona 10, Ciudad de Guatemala 2288-7670 34 Meta GT 6ta calle 5-47, zona 9, Edificio Vasil, oficina 101, Ciudad de Guatemala 2339-2382 35 Milabintsa Colonia Asunción Manzanales, zona 1 4964-5340 36 MOCI Guatemala 10 calle 9-68 zona 1, oficina 501, Ciudad de Guatemala 2293-7590 37 Mundo Laboral GT Barrio Nuevo zona 0, Izabal, Morales 4732-6487 38 Nova Opportunity 2da calle 1-18, Residenciales Villas de San Lázaro zona 9, San Miguel Petapa, Guatemala 4582-9813 39 Nuevos Horizontes Caserío Esperanza Providencia, Aldea Patzaj zona 0 4033-5847 40 One Group Corporation 18 avenida 0-67 zona 15 5528-2895 41 Professional People 12 calle 1-25 zona 10, Edificio Géminis 10, Torre Norte, oficina 1305 5901-9761 42 Reclutadora Emigra 10 avenida 15-72 zona 10, Guatemala, Guatemala 2382-8414 43 Ressources Humaines GT 7 avenida 3-31 zona 4, Alta Verapaz, Cobán 4579-4970 44 Serttegua Sector 1, lote 208 “B”, Aldea San Antonio Las Trojes, San Juan Sacatepéquez 6610-2202 45 Servicios Amigo Laboral Guatemala, S.A. - Salgusa (Amigo Laboral) 16 calle 15-32, zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala 01013 2361-3524 / 2361-3549 / 2235-7774 46 Servicios El Gigante Calle Taller Andrade, barrio El Mitchal, Morales, Izabal 5018-7121 47 Servicios Matías-Sepúlveda 1 avenida 3-84 zona 3 5354-4100 48 Servicios y Asesoría Yoel 3 avenida B 3-50 zona 4, San Marcos, San Pedro Sacatepéquez 5477-8911 49 Serviplaza Barrio La Libertad, sector Municipalidad 5551-9353 50 SZ Asmi 13 calle 1-10, zona 10, oficina 708, Guatemala, Guatemala 2268-4447 51 Talento Humano GT 5 calle 7-2 zona 2, Escuintla, Palín 5538-3237 52 Talento sin Fronteras GT Residencias Breza de Colinas del Prado, lote 30, manzana C, zona 1, San José Pinula, Guatemala 5531-7187 53 Tikal Job Staffing Agency 11 calle 4-31, oficina 401, zona 1, Guatemala, Guatemala 5825-0986

El listado actualizado está disponible en línea y permite confirmar si el reclutador cumple con los requisitos legales y no está autorizado a cobrar por servicios de intermediación laboral.