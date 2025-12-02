economía
Empleo en el extranjero: señales de estafa y cómo verificar si una empresa está registrada en el Mintrab
Guatemaltecos enfrentan estafas por ofertas laborales falsas en el extranjero. Conozca qué gastos suele cubrir el futuro trabajador, cómo verificar reclutadores en el Mintrab y cómo evitar fraudes.
El Ministerio de Trabajo insta a verificar la legalidad de las empresas reclutadoras para evitar fraudes en ofertas laborales en el extranjero y recuerda que, en Guatemala, los reclutadores no pueden cobrar por procesos de contratación internacional. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) recibe cada año cientos de llamadas de guatemaltecos que buscan información sobre el estado de su visa estadounidense, documento que comúnmente se conoce como visa americana.
Sin embargo, en muchos casos, al profundizar en la consulta, las autoridades descubren una realidad preocupante: la persona fue víctima de una estafa relacionada con ofertas de empleo en el extranjero.
Según informes del Mintrab, hasta agosto de 2025 se registraron 330 denuncias por engaños vinculados a supuestos trabajos fuera del país.
40% de los denunciantes ya había realizado algún pago
De los 330 casos de estafa reportados, el 40% de las víctimas había entregado algún pago solicitado por los responsables.
Los datos desglosados son: 155 personas no realizaron ningún desembolso, 133 sí efectuaron pagos y en 42 casos aún no se determinaba esta información porque continuaban en investigación.
Por su parte, el Ministerio Público compartió datos recientes a Prensa Libre y señaló que las estafas laborales y académicas se encuentran entre las más frecuentes del país. Sin embargo, el informe del Mintrab advierte que, entre quienes sí realizaron un pago por aplicar a un trabajo en el extranjero, el 8% no presentó denuncia, lo que limita el avance de las investigaciones.
Prohibiciones para reclutadores en Guatemala
Para proteger a la población, en Guatemala existe el Acuerdo Gubernativo 50-2022, normativa que regula las obligaciones de los reclutadores de empleo en el extranjero.
Esta disposición establece que toda empresa, ya sea nacional o extranjera, individual o jurídica, que reclute trabajadores guatemaltecos debe estar inscrita y autorizada por el Mintrab.
El decreto también detalla las prohibiciones para los reclutadores, entre ellas:
- Cobrar dinero, bienes, servicios o cualquier especie a los trabajadores por procesos de reclutamiento, propaganda, información o capacitación.
- Ofrecer empleos inexistentes o condiciones laborales falsas.
- Usar indebidamente la información personal o documentación de los solicitantes.
- Reclutar sin autorización del Mintrab.
- Gestionar contratación para trabajos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física y mental.
Qué gastos suele cubrir el trabajador guatemalteco
El Mintrab explica que en procesos legítimos las empresas extranjeras suelen pagar inicialmente el boleto aéreo, transporte y hospedaje del trabajador. Estos costos pueden ser descontados en cuotas una vez la persona recibe sus primeros salarios ya laborando en el extranjero. Aunque no es una regla, esta práctica es la más común.
En general, el solicitante a un trabajo en el extranjero cubre dos gastos esenciales:
- El pasaporte guatemalteco (si debe solicitarlo o renovarlo).
- El costo del visado del país de destino (Estados Unidos o Canadá), con las tarifas oficiales establecidas por cada embajada.
Por ello, cualquier solicitud de pago para vuelos, hospedaje u otros trámites es una señal de alerta de posible estafa.
Cómo verificar si un reclutador está inscrito
El Ministerio de Trabajo cuenta con un listado en su página web en donde los guatemaltecos pueden consultar si una empresa reclutadora está legalmente registrada.
El Ministerio de Trabajo dispone en su página web de un listado donde los guatemaltecos pueden verificar si una empresa reclutadora está legalmente registrada.
A diciembre de 2025, el Mintrab reporta 53 empresas inscritas, distribuidas en 11 departamentos, con la mayor concentración en el departamento de Guatemala:
|No.
|Nombre
|Dirección
|Número de contacto
|1
|Agencia de Empleo Sikai
|5 avenida 019 diagonal Cay zona 2, Sololá, Santiago Atitlán
|3072-6115
|2
|Agencia Laboral "Nuevo Amanecer"
|2da avenida “A" 32-00, Colonia El Carmen, zona 12
|4220-3307
|3
|Asesoría Integral Migratoria, Sociedad Anónima
|Avenida Reforma 8-95, local 13 zona 10
|4071-4610
|4
|Asesorías CA
|2da calle, 014 barrio El Bado, Oratorio, Santa Rosa
|4185-4642
|5
|Asesorías San Gabriel
|Aldea Agua Caliente, San Juan Comalapa, Chimaltenango
|4023-5564
|6
|Avoda
|12 calle 2-55 apartamento B, zona 14
|5691-4484
|7
|Balam Hunter
|3ra avenida 17 zona 14, Ciudad de Guatemala
|4847-3408
|8
|BC Consulting, Sociedad Anónima
|10 calle 0-34 zona 9
|3047-0567
|9
|Cierto GT
|10 avenida 15-72 zona 10, Ciudad de Guatemala, oficina No. 24
|2382-8494
|10
|Cima
|9 calle 10-42 zona 11
|3717-1822
|11
|CLG Comunidad Laboral Guatemalteca
|02 calle, zona 2 Pasaco, Jutiapa
|3780-4797
|12
|Comuguate, Sociedad Anónima
|15 avenida A, 20-87, zona 13, Guatemala, Guatemala C.A.
|2290-9500
|13
|Daglex Sociedad Anónima
|13 calle 7-24 apartamento 506 zona 10, Guatemala, Guatemala
|5531-0878
|14
|Destaca
|4a avenida 14-21 zona 10, Edificio Cuatro 14, Ciudad de Guatemala
|2293-3895
|15
|Empléate USA
|4ta calle 14-04 zona 3, Edificio La Cabaña, oficina 4, Quetzaltenango
|3965-2370
|16
|Fundación Juan Francisco García Comparini
|4ta calle 5-01, zona 1
|4891-4707
|17
|Fundación Margarita Valiente
|2 calle A, pasaje 7-64, zona 3
|7839-1410
|18
|Global Innovation Work, S.A.
|4ta calle 0-43 zona 8, lote #61, manzana D, Residenciales G&T 1, San Cristóbal, Mixco, Guatemala
|3173-6033
|19
|Grupo Siembra, Sociedad Anónima
|2 calle 8-01 local 101, interior de zona 14, Guatemala, Guatemala
|2312-7374
|20
|Guatemala Labor Solutions
|3era calle 3-60 zona 1, Patzún, Chimaltenango
|5565-8584
|21
|HC Services Guatemala
|13 calle 4-27 zona 0
|5060-1090
|22
|Horizontes
|Residencial San Ángel III zona 2
|2270-0849
|23
|Human Resource Outsourcing, HRO
|Km. 29.5 carretera al Pacífico, Centro Comercial Flores del Lago, Plaza Las Azucenas, 3er. nivel, oficina No. 24, Amatitlán, Guatemala
|6675-0600
|24
|Human Talent GT
|2 calle 1-90 apartamento 1001, Edificio La Torre zona 9, Guatemala, Guatemala
|3357-4419
|25
|Innovan Do Talento Humano
|2 avenida 0-76, zona 3, colonia Bran, Guatemala, Guatemala
|5674-9452
|26
|International Human Resources 502
|19 avenida 2-78, colonia El Mirador, Edificio Distrito Miraflores, oficina 313, zona 11, Guatemala, Guatemala
|5427-0530
|27
|KGO Internacional
|11 calle 0-48, zona 10, Edificio Diamond, oficina 403, Guatemala, Guatemala
|4119-5955
|28
|Labor Link GT
|11 calle entre 11 y 12 avenidas, Puerto Barrios, Izabal
|4214-2822
|29
|Labour Recruiting Services Guatemala, Sociedad Anónima
|6 avenida 1-36, Edificio Plaza Los Arcos, oficina 3B, zona 14
|5380-3579
|30
|Legal Works
|11 calle 4-31, zona 1
|5825-0986
|31
|Mahual, Sociedad Anónima
|37 avenida 1-17, zona 11, Ciudad de Guatemala, Guatemala
|5670-1928
|32
|Manos que Ayudan
|Manzana N, lote 13, apartamento A, zona 0, Condado Minerva, Chinautla, Guatemala
|4517-9623
|33
|MCS, Sociedad Anónima / Operadora Laboral
|1 avenida 10-51 zona 10, Ciudad de Guatemala
|2288-7670
|34
|Meta GT
|6ta calle 5-47, zona 9, Edificio Vasil, oficina 101, Ciudad de Guatemala
|2339-2382
|35
|Milabintsa
|Colonia Asunción Manzanales, zona 1
|4964-5340
|36
|MOCI Guatemala
|10 calle 9-68 zona 1, oficina 501, Ciudad de Guatemala
|2293-7590
|37
|Mundo Laboral GT
|Barrio Nuevo zona 0, Izabal, Morales
|4732-6487
|38
|Nova Opportunity
|2da calle 1-18, Residenciales Villas de San Lázaro zona 9, San Miguel Petapa, Guatemala
|4582-9813
|39
|Nuevos Horizontes
|Caserío Esperanza Providencia, Aldea Patzaj zona 0
|4033-5847
|40
|One Group Corporation
|18 avenida 0-67 zona 15
|5528-2895
|41
|Professional People
|12 calle 1-25 zona 10, Edificio Géminis 10, Torre Norte, oficina 1305
|5901-9761
|42
|Reclutadora Emigra
|10 avenida 15-72 zona 10, Guatemala, Guatemala
|2382-8414
|43
|Ressources Humaines GT
|7 avenida 3-31 zona 4, Alta Verapaz, Cobán
|4579-4970
|44
|Serttegua
|Sector 1, lote 208 “B”, Aldea San Antonio Las Trojes, San Juan Sacatepéquez
|6610-2202
|45
|Servicios Amigo Laboral Guatemala, S.A. - Salgusa (Amigo Laboral)
|16 calle 15-32, zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala 01013
|2361-3524 / 2361-3549 / 2235-7774
|46
|Servicios El Gigante
|Calle Taller Andrade, barrio El Mitchal, Morales, Izabal
|5018-7121
|47
|Servicios Matías-Sepúlveda
|1 avenida 3-84 zona 3
|5354-4100
|48
|Servicios y Asesoría Yoel
|3 avenida B 3-50 zona 4, San Marcos, San Pedro Sacatepéquez
|5477-8911
|49
|Serviplaza
|Barrio La Libertad, sector Municipalidad
|5551-9353
|50
|SZ Asmi
|13 calle 1-10, zona 10, oficina 708, Guatemala, Guatemala
|2268-4447
|51
|Talento Humano GT
|5 calle 7-2 zona 2, Escuintla, Palín
|5538-3237
|52
|Talento sin Fronteras GT
|Residencias Breza de Colinas del Prado, lote 30, manzana C, zona 1, San José Pinula, Guatemala
|5531-7187
|53
|Tikal Job Staffing Agency
|11 calle 4-31, oficina 401, zona 1, Guatemala, Guatemala
|5825-0986
El listado actualizado está disponible en línea y permite confirmar si el reclutador cumple con los requisitos legales y no está autorizado a cobrar por servicios de intermediación laboral.