Empresas italianas consolidan expansión en España

España se convirtió en el 2025 en el cuarto mercado internacional para las exportaciones italianas, con ventas por 38 mil millones de euros, por lo que el director de The Italian Trade Agency (ITA) en Madrid, Giovanni Bifulco, calificó este resultado como un “año récord”.

En una entrevista con la Agencia EFE, en el marco de la 28.ª edición de Vitafoods Europe, celebrada del 5 al 7 de mayo en Barcelona, Bifulco explicó que ese “buen éxito” se debió, entre otras razones, a las más de 70 iniciativas realizadas el año pasado para apoyar a las pymes italianas en España.

La biodiversidad de plantas medicinales y los trabajos de investigación de empresas con hospitales y universidades para desarrollar nuevos productos son algunas de las razones que explican el ‘boom’ de los productos del país transalpino en España, según Bifulco, quien añadió que nunca habían alcanzado esos objetivos de ventas.

Concretamente, según su análisis, España es uno de los mercados con mayor dinamismo en la industria de productos nutracéuticos, con una facturación superior a los dos mil millones de euros entre el 2024 y el 2025. Además, las perspectivas para los próximos años en el mercado español estiman una tasa media de crecimiento anual de entre 7.5% y 8.5%.

La presencia de ITA en Vitafoods Europe

Respecto de la presencia en el salón Vitafoods Europe, una de las referencias del sector nutracéutico europeo, aseguró que permite a las empresas italianas mostrar su “seriedad haciendo negocios” y los nuevos productos que lanzan.

Italia participa en esta feria con 105 empresas en un espacio expositivo de 4,804.91 metros cuadrados, lo que la sitúa como el segundo país con mayor presencia en el evento. La agencia ITA acude a la cita como parte de una estrategia más amplia de promoción del ‘Made in Italy’ en los mercados internacionales, dentro de la campaña de comunicación ‘OpportunItaly’, un programa de aceleración de negocios.

“Hay mucho contenido sobre las excelencias del ‘made in Italy’”, destacó sobre esta web, en la que se recopilan presentaciones de empresas italianas y fichas de productos para que las compañías contacten entre sí “libremente” y se relacionen.

Por último, el director de The Italian Trade Agency se refirió a la situación geopolítica actual, marcada por el proteccionismo de Estados Unidos y los conflictos bélicos en Oriente Próximo, ya que, en su opinión, “están ayudando a nuestro continente a integrarse aún más” y a que los países cooperen entre sí.