¿En qué consiste el bono extraordinario que dará el IGSS a pensionados y cuánto dinero recibirán?

Economía

¿En qué consiste el bono extraordinario que dará el IGSS a pensionados y cuánto dinero recibirán?

El IGSS otorgará un bono único de Q1 mil en diciembre de 2025 a personas pensionadas, según el tipo de pensión que reciban. Aún no se conocen fechas exactas de pago.

como calcular la pensión por vejez del igss

En este diciembre de 2025 se entregará un bono extraordinario de Q1 mil a pensionados del IGSS, pensión por vejez del IGSS. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

¿Qué anunció el IGSS?

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó el 17 de diciembre de 2025 que entregará un bono extraordinario de Q1 mil a sus pensionados. El pago se hará una sola vez, en diciembre del 2025, y aplicará únicamente a quienes tengan una pensión activa en ese mes.

¿Por qué se otorgará este bono?

La junta directiva del IGSS tomó la decisión tras analizar estudios actuariales y técnicos presentados por la Gerencia General. Según el comunicado oficial, este bono no comprometerá la estabilidad financiera del Instituto.

¿A quiénes beneficiará?

El bono será entregado a quienes reciben pensiones bajo alguno de estos tres programas:

  • Pensión por muerte accidental, conforme al Acuerdo 97 de la Junta Directiva.
  • Plan de Pensiones para Trabajadores del IGSS.
  • Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

¿Cuándo se pagará?

Aunque ya se sabe que será en diciembre de 2025, el IGSS aún no ha detallado la fecha exacta ni el procedimiento para el desembolso. Las autoridades dijeron que este se hará conforme a las normas vigentes de cada tipo de pensión.

ESCRITO POR:

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Julio Román

ARCHIVADO EN:

Economía en Guaemala  Igss IGSS de Guatemala Pensiones 
