España destinará 266 millones de euros a Guatemala entre 2026 y 2030 tras renovar acuerdo de cooperación

España anunció la renovación de su cooperación con Guatemala mediante la firma del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible 2026-2030, un acuerdo que contempla una inversión de 266.8 millones de euros en los próximos cuatro años y medio para impulsar proyectos de desarrollo en el país.

El acuerdo fue confirmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que destacó que los recursos representan un aumento respecto al ciclo anterior y buscan fortalecer una relación de cooperación que se ha mantenido durante décadas.

¿Qué financiará la cooperación española?

Según el Gobierno español, los fondos se destinarán a programas enfocados en el desarrollo sostenible y se distribuirán mediante distintos mecanismos de cooperación y financiamiento.

🇬🇹🤝🇪🇸| Guatemala y España suscriben Marco de Asociación de Cooperación 2026-2030.#NotaDePrensa 🔗 https://t.co/2TnIcQqJ9I pic.twitter.com/OseXzODfZC — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) July 10, 2026

Entre las áreas prioritarias se encuentran:

Acceso al agua potable y saneamiento.

Infraestructura.

Formación y empleo para jóvenes.

Protección del patrimonio cultural.

Desarrollo sostenible.

Acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes).

Las autoridades señalaron que estos proyectos estarán alineados con las prioridades de Guatemala y con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

España reafirma su apoyo a Guatemala

El Ministerio de Asuntos Exteriores español indicó que, en un contexto internacional marcado por la reducción de los recursos destinados a la cooperación internacional, España mantiene su compromiso con Guatemala como uno de los principales países prioritarios de su política de cooperación.

El @MAECgob refuerza su alianza para el desarrollo sostenible con Guatemala con un nuevo Marco de Asociación 2026-2030 que movilizará 266,8 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo y consolida a España como socio estratégico de Guatemala.



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La cartera destacó que el nuevo acuerdo busca consolidar a España como un socio de largo plazo para el país centroamericano y fortalecer los programas que ya se desarrollan en distintas áreas.

Una cooperación con casi cuatro décadas de presencia

La cooperación española en Guatemala se desarrolla principalmente a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que trabaja en el país desde 1987.

Además de la AECID, participan más de 65 organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, centros de investigación, instituciones públicas españolas y otros mecanismos de cooperación descentralizada.

Con la firma del nuevo marco de cooperación, ambos gobiernos establecieron la hoja de ruta que orientará los proyectos bilaterales hasta 2030, con el objetivo de impulsar iniciativas de desarrollo económico, social y sostenible en Guatemala.

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